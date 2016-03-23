Наркоторговцы рассказывают, что покупают студенты во время сессии



Наркотик Виванс является одним из многих препаратов, которые во время экзаменов чаще всего берут у дилеров в Канаде. Все фото сделаны автором

Неважно на кого вы учитесь, экзамены – это всегда «горячая пора» в вашем календаре. Если вы один из бедняг, изучающих что-то вроде проектирования или математики, вы, вероятно, будете находиться под воздействием жутчайшего стресса во время обучения (тем не менее, по окончании учёбы вы будете хорошо зарабатывать!). Опять-таки, если вы изучаете общественные или гуманитарные науки, вы, скорее всего, – большой лентяй и неоправданно жалуетесь на свою программу, и вы, вероятнее всего, получите четыре с минусом независимо от того, насколько мало вы занимались (но после выпуска вы не будете получать за свою работу практически ничего).

Несмотря на это общее чувство отвращения/раздражения из-за контрольных, до которых работодателям никогда не будет дела, все мы переносим наши выпускные экзамены по-разному. Например, некоторым студентам нравится собраться и сдать всё на «отлично». Это своего рода склад ума, который заставляет быть либо особым видом студентов с безупречной трудовой дисциплиной, либо кем-то, кто поддаётся и каждую весну берёт пригоршню Виванса. С другой стороны, некоторые плевать хотели на то, что они растрачивают свои деньги за обучение и просто хотят хорошо провести время, когда экзамены уже позади.

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Чтобы получить представление о том, как канадские студенты выживают во время учёбы, мы связались с наркоторговцами по всей стране и узнать, какого рода наркотики они продвигают сегодняшней бесправной молодёжи.

Все цены указаны в долларах США.

Джонс, 25 лет, Торонто

Основной товар: препараты Виванс/Концерта

VICE: Как долго вы продаёте наркотики студентам?

Джонс: Около пяти лет. Я начал этим заниматься, будучи на последнем курсе университета — моему дилеру нужна была помощь в сбыте его продукции, поэтому я занялся этим, поскольку был давно покупателем. После выпуска я просто решил заниматься этим самостоятельно, в качестве некоторого дополнительного заработка. Но если быть честным, сейчас это практически мой основной доход. [смеётся]

Что вы обычно продаёте студентам — не во время сессии?

Марихуану. Много марихуаны. Обычно я зарабатываю 920 долларов США в неделю на травке, и также есть отдельные или особые люди, интересующиеся чем-то другим.

Я догадываюсь, что под «чем-то другим» вы подразумеваете тяжёлые наркотики?

Кокаин, экстази, но я стараюсь не слишком затрагивать эту отрасль, потому что есть парни, завоевавшие прочную репутацию, и ты вызываешь у них недовольство, когда начинаешь всерьёз туда влазить. К тому же ты делаешь себя более заметной для полиции мишенью. Намного хуже, когда тебя ловят с сорока-пятидесятью граммами кокаина, чем с несколькими упаковками чего-то растительного.

Так вы говорите, что накануне экзаменов продаёте много амфетаминов?

Ага. Студенты хотят сосредоточиться, и мне, если честно, кажется, что большинство людей не осознают, что у них тревожные расстройства или заболевания вроде синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Им вероятно действительно нужны лекарства, но они не хотят, собственно говоря, обратиться за помощью, чтобы их получить, поэтому это не так неловко и более социально оправдано покупать их по необходимости у ребят вроде меня.

Сколько обычно люди покупают?

Около четырёх-пяти капсул — они нужны людям, чтобы сдать идущие один за другим экзамены или закончить дипломные работы не волнуясь, что они могут отвлечься. Это будет им стоить в районе 55 долларов США, может немного дешевле, если они мне нравятся.

Линдси, 24 года, Ванкувер

Основной товар: марихуана

VICE: Ванкувер — это столица марихуаны в Канаде. Как по-вашему, почему большинство ребят хотят брать анашу у вас?

Линдси: Это основной классический наркотик, и на всех он действует по-разному. Некоторые от него лучше сосредотачиваются, а кому-то просто нужно снять стресс. И то, и другое где-то парадоксально в том смысле, что экзамены вводят в состояние стресса, и их нужно сдать, а кайф расслабляет и уменьшает стресс, который, впрочем, необходим, чтобы всё сдать.

В преддверии экзаменов люди покупают значительно больше марихуаны, чем обычно?

Я не замечала особой разницы в том, сколько люди покупают, но я знаю студентов, которые покупают наркотики только перед экзаменами. Это что-то вроде вознаграждения, понимаете? Типа «отличная работа, что пережил ту задницу, которая называется университетом».

Вы тоже учитесь в университете. Сколько травки вы выкуриваете?

Не особо много. Я не трогаю свой товар, мне не нравится, когда он заканчивается. Я не особо интересуюсь наркотиками.

Это немного странно. Вы ведёте себя как хороший предприниматель.



Я изучаю экономику. Спасибо.

Кифер, 23 года, Калгари

Основной товар: болеутоляющие

VICE: Почему именно болеутоляющие?

Кифер: Они всегда были здесь популярны. Окси (Оксикодон) перед уроками может сделать твой день просто блестящим.

OK, честно. Как вы думаете, некоторые всё же злоупотребляют им? Опиаты это не совсем то, с чем можно экспериментировать.

Я никогда не беспокоился по этому поводу, по крайней мере за тех, кто покупает у меня. Я же не продаю героин или какую-то дрянь, это всего лишь таблетки, которые дают детям, чтобы те притихли. Расслабься, чувак.

Не хочу спорить, но опиаты по сути примерно то же самое. Вы когда-нибудь принимали их?

