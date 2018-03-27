Боже правый, на свете, оказывается, полно эротики о Трампе и Путине

В середине 2016 года Элисон Роули, профессор социальной истории России из Университета Конкордия, начала работу над статьёй об эволюции российских культов личности лидеров за столетие, прошедшее с революции 1917 года, породившей Советский Союз. У неё должен был получиться специализированный текст, исследующий то, как технические новшества изменили производство материальной культуры, создающей образы таких диктаторов, как Владимир Путин. Но примерно в то же время становился всё актуальнее вопрос президентской кандидатуры Дональда Трампа, а также материалы о его дружбе с Путиным и сходстве в их демагогии. Роули подумала, что должна понять, существуют ли какие-то памятники материальной культуры, исследующие или углубляющие мотив развивающейся между ними дружеской любви.



Она ввела в строке поиска на eBay «Трамп Путин», чтобы увидеть, что высветится, и нашла тысячи значков, футболок и других предметов, игравших со слоганами и известными фразами политиков. Некоторые из них имели странный сексуальный характер. Затем она поискала на Amazon и нашла, помимо нижнего белья и раскрасок с Трампом и Путиным, целый кладезь слэша – сексуализированного жанра фанфикшн, в котором изображаются персонажи одного пола. И здесь имеется в виду кое-что безумно сексуальное. Изумившись, она стала покупать как можно больше найденного, чтобы создать архив удивительно порнографических предметов с Трампом и Путиным.

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В 2017 году Роули опубликовала статью в научном журнале Porn Studies, в которой подробно рассказала о своём глубоком погружении в китч и квазиэротику с Трампом и Путиным. Этот текст, озаглавленный «‘Trump and Putin Sittin’ in a Tree: Material Culture, Slash and the Pornographication of the 2016 US Presidential Election» («Трамп + Путин = любовь: материальная культура, слэш и порнографикация президентских выборов в США 2016 года», исследовал, что вообще значит вся эта фигня, почему она существует и как эта сексуализация просачивается в мейнстримную культуру. (Вспомните, какТрамп в исполнении Алека Болдуина поцеловал Путина в SNL под конец 2016 года, Стивен Колберт в мае назвал рот Трампа чехлом для члена Путина, или любую статью о Трампе и Путине с отсылками к романтическим перипетиям.) VICE недавно встретился с Роули, чтобы поговорить о её продолжающихся исследованиях слэша и китча с изображением Трампа и Путина. Она рассказала нам, что привлекло её к этому, сколько существует сексуализированного контента и почему это имеет культурное значение.

VICE: Что интересовало вас в китче и эротике с изображением Трампа и Путина, когда вы только-только их нашли?



Элисон Роули: Меня интересовало то, как эти вещи меняются с каждой новой ходовой фразой какого-то политика. Трамп говорит что-нибудь, и практически сразу появляются новые материалы. А я их покупала. Меня интресовала эта сексуализация. [Собрав несколько книг], я, наконец, открыла на своём Kindle все эти файлы с фанфиками и просто офигела. Некоторые из этих историй на самом деле возбуждения не вызывают, но они смешны до умопомрачения. А ещё они гораздо откровеннее, чем то, что я увидела на материальных объектах. Я подумала: «Ну, ладно, надо выяснить, что происходит».

Насколько хорошо вы на то время были знакомы со слэшем и связанной с ним сексуальностью?

Вообще никак. Я чувствовала себя полным новичком. Я просто осознала, что должна об этом написать, потому что этого не делал больше никто. А для того, чтобы найти это, необязательно быть экспертом по слэш-культуре. Эти книги могла бы найти моя мама, если бы вбила в поиск на Amazon что-то не то. Кое-что из этого – довольно откровенное – сейчас уже в мейнстриме. За этим далеко ходить не надо. Это и стало для меня большим сюрпризом.

Photos from Alison Rowley’s collection

Вы собираете множество историй о Трампе и Путине на специальных сайтах для слэш? Они жёстче, чем тексты на Amazon, на которые, как вы говорите, может наткнуться кто угодно?



Я ищу больше информации на этих сайтах. [Но в широкодоступном контенте] используются абсолютно все штампы, примеры и модели [из слэша]. К нему есть множество самых разных подходов, от очень романтичного до самого экстремального слэша, какой только можно найти. Единственное отличие – в том, что это есть на Amazon.

