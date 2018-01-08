Борьба против против угонщиков мотоциклов в Великобритании

Это случилось вскоре после полудня, когда заревели двигатели – шествие мотоциклов, едущих по улицам Бристоля, в массовой и органнизованной демонстрации протеста против хищения мотоциклов в городе. Мотоциклисты прибыли со всех мест юго-запада; байкеры, которые в течение 18 месяцев наблюдали, как хищение и угон транспортных средств превратились из неприятностей в массовое увлечение, совершаемое хотя бы одной местной бандой. Оценки варьируются, хотя было оповещено о краже от 400 до 700 транспортных средств.



По причинам безопасности маршрут держался в тайне, однако по пути к своему конечному пункту назначения в центре города автоколонна проезжала через район Саутмид – незаметный пригород в юго-западной Англии с неровными травяными холмами и государственным жильем, и, что важно, с территорией, контролируемой подозреваемыми преступниками. Из-за гармоничного рычания двигателей люди покидают своих дома: когда армия байкеров мчалась по шоссе занавески мелькали, а все на автобусных остановках изумлялись. История движения была записана на Инстаграм. Заголовок был такой: «Поездка пьяниц на мотоциклах», а также смеющиеся смайлики.

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За восемь месяцев до этого на странице Instagram «bristolbiketaker», которая сейчас отключена, находилось около 1000 загруженных изображений. Содержание каждого поста было довольно последовательным: молодые парни сидели на мотоциклах, лица скрывались за растянутыми смайликами или иногда за лыжними масками, и все они позировали для Instagram. Мотоциклы отличались качеством и состоянием — от черных в безупречном состоянии мотоциклов «Triumph» до поцарапанных «BMW», сфотографированных в лесостепных районах, и даже были сфотографированы мотоциклы, развозившие заказы для «Domino». В биографии на странице было написано: «Меня зовут Мистер украл ваш мото… тюремный гонщик/ Бристоль… мы берем всё, что угодно и… всё здесь законно».



Страница принадлежала одному или, возможно, нескольким членам банды молодых угонщиков Бристоля, состоявшая предположительно из 15-17 людей. Считается, что с прошлого лета в Северном Бристоле (Англия) было украдено транспортных средств на сумму свыше $ 650 тысяч. Некоторые были проданы, другие — сожжены и оставлены, и почти все были размещены в Интернете.

После исчезновения аккаунта «bristolbiketaker» большая часть активности переместилась на другие аккаунты. «BristolStovecs» имеет самую современную галерею своих приобретений, в то время как другими аккаунтами, такими как «timetostealyourbike» или «biketakerr», по-видимому, управляли конкурирующие группировки. Трудно сказать, каким образом были созданы банды, и насколько часто они действуют сообща — однако взаимные подписки, лайки и комментарии между аккаунтами свидетельствуют о сговоре или, по крайней мере, о регулярном общении.

@BristolStovecs

Объединение мотоциклистов Бристоля впервые осознало, что столкнулось с серьёзной проблемой, когда в прошлом году начала усиливаться активность в Instagram. Первоначально байкеры не обращали внимания на хвастовство, но когда мотоциклы стали без вести пропадать в больших количествах, этого невозможно было игнорировать.

Мартин Кей возглавляет «Four Counties Bikers UK» – группу в Facebook с почти 4 000 участниками. Они организовывают регулярные встречи, выездные мероприятия, гоночные дни и благотворительные мероприятия, недавно собрав более $3 тысяч для центра по временному уходу за детьми в Бристоле. Мартин вспоминает несколько тревожных инцидентов, которые демонстрировали, насколько наглыми становились кражи. «Одна женщина, являющаяся членом группы, стояла в окружении скутеров, и прямо там они пытались украсть её мотоцикл», – объясняет он. «Четыре или пять парней пытались сбросить её, но ей удалось сбежать. Спустя несколько недель то же самое произошло с другой женщиной, входящей в группу».

Группа Мартина является частью процветающей мотоциклетной культуры в городе, которая, стала третьей самой популярной культурой в Великобритании, а также популярной среди байкеров, которые любят пробираться через пробки. Однако здесь, как и во всем мире, мотоцикл – это гораздо больше, чем просто средство передвижения. Езда на мотоцикле остается одной из немногих субкультур, которая остается и во взрослой жизни – для гонщиков их мотоцикл – это одержимость и часть их личности. По словам Мартина, эта езда является центром их жизни: «общая связь» между тысячами людей. Украденный мотоцикл – это не неудобство, это травма, а вор из Instagram, который украл его, только сыпет соль на рану.

