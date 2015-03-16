Calvin Klein: проблемы с правописанием

«В 1982 году американский модельер Кельвин Кляйн запустил свою коллекцию мужского белья. Модель трусов Calvin Klein была очень похожа на модель бренда-конкурента Jockey, за исключением более тесного прилегания к телу сзади, а производились эти трусы той же компанией, что и трусы марки Jockey. Значительная разница в моделях заключалась ещё в том, что имя Calvin Klein было написано на прямо на поясе. Сам Кляйн носил несколько десятков моделей своих трусов, которые были изготовлены до запуска нижнего белья, тем самым он лично проверял прочность изделия и его удобство».

—Из книги Шона Коула «История мужского нижнего белья», 2010

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На отдыхе на Ближнем Востоке голландский фотограф Ян Дирк ван дер Бург купил пару пар поддельных трусов Calvin Klein Underwear и заметил, что имя на поясе было написано неправильно, а именно «Calven Klain». В течение следующих трёх лет он посетил рынки в Тегеране, Дамаске, Одессе, Тбилиси, Зугдиди, Фетхие и Бангкоке, собирая разные поддельные Calvins. По итогам своей работы фотограф выпустил книгу своей коллекции, в которую он включил все трусы, которые встречал с неправильно написанным именем вечно сексуального Calvin Klein. В своей книге он даёт детальную информацию о том, где находится магазин, в котором он купил трусы, чтобы вы смогли найти его самостоятельно в отчаянных поисках #mygalvins.

Купить книгу вы можете здесь. Ниже вы найдёте некоторые фотографии из книги.

Calven Kliem

Киев, Украина

10 гривен ($0,44)

«Выйдите со станции метро «Петровка», и идите в северном направлении к улице Вербова, поверните налево перед вывеской DVD и продолжайте идти вперёд 400 метров. Когда вы увидите вывеску «Pынок Петровка» ( Petrovkamarket), поверните направо к магазину модной одежды FASHION VIP. Здесь вы найдёте Сашу, который продаёт Calven Kliem».

Calvni Klain

Исфахан, Иран

140,000 риалов ($5,01)

«Зайдите в Гранд базар Исфахана, который находится на северной стороне площади Имам, напротив мечети Джамех. Не обращая внимания на напористых и приставучих продавцов ковров, идите прямо мимо сувенирных магазинов. В конце поверните направо и идите вдоль переулка с травами и специями. Поверните налево на Т-образном перекрестке, и вы найдете три киоска в конце. Calvni Klain продаёт Моххамед».

Colvin Kloin

Зугдиди, Грузия

5 лари ($2,29)

«Пройдите пешком за автобусной остановкой к стоянке такси. В конце рядом с микроавтобусами, которые едут в Кутаиси и Батуми, есть рынок с двумя рядами женской одежды. Точка Георгия, где он продаёт носки и нижнее бельё, находится в 50 метров отсюда. Он не только продает ColvinKloin (с эмблемой футбольного клуба Mozdok), но трусы с лого iPhoneи духи Facebook».

Calven Kiein

Санкт-Петербург, Россия

60 рублей ($0,96)

«С главного входа на станцию метро Удельная найдите первый поворот налево в сторону блошиного рынка. Поверните направо на первом ряду рынка сразу за железнодорожным линиям. Когда пройдёте три линии, увидите магазины мужской обуви, а также среди них небольшой магазин нижнего белья, где Василий продаст вам трусы Calven Kiein».

Galvin Klain

Тегеран, Иран

50, 000 риалов ($1,79)

«Пройдите парковку для мотоциклов и главную площадь, и войдите через главный вход базара. Пройдите мимо киосков туристических перевозок и подпольных валютных брокеров, и справа вы увидите группу продавцов на коврах, которые продают только один продукт. Одного из продавцов зовут Реза, он продаёт черные и красные трусы GalvinClain».

Kalvi Klan

Одесса, Украина

6 гривен ($0,26)

«Зайдите на рынок Привоз через главный вход и пройдите мимо отдела еды. Вы увидите отдел одежды в конце мясных киосков. Поверните направо после свадебных платьев, а затем поверните на третий слева ряд. Сергей продаёт носки и брюки, а также трусы KalviKlan».

Calven Kliem

Фетхие, Турция

6 лир ($2,28)

«Если вы стоите на стороне канала, вы увидите рыночные прилавки, на левом берегу. Держитесь левой стороны и вы найдете киоск по продаже носков и нижнего белья. Кромеогромного количества трусов с английскими текстами таких как «Я люблю целоваться», Бурак также продаёт желтые и серые Calven Kliem (только по вторникам)».

Calvin Klain

Одесса, Украина

15 гривен ($0,65)

«Под знаком «Nophotographs» недалеко от главного входа, поверните налево на третий ряд, и идите до конца улицы с розовыми контейнерами. Поверните налево на улицу, где продают чехля для телефонов и идите по ней пока не найдете небольшой ряд с нижним бельём. В третьем контейнере слева Кирилл продаёт Calvin Klainи парфюмерию Hugo Boss, Dolce & Gabbana и Versace».

Calvin Klain

Одесса, Украина

6 гривен ($0,26)

«Зайдите на рынок Привоз через главный вход и пройдите мимо отдела еды. Вы увидите отдел одежды в конце мясных киосков. Поверните направо после свадебных платьев, а затем поверните на третий слева ряд. Сергей продаёт носки и брюки, а также трусы Calven Klain».

Модель: Паскаль с Mega Model Agency, Гамбург

Модель-девушка: Ефджи Сюджкербьюк

Макияж: Кларунг

Укладка: Марлос Откер

Фото ассистент: Марин Кьюпер

Смотрите другие фотографии Яна Дирк ван дер Бург на его сайте, и заказывайте его книгу Calvin Klein: Dyslexic Collectionздесь.