Это удивляет, потому что значительная часть населения не читает слэш и не понимает его. Там нужно выучить целый ряд сокращений. Даже часть порнографии, о которой идёт речь, не очень известна [в мейнстриме].

В Трампе и Путине есть нечто особенное, что и спровоцировало эту обширную, откровенную эротизацию, или нечто подобное происходило раньше всегда?

Когда случаются спорные политические моменты, их нередко сексуализируют. Если вспомнить Великую французскую революцию, то тогда была волна порнографии о королевской семье. В эту эпоху рисовали карикатуры. Сейчас можно самовыражаться в интернете иным способом.

Почему Трамп-Путин? Почему нет ничего об Обаме и Джо Байдене? Эти двое явно были очень хорошими друзьями.

Трампу удалось превратить себя в сексуальное существо. Например, во время предвыборной кампании он говорил о размере своего пениса. Ещё он, например, говорит о том, как хватал женщин. Трампа и порно можно упомянуть в одном предложении, и это будет правдоподобно. Если попытаться создать слэш с президентом Обамой и Джо Байденом, которые не обсуждают сексуальность и не переходят границ, выйдет не так правдоподобно. Найти в отношениях Обамы с кем бы то ни было гомоэротический подтекст труднее. Триггером является Трамп. Когда я стала искать фанфики о Путине, появившиеся раньше текстов о Трампе, их оказалось очень мало. Это Трамп, сам того не зная, провоцирует создание такого своего образа.

Не сомневаюсь, что это делает его ещё более привлекательной мишенью для авторов слэша.

О, если вы пишете слэш, то вы тут сорвали джекпот. Потому что: «Ну наконец-то мы нашли человека, способного дать нам фразочки, с которыми можно работать!» Он не фильтрует то, что говорит, достаточно, чтобы знать, как можно повернуть его слова. Также я думаю, что он совершенно не в курсе, что это вообще происходит. Не думаю, что кто-то в Белом доме сейчас размышляет о реакции политической и материальной культуры на текущие события.

Есть ли в мире ещё какие-то политики, о которых пишут слэш?

Слэш пишут обо всех крупных политических фигурах США [о ком-то больше, о ком-то меньше]. Были истории о Трампе и всех остальных, например, о Пенсе. Это становится частью американской политической культуры. Но мне ещё не доводилось видеть ничего с участием Трампа и какого-то мирового лидера, кроме Путина. Также нет ничего о Путине и других лидерах. По-видимому, это явление сугубо американское, и у меня, кажется, нет никакого объяснения этому.

Я не думаю, что россияне что-то из этого читают. Если бы они действительно обращали на это внимание, то они бы, я думаю, относились к этому спокойно, так как Путин производит впечатление сильного человека, доминирующей фигуры… Путин построил всю свою политическую репутацию на том, что является доминантной мужской фигурой. В российском контексте он всякий раз, когда хочет посрамить политического оппонента, непременно высказывает предположения вроде: «Такой-то, когда сидел в тюрьме, конечно же, был изнасилован». Он подрывает его маскулинность.

Легкодоступный слэш-контент с течением времени как-то эволюционировал или стал жёстче?

Нет, он был вполне стабилен, и это удивляет. Я думала, что будет более серьёзная подготовка – к примеру, один человек прочёл чужую работу и оттолкнулся от этого. Напротив, это как будто свалилось с неба, вполне жёсткое. В августе 2016 года уже появляются вполне жёсткие отсылки, которые наблюдаются примерно до февраля 2017 года. Сейчас это постепенно утихает… Но у нас будет ещё одна волна. В некоторых материалах уже упоминается предвыборная кампания 2020 года. Если Трамп и в самом деле баллотируется снова, мы увидим ещё один пик слэша и снова увидим гораздо больше материальных объектов. Я не думаю, что это исчезнет.

Насколько сильное взаимопроникновение между этим слэш-контентом и мейнстримной культурой и разговорами вы наблюдаете? Насколько это важно, не учитывая того, что это просто странное явление в интернете?

Это очень серьёзная тема. Она говорит о необычном моменте в политической истории. Когда мы говорим о том, как за последние 20 лет уменьшилось уважение людей к политикам… Можете представить себе, чтобы в эпоху Рейгана кто-то это обсуждал? На самом деле ответ – «нет». Сейчас кажется, что разрешено всё. И я не знаю, как вернуть это уважение.