Сложно объяснить почему мотоугонщики так активно публиковали свою преступную деятельность. Частично из-зи желания перепродаж. В комментариях под изображениями иногда присутствуют просьбы о представлении цены, а в биографии некоторых аккаунтов содержатся конкретные ссылки на краденное, которое продается. Пользователи, которые спрашивают о ценах, часто получают короткий ответ, инструктирующий их переключиться на частную почту, чтобы узнать больше.

Тем не менее, в основном сообщения предназначены для самопиара. В перемешку с мотороллерами «Vespa» и мотоциклами «KTM» есть фотографии наушников, часов, старые ноутбуки и бутылки водки «Серый Гусь» (Grey Goose). В заголовках и личной информации содержатся лозунги типа «нет лица, нет дела» или «подцепить можно только простуду». Смайлик свиньи приклеен рядом со средними пальцами, в то время как мотоциклы маркированы такими тегами как «новая игрушка» или «форсаж». Они получают удовольствие, насмехаясь над скриншотами, содержащими жалобы от групп по борьбе с кражами, или над заголовками новостей о своей деятельности. Друзья обмениваются советами по краже колес и предположениями, кто прячется за шлемами. Одна фотография, на которой изображен красный мопед, была подписана: «Китайский импорт #трудные времена #нужно вернуться домой вовремя, чтобы выпить чай #поцарапан».

Пользователи также загружают видео – большинство из которых нечеткие, залиты светом от мигающих фар, слышен шум двигателей и треск вокруг неопознанных районов. Некоторые документируют ночные катание по автомагистралям: гонщики всю ночь зажигают на украденных мотоциклах, а также засекают скорость свыше 100 миль в час. Другие показывают, как они несутся по закольцованным, извилистым улицам местных владений. Многие демонстрируют, как горят мотоциклы.

@BristolStovecs

С ростом числа аккаунтов в Instagram мотоциклисты не только столкнулись с опасением потерять свои мотоциклы, но и с дополнительными оскорблениями при виде своих украденных транспортных средств на Instagram – нечто большее, чем дешевые трофеи, которые были повреждены или недооценены. По мнению многих, местная газета «Bristol Post» усугубляет ситуацию путем «раздувания» истории о деятельности и подпитывает желание воров обратить внимание. Более того, несмотря на активность в Интернете и на бесконечный поток фотоматериалов, полиция оказалась неспособной предпринять какие-либо значимые меры. Воры становились всё увереннее, а их жертвы чувствовали себя всё более одинокими.

Инспектор Роб Чизмен возглавляет операцию «Буэлл» – специальное расследование дел, связанных с ворами мотоциклов, названное в честь американского производителя мотоциклов Эрика Буэлла. По его словам, полиция из соседних городов в течение некоторого времени осуществляли контроль за ними, но именно расширение масштабов активности в Instagram предупреждало их о том, сколько злости было в сообществе мотоциклистов – в адрес полиции так же, как и в адрес самих воров.

«Это объединение было очень недовольное ситуацией и тем, что мы не принимали достаточно мер», – рассказал он мне по телефону. «Мы много сделали, однако мы не распространяем эту информацию».

Проблема, как объясняет инспектор Чиземан, заключается в следующем: если на фотографии видно, что кто-то сидит на украденном велосипеде, это ещё не значит, что её можно использовать в качестве доказательств. Даже если полиция прекрасно знает гонщика, и откуда мотоцикл, закрытое лицо или скрытая регистрационная табличка могут привести к тому, что они станут абсолютно лишними элементами в расследовании. «Существует реальная огромная разница между пониманием того, кто на картинке, и возможностью доказать это в суде, вопреки всем разумным сомнениям».

В то время как судебное преследование угонщиков мотоциклов оказалось для полиции трудным – собранные обрывки рассказов из Снэпчата и сожженные части мотоциклов не принесли большую пользу для возбуждения дела – байкеры Бристоля настаивали на принятии мер. Многие считали, что пришло время взять дело в свои руки.

@BristolStovecs

19-летний Дилан ездит на мотоциклах с 16 лет. Первый байк достался ему от тогдашнего босса при условии, что, если он починит его, то он сможет оставить его себе, что он и сделал. Этот же мотоцикл был дважды угнан ворами из Instagram.



Первый раз был, когда Дилан находился в колледже. В течение нескольких недель, предшествовавших краже, он видел, как тот же самый человек слонялся возле университетской стоянки для мотоциклов – и каждый раз с другой группой. Однажды Дилан подошел к нему и сказал, что совершенно «ясно», что он задумал. «Он ушел», – вспоминает Дилан. «Он пытался завязать со мной драку». В другой день, вскоре после этого, Дилан опоздал на урок астрономии и не успел полностью заблокировать свой мотоцикл. Когда он вернулся на улицу, его не было.

