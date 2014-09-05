Пьяные британские туристы крушат места отдыха Греции

Лаганас – залитая солнцем деревушка на греческом острове Занте. Это место для отдыха, где достаточно десяти минут, чтобы вдребадан напиться, ещё десяти, чтобы достичь оргазма, и вечность, чтобы отойти от всех ужасных вещей, которые вы сделали со своим телом и душой в этом месте всего за несколько дней. Я думаю, именно поэтому эта деревня стала Меккой для сексуально извращенных английских туристов.

4 часа утра, я проснулся в Лаганасе трезвым, лёжа на дрянной кровати в дрянном гостиничном номере. Моя кровать покрыта волосами, любезно оставленными предыдущим съёмщиком и его гостями. Если вам повезет, волосы длинные; если нет, то они короткие, вьющиеся обломки от неуклюжего орального секса.

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Ночь была одна из тех, когда вам хочется чтобы отдых уже закончился. Конечно, если бы вы были греком, вы бы никогда не посмели сказать это; море и солнце являются почти святыми местами для современных греков, и даже подумать, что вы не наслаждаетесь собой и отдыхом – равносильно греху.

На самом деле, однако, всё, чего я хочу – это вернуться в свой чистый дом, намазать греческий йогурт на мою обугленную спину и извлечь из себя весь светящийся алкоголь, который мне приносили в течение последних нескольких дней.

В первый день пребывания здесь я с оптимизмом воспринял публичный секс на улицах и тротуарах как признак сексуального раскрепощения. Возможно, люди с запада могут показать нам грекам, что на самом деле значит быть продвинутым, подумал я про себя.

На второй день, эти мысли в значительной степени исчезли. В ту ночь, я увидел девушку, которая сидела на вершине бара с расставленными ногами, а другие толкались, чтобы ухватиться за неё. Это было похоже, как будто они играли в ладушки, где выигрывает тот, кто сможет засунуть пальцы в её влагалище. Третьей ночью в Лаганас, я почувствовал, что я был в деревне, полной сперматозоидов, которые были слишком пьяны и слишком одурманены солнцем, чтобы выяснить, чьим яйцам она принадлежат.

Сегодня, Господи сохрани, кого-то вырвало на мои ботинки, а я здесь так рано утром, потому что не мог заснуть всю ночь, благодаря сексуальным стонам барышни по соседству четвертую ночь подряд.

Я понимаю, если бы я был всё ещё подростком, это либидо и хаос, вероятно, завели бы меня. Может быть, я просто вырос и превратился в нудного мудака. Или, может быть, просто выбрал место для раздражающего отдыха с людьми, которые ещё не поняли или никогда не поймут концепции предела.

Каждое лето, молодые люди из Великобритании, Германии, Австралии и Италии садятся на рейсы EasyJet и Ryanair и летят на греческие острова с одной целью – провести несколько дней ползая полуголыми по улицам. Потому, что нам сказали, что наша экономика нуждается в туризме, и поэтому в течение многих лет местные жители закрывают глаза на неприкрытый разврат. Сами местные, в основном, держатся подальше от таких мест как Лаганас, Фалираки на острове Родос, или Малия на Крите. Но в эпоху социальных медиа, не замечать этого стало уже невозможным.

Выше вы найдёте сборник лучших/худших вещей, которые я видел, размещённые туристами, которые проводят отпуск в Греции. Если что-то не делается публично, значит это не делается в принципе.