Всё время. То, что я продаю, это фактически прописанные мне же лекарства, которые у меня остались. Доктора выдают их как конфетки Pez.

Ранее вы говорили, что принимали их от боли в результате полученной травмы, но вы также сказали, что фактически больше в них не нуждаетесь. Вы не волнуетесь по поводу того, что злоупотребляете ими ради несуществующей пользы?

Иногда. Я – молодой и мне нужно много чего учить. У меня никогда не было ломки или чего-то такого. Я принимаю их в достаточно малых дозах, когда я становлюсь немного раздражительным из-за того, что я не на высоте. Однажды я перестану их принимать, но в данный момент они не оказывают на меня отрицательного воздействия.

В этом году у вас есть экзамены?

Три. Хотя они все лёгкие. Я не переживаю.

Филипе, 20 лет, Монреаль

Основной товар: кокаин

VICE: Кокаин для экзаменов? Серьёзно?

Филипе: Не для экзаменов! Монреаль – это город вечеринок. Он для празднований.

Кокаин дорогой, особенно если говорить о бюджете студента. Сколько вы продаете большинству?

Обычно от полуграмма до грамма. Люди всегда пытаются разделить количество с друзьями, приводя их с собой или действуя как-то иначе. Для меня так только лучше, поскольку мне, честно говоря, не на что жаловаться – я продаю примерно на 1,150 долларов США в неделю и при этом работаю с полной занятостью. У меня много дел.

Среди ваших покупателей есть студенты, которые покупают его перед экзаменами или во время? Вроде постоянных клиентов?

Хммм. Много девочек-тусовщиц и клабберов — они как «ходячая реклама» и принимают его каждую ночь. За наркотики мне предлагали секс и другие вещи, но это выносит мне мозг. У меня нет проблем с тем, что меня все знают, но мне не очень комфортно от того, что я использую людей для такого. Это как-то низко. Я делаю это ради веселья, дружбы и получения каких-то денег. Я не Рикки «Freeway» Росс (американский наркобарон)!

Сколько кокаина принимаете вы?

Нисколько. Я приверженец здорового образа жизни!

Чонси, 21 год, Эдмонтон

Основной товар: марихуана, амфетамины

VICE: От продажи чего вы получаете больше денег: препаратов Виванс/Аддералл/Концерта или травки?

Чонси: Как сказать. Каждые несколько недель я проталкиваю разный товар, но я стараюсь делать упор на амфетамины во время экзаменов, потому что большинство людей купит их, если я предложу их вместе с их травкой. Это как: «Эй, вот грамм, который ты спрашивал». И положу 3 таблетки за 30 долларов. Большинство купит их и потом позже захочет ещё, поэтому мне обычно везёт, и в результате я имею дополнительно 75-115 долларов с людей, которые никогда в жизни не купили бы такое.

Как вы находите новых покупателей? Вы всё время в игре с травкой (примечание автора: Чонси утверждает, что имеет 1,500 долларов США в неделю, продавая марихуану), у вас должна быть система.

Если ты начинаешь с университета, тебе гораздо легче. Ты начинаешь с людей, которым доверяешь на своём факультете, и так о тебе узнают. Ты начинаешь получать сообщения от людей о том, что они о тебе слышали и хотят немного того или этого. Затем ты начинаешь зажигать вечеринки, продавая там. Вскоре людям становится комфортно с тобой, у них нет сомнений в твоей надёжности. Я говорю о привлекательности образа. Людям не хочется покупать у какого-нибудь головореза.

Вы принимаете какой-то из распространяемых вами наркотиков во время экзаменов?

Я курю много травки. Она помогает мне оставаться спокойным, прийти в себя и сосредоточиться на главном. Она также помогает мне оставаться в пределах установленных границ со всем этим. Статус студента позволяет мне получать удовольствие без получения доходов. Сейчас идеальный момент для этого, но мне нужно, чтобы моя успеваемость оставалась на должном уровне. Я не хочу заниматься этим вечно. Я много учусь в то время, когда не занят продажей и не нахожусь на учёбе.

Шона, 28 лет, Галифакс

Основной товар: экстази, болеутоляющие

VICE: Если бы вас попросили описать среднестатистического студента, принимающего наркотики в Галифаксе, что бы вы ответили?

Шона: Марихуана есть везде. Это как общий знаменатель. Я жила в Торонто и могу сказать, что люди здесь гораздо быстрей впадают в уныние. На вечеринках очень много наркоманов с опытом. Большинство ребят принимает экстази, кокаин или какие-то болеутоляющие.

Что вы принимали, когда учились?

Курила много гашиша, употребляла немного кокаина по выходным. Мне нравилось вино, так что я была больше по части алкоголя. Сейчас я немного старше, и все это для меня в прошлом.

Как вы думаете, почему люди покупают экстази и болеутоляющие во время экзаменов?

Это для вечеринок. Я не думаю, что люди в Приморских провинциях относятся к себе с излишней серьёзностью. Это всё ради шумных вечеринок и того, что происходит ночью, и того, что ты будешь делать, когда она закончится. Любой, кто воспринимает учёбу всерьёз, не станет так легко отвлекаться здесь.

Студенты когда-нибудь говорили вам, почему покупают наркотики?

Было несколько людей, которые были откровенны со мной. Студенты всегда становятся моей основной клиентурой, потому что по большей части наркотики помогают справиться с расстановкой приоритетов. Если ты можешь ещё немного поспать и немного покурить травки, почему нет? Если ты можешь выпустить стресс за весь семестр, всего лишь вдохнув несколько дорожек, то почему, чёрт возьми, нет?

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