«Я знал, что это сделал тот парень, поэтому я много раз рылся на Facebook и Instagram и спрашивал людей по университету», – рассказал Дилан. «В конце концов, я узнал, кто он». Он начал обмениваться горячими сообщениями с предполагаемым вором. «Он довольно много рассказал мне об этом, прислал фотографии моего мотоцикла и спросил, не замечал ли я его. Он также отправил мне фотографии других мотоциклов, которые он украл». Дилан предоставил эту информацию полиции, но был разочарован, узнав, что ничего не можно сделать. В конце концов, мотоцикл удалось вернуть, однако в конечном итоге на его восстановление и ремонт в конечном счете он потратил свыше $650.

Вторая попытка кражи произошла год спустя, когда Дилан работал возле Криббс-Козвэй – участок дороги к северу от Бристоля, где был торговый центр и больше ничего. После работы, когда он отправлялся домой, его байк резко остановился и он упал. «Мотоцикл развернуло на полпути. Оказывается, они попытались сломать мой замок рулевого управления». Когда на следующий день он проверил камеру наблюдения на своей работе, то увидел, что двое мужчин по крайней мере 40 минут пытались украсть байк. Один из них, как отмечает Дилан, явно был тем же злоумышленником с прошлого года. На этот раз, используя отснятый материал и сообщения с предыдущего года, он смог получить $260 за повреждение рулевого замка. Он полагает, что вор сейчас находится в тюрьме.

С тех пор Дилан признает, что разочаровался в самой езде. «Сейчас я преследую угонщиков мотоциклов только из-за злости», – отметил он. «Полиция утверждает, что не стоит заниматься подобными вещами, однако мне удалось забрать мотоцикл моего друга от парня, который его украл. Я не видел, чтобы он украл его, но я видел, как он ехал на украденном байке, а затем я преследовал его… Я пнул парня, и дело было сделано».

Он рассказал ещё один случай, когда он увидел подростка, едущего на мопеде, который, как он подозревал, был угнан в парке в Манготсфилде. После того, как он бросил ему вызов, подросток ускользнул, и Дилан погнался за ним. «С того момента он полчаса ехал, как сумасшедший, – выезжая навстречу автомобилям и проезжая по встречной полосе. Я догнал его на двойном шоссе и крикнул ему: «Если ты не слезешь с этого байка, я тебя толкну». В конце концов, по словам Дилана, ему удалось только ударить его по лицу и стащить его солнцезащитные очки.

Селфи опуликовано @BristolStovecs

Попытки Дилана добиться правосудия являются частью волны самосуда, который в начале года распространился по всему мотоциклетному сообществу Бристола, поскольку злость по поводу предполагаемого бездействия полиции достигла критической точки. Стычки происходили в Instagram, где в разделе комментариев бушующие жертвы спорили с ворами, угрожая насилием, если они видели, как они катаются. В феврале 2017 года самодельный алтарь 18-летнего Адама Нолана– который умер, когда украденный мотоцикл, за рулем которого он сидел, разбился – был разгромлен вандалами.

В том же месяце враждебность достигла точки кипения, когда один анонимный байкер создал и поделился PDF-документом с полным списком предполагаемых воров. В «Досье» – так как полиция неохотно ссылается на него – были указаны имена, личные учётные записи соцсетей и домашние адреса предполагаемых преступников. Список дополнили фотографии и описания их личностей, которые свидетельствовали о том, насколько хорошая у них реакция в случае конфронтации. В заявлении просто говорится: «Эта кучка маленьких ублюдков вот-вот будет разоблачена».

Как полиция, так и представители Бристольского сообщества мотоциклистов решительно осудили все попытки самосуда. По словам инспектора Чизмена, в досье была куча неточностей, поэтому с тех пор полиция из соседних городов находила ответственного человека и обращалась к нему. Один неизвестный байкер подчеркнул, что это поведение было далеким от представителей сообщества в целом, которые со «зрелостью и энтузиазмом в равной мере» предприняли меры в связи с кражами. Мартин Кей также отверг досье и все другие формы незаконной расплаты. «Не катайтесь по микрорайонам в поисках случайных компаний людей в целях запугивания», – предупредил он. «Это может привести к негативным последствиям».

Тем не менее инспектор Чизмен также признает, что километры, которые некоторые байкеры собирались намотать в целях решения всех проблем, стали неприятным пробуждением. «Это было чётким посылом», – отметил он. «Это свидетельствует из местного сообщества о том, какое влияние данное преступление оказывает на них».

@BristolStovecs

С тех пор инспектор Чизмен превратил операцию «Buell» в один из приоритетов с целью укрепления доверия между полицией и мотоциклетным сообществом и для объединения своих усилий против этой проблемы. Он встречался с независимым консультативным комитетом, состоящим из любителей мотоциклов, который, по его словам, он использует для отчётности. Вместе в конце сентября они планировали поездку в целях информирования населения о кражах мотоциклов, которая, помимо привлечения внимания к ситуации, также послужила возможностью для предоставления советов по предотвращению кражей мотоциклов.

