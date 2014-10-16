Работники канадского правительства создают серьёзные PR-проблемы, редактируя Википедию

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Информация о добрососедских военных отношениях между США и Канадой были недавно неуклюже отредактирована в Википедии.

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Как известно, Twitterbot даёт возможность Википедии сканировать внесённые правки, при этом важно отметить, что сам Twitterbot был создан на компьютерах канадского правительства. Ранее в этом году я изучил тему внесения правок и узнал, что парламентские сотрудники правят всё: от статей о видеоиграх до информации о Сенатском Скандале. Наиболее вопиющие открытия, которые я сделал, показали, что несколько членов Консервативной партии приказали удалить целые абзацы неоднозначной информации в своих профайлах, для того, чтобы, по сути, исправить историю. С тех пор, количество серьёзных проблемных правок уменьшилось, что не может быть просто совпадением, учитывая новый уровень контроля за размещением правок (сюрприз!) в энциклопедии, где каждый, кто редактирует – зарегистрирован, а все правки публикуются.

Тем не менее, сотрудники канадского правительства до сих пор используют своё свободное время, чтобы вносить изменения в Википедию. Вряд ли вы увидите доказательство того, что политик даёт указание своему подчинённому удалить немного неприятной информации о нём (правда это или нет) в своём профайле на Википедии, если он только не безнадёжно глуп. Несмотря на это, правки, которые выглядят невинно, могут всё же привести к PR-головной боли для некоторых государственных органов.

Возьмём, к примеру, правки, внесённые недавно кем-то из отдела Национальной Обороны в статье “Тотальный надзор в Соединенных Штатах“. Внесённые правки были явно сделаны для уточнения конкретного, техническое названия самой технологии, которая называется “Wide Area Persistent Surveillance Systems”. Короткое PBS видео, снятое с помощью этих технологий (Wide Area Persistent Surveillance Systems) показывает, что эти камеры являются одними из самых высокочувствительных камер, с помощью которых можно вести наблюдения.

PBS видео не даёт много информации о самой технологии, но даже исходя из основных данных о технологии, в данном случае, характеристики сенсора камеры под названием ARGUS (названного в честь 100-глазого гиганта из греческой мифологии) указывают на то, что эти системы могут иметь разрешение до 1,8 гигапикселя, что в свою очередь означает, что ARGUS может делать снимки с беспилотника, который будет охватывать радиус 15 миль. ARGUS может записывать видео, и увеличивать конкретные области, а потом увеличивать до конкретных лиц или транспортных средств. ARGUS может показывать детали изображения настолько мелкие, как полёт птицы над парковкой.

Таким образом, эта технология представляет собой высокотехнологическое дерьмо. Американское правительство уже имеет технологию, позволяющую запустить дрона и снять реальные кадры города среднего размера с высоким расширением. Это выглядит неким безумием, так как последствия в сфере безопасности и конфиденциальности – грандиозные, это очевидно. И понятно что, это не совсем тот тип вопроса, с которым Департамент Национальной Обороны Канады должен ассоциироваться, если посмотреть на этот вопрос с точки зрения PR.

Я обратился в Департамент национальной обороны, чтобы выяснить: это лишь выходка какого-то работника, заскучавшего на рабочем месте, или кто-то в департаменте заказал это незначительное редактирование. После переписки с командой по связям со СМИ, мне дали следующий официальный ответ: “… всё, что мы можем подтвердить вам – это то, что, хотя Википедия содержит много различной информации, которая добавляется и собирается разными пользователями, это не является официальным источником информации для Департамента национальной обороны и вооруженных сил Канады”.

Учитывая большой размер департамента, Департамент Министерства национальной обороны не смог точно определить, кто внёс указанные правки. Ясно одно – то, как эти правки представлены в статье о наблюдениях, выглядит несколько странно и неуместно. Эта статья даёт нам понять, что система наблюдения и её технологии имеют свой ​​собственный набор ботаников и чудаков, как в комиксах, фантастике и видеоиграх. И не удивительно, что некоторые из этих людей собираются в конечном итоге работать в военно-промышленном комплексе. Но с таким уровнем контроля над правками Википедии, которые осуществляются нашим правительством, скучающего сотрудника, возможно, лучше перенаправить в судоку или Angry Birds, вместо редактирования энциклопедии от имени военного департамента.

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