Некоторые критики, знающие об этом слэше, утверждают , что он – проявление гомофобии или кинк – шейминга, потому что использует секс между Трампом и Путиным в качестве соли шутки. Когда Трамп подчиняется Путину, он меньше. Это эксплуатирует стереотипы о геях. Что вы об этом думаете?



Я думаю, что эти [истории] игривы. Я думаю, что их пишут люди, вполне принимающие однополые отношения. Они берут то, что, по их мнению, расстроило бы Трампа и его консервативных сторонников, и действуют как можно экстремальнее, потому что считают, что это будет эпатажно. Мне же кажется, что всё это – политические комментарии, от первой страницы до последней.

Политическая сатира выражается в языке, например, в эмоциональной речи Трампа, который постоянно говорит «величайший» во всех историях. Одна из историй называется « Putin It in Trump: A Sexy Bromance» («Как Путин в Трампе побывал: сексуальная мужская дружба»), автор – Уилл Смат. Он утверждает: «Дональд хотел, чтобы этот русский снова сделал его анус великим». Текст играет со слоганами, отсылает к излюбленным фразам. Политические моменты случаются в историях постоянно, так что речь идёт не столько о сексе между двумя мужчинами, сколько о политических комментариях.

Вы собирали не один лишь слэш, и очень многое из собранного вами является эротизированным китчем. Расскажите о некоторых других сексуализированных предметах материальной культуры вокруг Трампа и Путина, которыми вы теперь заинтересовались.

Меня интересует разнообразие. Есть ароматические свечи. Есть шоколадки. На этой неделе я борюсь с соблазном, который представляет садовый гном в образе Владимира Путина. Я совершенно отчаянно хочу этого гнома. Это голый по пояс Путин, сидящий на танке, зажав между ног орудие танка. Оно похоже на эрегированный пенис. Это настолько ужасно, что даже потрясающе. Кто додумывается сделать садового гнома? Я очень хочу секс-куклу Дональда Трампа с эрегированным пенисом, через который вдувается воздух. Мне безумно нравится видеть, насколько творчески люди подходят к образу этих двоих. А мой банковский счёт пострадал.

Насколько велик ваш архив в настоящее время? Насколько он мог бы разрастись? Сколько вы потратили?

Я купила в Wal-Mart очень большой пластиковый бак. Самый большой, какой только продавался. Я рассчитываю, что он наполнится. Некоторые вещи, например, стринги, не занимают много места. Я говорила о том, что станет с этими вещами, с одним архивистом из США. Некоторых футболок, которые я купила в прошлом году, уже нет в продаже. Я хочу, чтобы они сохранились. Думаю, в итоге они окажутся в каком-то университетском архиве.

Покупаю я, наверное, процентов 10 от того, что хочу. Я это делаю не на грант. Я это делаю своими силами. Я стараюсь об этом не думать, но, наверное, потратила уже две-три тысячи долларов. За две недели – блин, мой муж как раз зашёл и услышит, как я это скажу – я, кажется, потратила долларов четыреста. Я держу в голове список: четверг – день получки. Если я оплачу этот счёт, то это может остаться. Я бы могла себе это позволить. Да, теперь на меня очень нехорошо смотрят. Я бы не удивилась, если бы в итоге потратила на это 10 000 долларов.

Вы же пишете об этом книгу, верно? Что ещё вы будете исследовать в слэше о Трампе и Путине, порнофикации этих отношений и вообще во всём этом?

Я хочу уделить вдвое больше времени рассмотрению материальных объектов. Хочу обсудить то, что есть на вебсайтах с фанфиками. Я хочу оглянуться назад и рассмотреть более ранний материал об Обаме. Также у меня будет глава об интернет-мемах, о которых я раньше не писала. В конце концов, мне нужно открыть Pornhub, вбить в поиск «Трамп Путин» и посмотреть, нет ли каких-то пародий.

Надеюсь, что, когда книга будет готова, я смогу отойти от этого. Мне уже удавалось это сделать [с другими архивными проектами]. Я не уверена, что смогу это сделать. Но мне повезло, что граница между учёным и коллекционером размыта. Я всегда могу заявить, что на самом деле покупаю всё для работы.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.