Один из байкеров, который организовал поездку с целью осведомления населения – который пожелал остаться неизвестным – с надеждой говорил об изменении образа мышления, которое должно было начаться. «Эта [ознакомительная поездка] продемонстрировала солидарность с полицией и показала более широкому кругу лиц, что они не одиноки», – рассказали они. «Мы считаем, что это имело особенно значительное влияние, когда мы прошли через самые трудные районы для кражи мотоциклов». Они пообещали, что приступят к продолжительным беседам с сообществами и советами, а также объявят о возобновлении усилий для предотвращения кражи и для защиты мотоциклов.

Пожалуй, одним из наиболее значительных событий стало то, что полиция проводит переоценку того, как они работают с доказательствами, предоставленными из соцсетей. Инспектор Чизмен заявил, что они «производят повторное рассмотрение всех преступлений, которые сейчас происходят, и рассматривают свои возможности». Кроме того, недавно они впервые выдвинули санкции против преступной деятельности 17-летнего парня, подозреваемого в краже мотоциклов в районе Бристоля. Данная мера, подобная санкциям за антиобщественное поведение (ASBO), не позволяет ему в течение двух лет сидеть на мотоцикле или мопеде в Бристоле, а также предусматривает, что ему не разрешено пребывать в общественном месте в компании более 2 человек, за исключением компании его матери. Инспектор Чизмен объявил об этом как о настоящем прорыве, который должен облегчить судебное обвинение.

«Мы пытаемся решить эту проблему в более широком плане и справиться с поведением внутри него», – отметил он в заключении. «Думаю, мы делаем успехи».

Мартин Кей рассказал мне, что сегодня мнения полиции значительно улучшились касательно того, что были созданные линии связи – особенно после того, как они узнали о поездке по осведомлению. «Люди ожидают мгновенных результатов, но так не бывает… теперь нам это известно», – сказал он мне. «Мы знаем, сколько усилий они вложили в это и сколько времени тратится. Существовали неплохие результаты, и мы не собираемся останавливаться на этом. Я точно знаю, что за ними последуют и другие». Это объединение, столь же дружное и гордится прогрессом, которого ему удалось добиться.

В Лондоне количество инцидентов кражи мотоциклов за последние четыре года практически удвоилось: в 2016 году было похищено 14 971 мотоциклов и мопедов. Это резкое увеличение сопровождается ростом грабежей мопедов, совершенных подростками, которые воровали телефоны ничего не подозревающих жертв и бежали, пока кто-то не заметит. Угроза самосуда надвигается и в столицу. Ещё в мае в «Ace Cafe» – популярное лондонское место встречи байкеров – появилась брошюра, призывающая байкеров «начать поиски скутера TMAX». Подобные призывы были зафиксированы в Ливерпуле, Эдинбурге и Бирмингеме.

Борьба с Бристольскими угонщиками мотоциклов из Instagram предполагает реальную работу, которую должна выполнить полиция, и охватывает завоевание доверия сообщества мотоциклистов, обучение их недостаткам в законе и демонстрирования того, чем они занимаются. Только таким образом можно образумить недовольных байкеров не пытаться решить проблемы единолично. Это пример для остальной части Великобритании, где кражи по-прежнему отражают сочетание кипящих разочарований, аккаунтов в соцсетях и высокоскоростных транспортных средств. Прежде чем что-либо остановить, во-первых, необходимо замедлить это.

@BristolStovecs

После серии сообщений, неизвестный пользователь «bristolstovecs» в конечном итоге согласился ответить на несколько вопросов для этой статьи.

В ответах утверждалось, что за аккаунтом стоит более чем один человек, что они начали красть мотоциклы несколько лет тому назад и что они не знают, сколько им удалось угнать их, только то, что угнали «много». Когда я спросил, как выглядит хороший угон для них, они сказали мне: «На самом деле это просто удача… порой мы уганяли один мотоцикл, а иногда несколько; мы хорошо проведём время, гоняя на них, а затем продадим их или сожжем». Они утверждают, что им всё равно, что думает об этом мотоциклистское сообщество Бристоля, и что они видели, как они ездили в целях информирования населения, однако «на самом деле не задумываются об этом». Когда я спросил, беспокоятся ли они о том, что их поймают, они сказали «что-то типа того», и то, что перестанут красть «когда-нибудь».

В заключение я спросил, почему они так много всего размещают на Instagram. Почему они предают гласности свои преступления? «Честно говоря, не знаем», вот таким стал ответ: «Наверное, мы делаем это только ради лайков».

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