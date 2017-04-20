Из-за слухов о «халяльных» кремовых яйцах Cadbury обвиняют в антихристианском заговоре

Последние новости интернетовского безумия лишают всякой радости сезонный выпуск кремовых яиц от Cadbury, и мы можем задать только один вопрос: как можно критиковать эти восхитительные шоколадные бомбочки, наполненные этим кремовым… что там вообще за субстанция внутри них на самом деле?



Что ж, Интернет-тролли нашли способ – собственно, два способа – заявить, что Cadbury участвует в про-мусульманском и антихристианском заговоре, в центре которого, как они утверждают, знаменитые шоколадные яйца этого бренда.

Videos by VICE

Сначала по националистическим и христианским правым группам на Facebook начало ходить изображение 2014 года; на нём изображён человек, держащий несколько плиток Cadbury в одной руке и два заявления о сертификации на халяльность в другой. Онлайн-провокаторы предлагают общественности бойкотировать Cadbury, так как это фото, согласно их утверждениям, показывает, что компания поддерживает мусульманские ценности. Типична реакция пользователя Twitter @heatmeterman – он заметил: «значит, ушли от продукта с христианским квакерским бэкграундом к обществу умиротворения мусульман. Я атказываюсь [текст оригинала] покупать шоколад Cadbury».

На самом деле фото уже три года; в то время по Малайзии живо распространялись слухи о том, что шоколадки Cadbury содержат ДНК свиней, а следовательно, нарушают правила халяля. Это заявление совершенно неверно, как показывает сертификация на халяльность. Учётная запись Cadbury UK в Twitter объясняет, что компания никогда не стремилась к сертификации на халяльность в Великобритании: «Ни один из наших британских продуктов не имеет сертификации на халяльность, и мы никогда не вносили изменений в свой шоколад, чтобы специально сделать его халяльным. Он просто подходит для людей, соблюдающих халяльную диету, так же, как стандартные продукты вроде хлеба или воды».

Если всего этого абсурда для вас оказалось недостаточно, то держитесь, потому что это ещё не всё. Согласно другому слуху, распространяющемуся по всему Интернету, Cadbury убрало из рекламы своих яиц Пасху. Это заявление совершенно неверно.

Сплетники говорят, что с шоколадных яиц и из рекламных материалов компании убраны все указания на Пасху. Процитируем одного из сторонников этой позиции, @LesleyMillercyp: «ПАСХАЛЬНЫХ яиц больше нет. Cadbury убрала упоминания о Пасхе, но упоминает Айт/Рамадан на своей продукции». Эту историю подхватило и передаёт дальше несколько британских газет.

На самом деле – мы здесь говорим о реальных фактах, а не об альтернативных – Cadbury с гордостью продаёт «Подарок для охоты на пасхальные яйца» в коробке, на передней поверхности которой написано: «Happy Easter». Более того, компания использует слово «Пасха» везде на своём вебсайте и в своих учётных записях в социальных сетях.

Представитель Mondelēz International, компании, которой принадлежит Cadbury, предоставил MUNCHIES следующие сведения: «В Великобритании наша шоколадная продукция подходит вегетарианцам и лицам, соблюдающим халяльную диету, однако сертификации на халяльность у неё нет. Так как наша шоколадная продукция не содержит мяса, халяльный ритуал на неё не распространяется, а в Великобритании наша продукция не снабжена никакой сертификацией на халяльность. Из животных продуктов мы используем в своём британском шоколаде только молоко и яйца. Мы всегда тщательно указываем, подходит ли наша продукция определённым социальным группам, которые интересуются ингредиентами и технологией производства.

В других уголках мира мы можем маркировать продукцию любой сертификацией в зависимости от интереса потребителей и их пищевых потребностей, а лучше всего потребителям искать эту информацию на этикетке продукта в соответствующей стране. Однако Cadbury приветствует покупателей любого вероисповедания, а также неверующих».

Это однозначно не первый раз, когда Cadbury слышит в свой адрес ложные обвинения в попытке отказаться от Пасхи. Блин, Cadbury в 2014 году перенесла бойкот своей продукции в Австралии из-за этой же проблемы – предполагаемой сертификации на халяльность. Кроме того, несколько британских газет в 2016 году сделали сенсационное заявление, якобы Cadbury «запретила» упоминать Пасху на своей упаковке, чтобы не оскорблять людей, не исповедующих христианство.

Ещё в 2016-м Cadbury яростно отрицала (как и отрицает по сей день) все эти заявления. Snopes назвал эти утверждения совершенно ложными. Как отметил представитель Cadbury: «На большинстве наших пасхальных яиц не написано спереди ни «пасхальное», ни «яйцо», так как нам не кажется необходимым говорить об этом людям: благодаря упаковке вполне очевидно, что это пасхальное яйцо».

Разумеется, ложным обвинениям в антихристианском настрое подвергается не только Cadbury. Последние два года Starbucks сталкивался с недовольством из-за нового дизайна появляющихся каждый год праздничных стаканчиков, в связи с которым крикливое меньшинство заявило, якобы торговцы кофе ведут «войну с Рождеством».

Освободится ли Cadbury когда-нибудь от своего незаслуженного клейма противницы Пасхи? Вероятно, никогда, но давайте просто понадеемся, что люди опомнятся и будут просто наслаждаться шоколадом.