Хоронить умерших на Аляске не так просто, как вы думаете

Боб Феррелл в своём офисе. Фото автора

Жизнь на Аляске очень схожа со смертью на Аляске. Оба момента являются составляющими хорошей истории, разница лишь в том, являетесь ли вы рассказчиком этой истории. Если рассказчик вы, то возможно одно из двух: либо вы выжили, либо вам никогда ничего не угрожало. Если рассказчик не вы, вероятно, вы уже мертвы. А если вы мертвы, скорее всего, вы имеете дело с Бобом Ферреллом.

«Это ваш любимый гробовщик», говорит Боб Феррелл через стол. Он невысокий, приземистый парень с улыбкой, которая кажется неуместной в похоронном бюро. «Так я говорю, когда звоню своим друзьям».

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Аляска — плавильный котел для всего мира. Здесь есть большая корейская община, польская община, русская община, филиппинское сообщество и даже самоа сообщество. И когда эти люди переезжают сюда, они привозят с собой свой опыт и свои обычаи, как в жизни, так и в смерти.

«В один день мы можем заниматься похоронами корейской семьи. На следующий день мы занимаемся кем-то, кто приехал в гости из Мичигана», говорит мне Боб. «Если вы не гибкий, не хотите делать то, что хотят люди, у вас ничего не получится».

Это работа гробовщика: выполнять желания семьи, чтобы они могли погоревать должным образом. Потому, что в этом бизнесе, вы на самом деле работаете не с усопшими. Вы имеете дело с семьёй, друзьями, и близкими, оставшимися позади. «Если семья идет по неверному пути, где в конце дороги им придётся посещать психиатра, я вмешиваюсь и говорю: «Я не думаю, что нам стоит это делать, и вот почему», говорит мне Боб. Неудачный опыт скорби может привести к серьезному, долгосрочному эмоциональному ущербу. Именно поэтому Боб согласился бальзамировать отца своего друга в положении сидя в его любимом кресле для церемонии прощания.

«Его семья принесла его кресло из дома, его столик, лампу, и его телевизор, и мы все это расставили», говорит Боб. «Мы одели его в его обычную одежду и надели очки. По воскресеньям, внуки сидели рядом с креслом и посещали его, пока он сидел со своими кроссвордами. Он спал в своём кресле с кроссвордами и ручкой в руке. Так что, мы именно так всё и сделали. Когда внуки впервые пришли на церемонию, они просто пришли в комнату и там был дедушка в своём кресле, и всё было здорово. Они поднялись, попрощались с дедушкой, и они не боялись. У детей был положительный опыт скорби. У моего друга и его жены был положительный опыт скорби».

Фото автора.

До Второй мировой войны, работа гробовщика выглядела совсем по-другому. Церемонии были практически идентичными. Они начинались с посещения вечером накануне церемонии, семья и друзья собирались в одном месте (дома или в похороном бюро), чтобы выразить сочувствие покойному. Служба проходила на следующий день в церкви. Затем, после службы, все отправлялись на кладбище, чтобы окончательно попрощаться. «Не имело значения, были вы епископальной, католической, лютеранской, или баптистской веры, всё было практически одинаковым», говорит Боб. Всё это однообразие ушло с появлением бэби-бумеров. То, как мы говорим о и помним мертвых, стало превалировать над простым закапыванием тела в землю. В настоящее время, например, «обмен воспоминаниями» стал обычной практикой на похоронах, пришедшие люди делятся воспоминаниями об умерших.

Боб рос в 50-е годы в Снохомише, Вашингтон («Варшингтон», говорит он с жесткой Р), небольшом городке, известном своим антиквариатом. К тому времени, как ему было 15 лет, он работал в похоронном бюро, мыл автомобили, косил газоны, и мыл проезды к домам. Он не собирался стать гробовщиком, пока, по крайней мере, ему просто нужны были деньги. И опять же, он не собирался переезжать на Аляску. То есть, пока ему не исполнилось 26, выпускник похоронной школы, и уже пять лет в первом браке.

«Наши семьи мешали нашему браку. Мы хотели уехать как можно дальше, поэтому мы бросили монету: орёл — мы едем на Аляску, решка — мы едем во Флориду», Боб говорит мне. «Я не уверен, что это было разумно, но мы сделали именно так».

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Аляска известна своим сложным способом жизни, но она представляет собой набор уникальных проблем для гробовщиков. Из-за крайне низких температур, есть только около четырёх месяцев в году, когда возможно похоронить тело. В остальные восемь, земля намертво замёрзшая. Так что тела, которые не кремировали, необходимо держать на зимнем хранении. Эти хранилища, содержащиеся на морозе по понятным причинам, могут быть в перестроенных гаражах, как один на Ангелус Мемориал в Анкоридже, или состоять из нескольких морг-холодильников, как те что на базе ВВС в Эльмендорфе. С ёмкостью в 80 тел, хранилище на Ангелус Мемориал является крупнейшим в штате.

«Всё, что вы можете себе представить о похоронах, я, скорее всего, уже реализовал на похоронах», Боб Феррелл

«Хранилище на Ангелус Мемориал сделано из толстых брёвен и фанеры. Внутри много ярусов. Там есть примерно четыре яруса ячеек, и вы просто задвигаете гроб, и там он и остаётся. Это похоже на маленькую комнату», говорит мне Боб. «С приходом весны, мы достаём их для захоронения».

Зимнее зранилище Англус Мемориал. Фото автора

Боб хоронит умерших уже 42 года. «Всё, что вы можете себе представить о похоронах, я, скорее всего, уже реализовал на похоронах», говорит он с ровной интонацией, которая, кажется, передаёт смесь чёрствости и сочувствия, если такое возможно. «Тридцать из этих лет я хоронил умерших на Аляске. Жертв автомобильных аварий, несчастных случаев на снегоходах, рыболовных аварий, аварий на шахтах, авиакатастроф, нападений лося, растерзания медведем, обморожения (человек путешествует из одной деревни в другую в разгар зимы, его снегоход может провалиться под лёд, он мокнет, вылазит, сворачивается калачиком у дерева, и умирает). Мы имеем дело почти со всем, о чём вы можете подумать. Мы получаем много сложных дел, которые вы редко видите в нижнем 48-м штате. Я думаю, что первая моя работа с растерзанием медведем, в начале 80-х годов, просто застала меня врасплох, потому что я с этим не сталкивался. Как, к примеру, что медведь съедает у человека и тому подобное».

По любым меркам, это трудная профессия. Личная жизнь Боба свидетельствует об этом. «Я уже в третьем браке, если вам это о чём-то говорит», говорит он, пожимая плечами. Если вы получаете вызов в 2 часа ночи, это не та работа, где вы можете прописать две таблетки аспирина и ваш пациент позвонит вам утром. «Когда в вашей семье случилась трагедия, вам нужно, чтобы об этом позаботились сейчас. Я пропустил, не могу сказать вам сколько, праздников, обедов, школьных спектаклей, и дней рождений, потому что я должен был заботиться о чей-то семье».

В конце концов, все возвращаются к своим корням. Церковь, синагога, мечеть, дом, где бы не был заложен наш фундамент, вот где мы находим наши окончательные комфорт и утешение. Потому что все мы существа привычки, которые возвращаются к этому знакомому месту, откуда мы пришли.

Коди живёт на Аляске и управляет Crude Magazine.

