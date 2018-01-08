Блоггер, который бросил вызов ИГИЛ

Первоначально эта статья появилась на VICE Arabia

Когда в начале июня 2014 года ИГИЛ захватил северный город Ирака Мосул, местный житель решил начать вести блог с целью сообщения людям о том, что на самом деле происходит после введения террористического режима. Самопровозглашённый «нежурналист» запустил «Mosul Eye», в котором он сообщает о решениях, движениях и запланированных действиях ИГИЛ в районе Мосула — иногда добывая информацию, просто беседуя с боевиками на улице. Статьи были весьма разнообразны: от ежедневных сводок о ситуации в городе до новостей о антивоенных операциях, а также подробных сведений о стратегиях ИГИЛ.



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На этом веб-сайте продолжают публиковаться данные о продолжительности трёхлетней оккупации ИГИЛ города Мосул. Ходят слухи, что некоторые из его постов помогли иракским военным найти несколько штаб-квартир группировки. Но так как популярность веб-сайта неуклонно возростала, росло и количество угроз убийством со стороны ИГИЛ, которые обычно отправлялись издателю через электронную почту или в качестве комментариев к постам в блоге. Дошло до того, что автор почувствовал, что ему угрожали настолько, что он покинул Ирак незадолго до того, как в июле 2017 года город был освобожден.

VICE Arabia на условиях анонимности обратилась к создателям «Mosul Eye», чтобы выяснить, почему они начали вести блог, каково это быть мишенью для ИГИЛ, и чего ожидать дальше.

VICE: Что сподвигло вас создать «Mosul Eye»?

Mosul Eye: В тот день, когда ИГИЛ оккупировал Мосул, всё казалось таким мрачным и безрадостным. К тому времени я уже использовал свою личную страницу в Facebook, чтобы публиковать новости и информацию, поэтому я решил пойти ещё дальше, запустив блог, чтобы попытаться документировать всё, что происходит в городе. Вскоре после того, как я начал вести блог, десятки людей пытались связаться со мной, но я никогда не отвечал из-за страха, что это могут быть бойцы ИГИЛ, которые пытались найти меня.

Как Вы решились запустить такой блог?



Честно говоря, я никогда не думал, что я достаточно храбр сделать что-то подобное. Когда я начинал, ИГИЛ распространял очень много лживой пропаганды о том, как жители города приветствовали их и как под их контролем все жили в мире и процветании. Всё, что я хотел сделать, это помочь местным жителям, говоря правду. Чем больше я сосредотачивался на своей задаче, тем легче было это делать.

Откуда вы брали информацию?

Я просто гулял по улице и обращал внимание на то, как бойцы ИГИЛ обращались с людьми – хотя у меня никогда не было с собой ручки или телефона, чтобы задокументировать то, что я видел. Я всё запоминал, а потом, когда возвращался домой, писал об этом.

Так вы лично разговаривали с бойцами ИГИЛ?

Конечно. Иногда разговаривал с ними, когда встречал их на рынке или в других общественных местах. Обычно я не стеснялся обсуждать с ними религию и политику, потому что хорошо знаю их идеологию. Хотя однажды разговор немного накалился, когда они спросили меня, присягнул ли я на верность их лидеру Абу Бакру аль-Багдади. Если бы я сказал «да», они могли бы попросить меня сделать что-то, чтобы доказать свою преданность, но если бы я сказал «нет», они могли бы убить меня. К счастью, мне удалось уклониться от вопроса, изменив тему.

Бывали ли случаи, когда вы чуть было не попались?

Однажды, поговорив с бойцами ИГИЛ, я по глупости бросился домой и написал о конкретной истории, которой они поделились со мной. Несколько дней спустя я снова увидел этих парней, и они попросили меня объяснить, как эта информация появилась на сайте. Я утверждал, что не знаю, что за сайт и кто им управляет. Позже они рассказали мне, как они пытались выследить парня, который является владельцем сайта. Это было очень страшно.

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Что они делали, чтобы выследить вас? У ИГИЛ был доступ к личной информации пользователей интернета в Мосуле, не так ли?



Да, и, опять же, мне очень повезло. ИГИЛ заставил интернет-провайдеров передать конфиденциальную информацию всех своих клиентов в городе, чтобы они могли следить за деятельностью каждого. Однако у меня был друг, который фактически владел интернет-провайдером. Я заплатил ему за двойное подключение к Интернету, поэтому он не передал им информацию обо мне.

Как все это повлияло на вас лично?

Безусловно, я испугался, что ИГИЛ найдёт меня и убьёт, однако я больше беспокоился о тех ужасных вещах, которые они могли причинить моей семье. Они даже не знали, что я веду блог. Каждый раз, когда кто-то стучал в нашу дверь, я боялся, что это ИГИЛ. Я всегда спокойно готовился к худшему.

Вы когда-либо непосредственно или ненапрямую помогали силам безопасности?

Я получал сообщения от людей, которые заявляли о том, что мой блог помогает иракским военным установить бойцов ИГИЛ и их штаб-квартиры. Конечно, я был рад услышать, что информация, которую я предоставил, использовалась для помощи людям Мосула, но я честно никогда не собирался делать что-то большее, чем просто документировать то, что видел, поскольку я не журналист и не разведчик.

Какой, по вашему мнению, один из самых важных постов способствовал борьбе с ИГИЛ?



Я был одним из первых, кто писал о структуре их организации и иерархиях, которые они создавали. Это разоблачило их систему и ослабило их.

В конечном итоге вам пришлось бежать из Ирака. Вы теперь вернулись?

Я бы предпочел не говорить, где я сейчас, но да, я решил уехать после того, как получил прямые угрозы от ИГИЛ незадолго до освобождения города Мосул. Мне удалось сбежать через Сирию с помощью туркменских контрабандистов, заплатив им $1000.

Каковы ваши планы касательно блога?

Лично я хотел бы, чтобы он оставался активным, но, возможно, перейду к документированию культурного возрождения Мосула и к тому, как этому городу способствует молодежь. Или я могу просто остановиться в какой-то момент и вернуться к нормальной жизни.