Сможет ли Элизабет Уоррен победить Хиллари Клинтон в 2016 году? Неужели, она рискнёт?

На прошлой неделе сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен громко и решительно выступила против компромисса по законопроекту Додда-Франка, который позволит устранить ограничения на «свопы». «Своп» – тип финансовой сделки на Уолл-стрит, когда трейдеры продают рисковые кредиты. Такие сделки могут в конечном счёте ввести финансовые рынки в штопор, от которого мировая экономика только сейчас начала восстанавливаться. Уоррен всю прошлую неделю рассказывала всем, что компромисс, который вылился в законопроект на сумму $1,1 триллиона, принятый Конгрессом в этот уик-энд, был ужасной идеей.

«На кого работает Конгресс? На миллионеров, миллиардеров, крупнейшие компании с их армиями лоббистов и адвокатов? Или на всех нас?», спрашивала она в своём выступлении в зале Сената, называя правительство «худшим правительством, которое работает только на богатых и сильных».

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«Люди разочарованы Конгрессом», продолжала она. «В основном это происходит потому, что они видят конгресс, который работает очень хорошо для крутых парней, но ничего не делает для обычных людей. Если крупные компании могут использовать свою армию юристов и лоббистов, чтобы заставить Конгресс голосовать за специальные предложения, которые выгодны компаниям, то это просто подтверждение общего мнения американского народа, что вся система куплена и не работает честно и прозрачно».

Упорная кампания Уоррен против ослабления закона Додда-Франка существенно помогла бывшему профессору права стать любимицей прогрессивных левых. И благодаря этому, а также её убедительной позиции в поддержку потребителей и против Уолл-стрит, количество поддерживающих её либералов растёт, и в обозримом будущем она может повести за собой людей и разгромить Хиллари Клинтон.

Рост популярности Уоррен начался ещё в середине 2000-х годов, когда в качестве профессора в Гарвардской школе права, она открыто противостояла растущему финансовому неравенству, которое появилось после финансового кризиса. MoveOn.org, прогрессивная общественная организация, впервые распространяла информацию о ней в своих электронных имейл-рассылкахв 2005 году. Это видно из рассылок, которые VICE получил от Бена Уиклера, директора MoveOn в Вашингтоне.

В 2010 году MoveOn упомянуло о ней ещё в одном своём имейле, предлагая своим членам подписать петицию с просьбой к Обаме назначить Уоррен главой нового Бюро по защите финансовых прав потребителей, где она играла важную роль при его создании. Убеждённая Уоррен не смогла преодолеть ядовитые возражения республиканцев против её назначения и Обама проигнорировал просьбу о её назначении. Но она выгодно использовала момент во время кампании Сената в 2012, что сделало её одной из любимчиков Конгресса.

С тех пор, Уоррен имела дело с обычными препятствиями, которые приходится преодолевать всем известным и публичным людям американской политической системы. Но это, казалось, никак не повлияло на её собственную репутацию, отчасти потому, что Уоррен продолжает придерживаться приоритетов, которые помогли ей быстро занять лидирующие позиции. В дополнение к готовности вступить в бой, чтобы защитить ограничения Додда-Франка, Уоррен также состоит в авангарде сопротивления недавней кандидатуры Обамы на пост министра финансов, 48-летнего банкира по имени Антонио Вайс, который в настоящее время руководитглобальным инвестиционным банкингом в компании Лазард. Демократы редко выступают против кандидатуры, предложенной президентом их партии, но протест Уоррен особенно примечателен тем, что она очень активно участвует в движении против назначений, которые проводит Обама.

Вся эта активность наводит на мысль, что Уоррен будет баллотироваться на пост президента, однако сама политик пока открыто не выражает своей заинтересованности в этом. Прогрессивная организация DemocracyforAmerica (DFA), которая раньше сотрудничала с такими политиками, как Говард Дин и Берни Сандерс, на этой неделе разослала среди своих членов и подписчиков имейл, в котором открыто заявила о своей поддержке Уоррен в её действиях против Уолл-стрит и Лазард.

Исполнительный директор DFA Чарльз Чемберлен сказал мне, что они уже поддерживают Уоррен как руководителя Бюро по защите финансовых прав потребителей, а также её кампанию в Сенате в 2012 году. «Я надеюсь, что кандидаты в Конгресс и президент поняли, что люди не поддерживают демократов с Уолл-стрит», сказал Чемберлен. «Реальность такова, что Уолл стрит помог ввергнуть нас всех в хаос, в котором мы сейчас пребываем, однако, у нас есть кандидаты, которые действительно защищают интересы людей и борются за удовлетворение потребностей среднего класса. В конечном счёте, именно поэтому мы видим, что движение в поддержку Уоррен баллотироваться на пост президента растёт. Теперь стало очевидным, что она приехала в Вашингтон работать для людей, а не на Уолл-стрит».

Вера в свои убеждения, а также её верность прогрессивным идеям партии, представляется движущей силой, за счёт которой возможно будет убедить её баллотироваться на пост президента. Чемберлен заявил, что даже если Уоррен не будет кандидатом в президенты в 2016 году, тому кто будет баллотироваться следует признать, что заявления Уоррен формируют будущее партии, и что демократам, которые преуспели на 2014 промежуточных выборах, это удалось только за счёт финансового неравенства.

Одна из самых заметных и крупных кампаний по «проталкиванию» Уоррен в президенты проводит активное распространение петиции за участие Уоррен в выборах (WarrenRunpetition). Как утверждает Уиклер, идея распространения петиции родилась из-за огромного желания членов организации MoveOn провести выборы, а не коронацию Хиллари Клинтон, и Уоррен представляется одним из лидеров и может возглавить борьбу против очевидной передачи власти наследнику партии.

«Мы все видим, что Уоррен, как сенатор, умеет убеждать и говорит чётко и однозначно об основной политической проблеме нашего времени: экономической системе, которая не поддерживает интересы обычных людей», сказал Уиклер. «Мы видим, что битва с участием Уоррен займёт центральное место в 2016 году, и это будет борьба всей жизни Уоррен».

Становление Уоррен как кандидата в президенты напоминает путь самого Обамы, и фактически многие, кто раньше поддерживали Обаму теперь подписали петицию за участие Уоррен в выборах. Уиклер также полагает, что она поддерживает большинство взглядов Обамы, но при этом её могут поддержать как красные штаты (штаты, которые обычно голосуют за республиканцев), так и синие (штаты, которые обычно голосуют за демократов).

Если Уоррен будет участвовать, но опять же пока нет с её стороны никакого желания это делать, то ей придётся решить такую же задачу как и Обаме в 2008 году: убедить демократическую партию, что это лучше поддержать малоизвестного сенатора, который намерен проводить кардинальные реформы, нежели поддержать Клинтон, одну из самых известных политиков в стране. И в отличие от более центристской Клинтон, либерализм Уоррен является агрессивным. У неё будет много трудностей и препятствий, которые необходимо будет преодолеть, чтобы добиться своего, одним из которых является медведь по имени Уолл стрит. Но Уоррен не упускает ни одной возможности, чтобы пнуть этого медведя.

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