«Большая маленькая ложь» на самом деле о жертвах насилия, а не об убийстве

Замечательный семисерийный сериал HBO «Большая маленькая ложь» привлек масштабное количество пленённых зрителей. То, что могло быть утомительным рассказом о группке богатых, каверзных мамочек-выручалочек, закатывающих скандалы с себе подобными, оказалось глубоко ощущаемой, умело развивающейся головоломкой, которая становилась всё более притягательной с каждой серией. Сериал закончился определённым феминистским катарсисом, что является необычайно редким явлением в эпоху политической маеты.



Хороший финал остался верен своему исходному материалу (как в одноименной книге Лиан Мориарти), и стал витриной талантливой игры актрис: трясущийся подбородок Риз Уизерспун; отважные глаза, как у самки оленя, Шейлин Вудли; осязаемая уязвимость Николь Кидман. Когда мы видим как главные актрисы резвятся вместе в океане в финальной сцене, их радость чувствуется искренней и заслуженной, а не рождённой из необходимости как-то замять нерешённые проблемы. Сценаристу Дэвиду Э. Келли удалось создать реалистичное общество не в ладах с собой, которое в конце концов заставляет главных героинь отбросить все свои разногласия и победить большее зло.

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Хотя «Большая маленькая ложь» бесспорно удовлетворила все притязания таинственного убийства, истинным нововведением этого шоу было его бесстрашное изображение домашнего насилия во всех его ипостасях. Все женщины и девочки из сериала болезненно осознают отдалённые опасности, которые могут возникнуть в любую секунду. Удивительно наблюдать за тем, как каждый герой выбирает считаться со своей уязвимостью.

Прежде всего, Николь Кидман была завораживающей и волнующей в роли Селесты, бывшего адвоката и матери двух сыновей. Досконально владеющая собой и элегантная Селеста является объектом неустанного физического и эмоционального насилия со стороны её мужа Перри, которого сыграл с угрожающей двуличностью Александр Скарсгорд.

Удушающее присутствие Перри довлеет над Селестой, как тень, независимо от его присутствия в кадре. Даже её воздушные сарафаны и откровенные маленькие кардиганы являются возражением его восприятия: она хочет демонстрировать невинность и уязвимость, потому что её смертельно опасный муж предполагает, что у нее нет ни того, ни другого.

Изначальная неспособность Селесты признать жестокость своего мужа раскручивает сюжет шоу к его завершению, но по ходу шоу зрители вынуждены наблюдать, как Перри жестоко рассекает голову Селесты о стекло душевой кабины и насилует её, пока их дети мирно играют поблизости. Он унижает её за каждый воспринимаемый им отказ признать своё положение хозяина дома.

Он бьёт ее, а затем извиняется с полной искренностью, заявляя, что его расстраивают его частые командировки. Он придумывает ей нежные имена. Он неоднократно настаивает на том, как он обожает её. Все время Селеста отрицает, что она жертва, и даже наказывает себя за лихорадочную жестокость в своих отношениях с мужем, но когда пара начинает видеть терапевта (Робин Вейгерт), фасад их брака начинает трещать по швам. В роли доктора Аманды Рейсман, игра Вейгерт наполнена сочувствием и сдержанностью; зритель на самом деле верит, что только этот человек может пробиться к уклончивой и интеллектуальной Селесте.

Рейсман первоначально воспринимает пару как единую команду, которая хочет наладить свой брак. Селеста говорит, что их скандалы «непостоянны», и в необычной сцене в третьем эпизоде Перри признает своё собственное неистовое поведение, объясняя доктору Райсману, что он боится потерять свою жену. Его способность признать причину своей агрессии и в то же время продолжать её, выглядит ужасающе: сериал было воспринят как неловко реалистичный по уважительной причине.

В то время как другие продолжительные сериалы (такие как Клан Сопрано) полагаются на отношения терапевта и пациента, чтобы дать зрителю понять мотивы харизматического персонажа, «Большая маленькая ложь» вместо этого обращает свою краткость себе на пользу. Решение об уходе Селесты – и боль следующая за ним – опустошает зрителя. «Он причиняет тебе боль», – говорит Райсман в пятом эпизоде. «О, нет, – презрительно усмехается Селеста, уже на полпути от кушетки, – я этого не говорила. Иногда мы оба становимся неистовыми. Я отвечаю за свою долю вины». «Он причиняет тебе боль», – повторяет Райсман, настаивая.

В то время как действия Селесты адекватны в определенной мере, другие две героини (Шайлин Вудли и Риз Уизерспун) служат прекрасным контрастом с их ясными глазами и жадностью к состраданию. У Джейн (Вудли) есть сын, который появляется на свет через изнасилование, но ей удаётся маневрировать по жизни в Монтерее, вооружившись впечатляющей и жилистой грацией. Риз Уизерспун выходит за пределы своего типажа, поднимая свою морально неопределённую подхалимскую натуру к уровню почти что возвышенному.

Дурное обращение с женщинами в «Большой маленькой лжи» переносится и на детей, в частности на первоклассницу Амабеллу Клейн, дочь подорванных руководителей Гордона и Ренаты. Маленькая девочка с большими голубыми глазами заканчивает свой первый день в школе вся в синяках став жертвой травли. Личность обидчика Амабеллы связана с кровавым завершением шоу, но удовлетворение от расскрытого дела, кажется пресным в сравнении с напряженностью сюжетной линии сериала. Дурное обращение не есть случайным. Оно не существует в вакууме, и, что самое важное, ему можно научиться. «Большая маленькая ложь» заставляет вас примириться с идеей о том, что оно даже может быть передано по наследству.

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