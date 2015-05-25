Крутые жизненные виражи малайзийских секс-блоггеров

Alvivi, известные как Вивьен Ли и Элвин Тан. Все фотографии предоставлены Вивьен Ли.

Эта статья взята с VICE UK.

Если вы пара, тогда вам хватит совсем чуть-чуть славы, чтобы заработать немного денег. Они пока не Kimye или Brangelina, но этим секс-блоггерам из Малайзии, известныи как Alvivi (Элвин Тан и Вивьен Ли) удалось вызвать достаточно горячий и скользкий скандал на своей жаркой и потной родине. В итоге этой скандальной истории Тан посчитал возможным не явиться в суд и бежать из страны. В отсутствии её бывшего любовника, Ли ждёт суда по пресловутому Закону о подстрекательстве к мятежу, закону, по которому можно посадить любого за излишнюю активность, или наоборот, излишнюю пассивность.

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Было бы скучно перечислять все многочисленные появления Alvivi в информационном пространстве, но всё происходящее свидетельствует о чопорном снобизме Малайзии в отношении темы свободы самовыражения (сексуального или любого другого). И в этой статье речь пойдёт об эксгибиционисткой молодой паре, которая решила заняться сексом в метафорическом стеклянном ящике, чтобы простимулировать разговоры о сексе, а также друг друга. Как бы там ни было, но всё выглядит как обычная история века социальных медиа (пара познакомилась в Facebook), своего рода путь к вершине славы с самого низа.

Alvivi начинали в 2012 году как сдержанный Tumblr аккаунт под названием SumptuousErotica (рус. роскошная эротика), где они размещали своё домашнее порно для своих друзей и нескольких иностранных последователей. Ли говорила, что она просто хотела найти выход для своей истинной сущности, но их анонимность исчезла, когда Тан (с целью найти свингеров-единомышленников, или просто для продвижения «бренда») начал размещать ссылки на сингапурских технологичных форумах, после чего местная газета, Star, сделала из этой истории сенсацию в октябре того же года. Когда Tumblr аккаунт закрыли, семья Ли перестала с ней общаться, и Тан (который также потерял связь со своей собственной семьёй) был лишен юридической стипендии ASEAN в престижном Национальном Университете Сингапура.

Не испугавшись происходящего, парочка запустила канал на YouTube, а также Facebook страницу, где их фанаты могли следить за сериями мыльной оперы, не говоря уже о больших разочарованиях в их отношениях. Эти непрофессиональные, отснятые фиксированной камерой, порно фильмы сменились «более консервативными действиями»: приглашениями на свингерские вечеринки; постами с языком в щеке о побитии мирового рекорда Аннабель Чонг по групповухе; кастингами; рассуждениями о том, как уменьшить количество изнасилований; соревнованиями по лучшему окончанию фразы «Я люблю секс, потому что …», где главный приз –пара стрингов Вивьен; продажей товаров, в том числе футболок за $12 с принтом «Секс — это хорошо»; и «Секскуссиями» – видеоуроками, в которых можно было найти следующее: советы о том, как улучшить прелюдии и способы затащить в постель кого-то (вроде DapperLaughs Юго-Восточной Азии), а также социальными опросами в Куала-Лумпур и Сингапуре на тему гомосексуализма, вагин, яиц, местных сексуальных фантазий и предпочтений.

Тем не менее, их известность росла (настолько что малазийцы, опасаясь «ненавистников», стали неохотно участвовать в Секскуссиях) и местные средства массовой информации заинтересовались этими «персонами сYouTube». Вивиан дала интервью местному журналу MarieClaire («VIsforVirtue»), в то время как пара повторила известную обложку RollingStone с Джоном и Йоко для обложки Esquire Малайзии. Они возбуждали, общественность была взбудоражена.

Вызвав пульсирующий гнев у себя на родине (на Вивьен даже напали с ножом), на самом деле малазийские власти заинтересовались ими из-за неразумного поста на Facebook накануне Рамадана, изображающего как Alvivi едят bakkutteh, китайский суп из свинины, с лозунгом «SelamatBerbuka Puasa» («счастливого нарушения поста») и символом халяль. Это квалифицировалось как умышленное оскорбление 62 процентов мусульманского большинства Малайзии (учитывая склонность правящей коалиции Национального фронта скрывать свой диктат за религиозными обрядами), эта провокация зашла слишком далеко и пару немедленно арестовали и посадили в тюрьму.

Именно в тюрьме в июле 2013 года Элвин, по его словам, начал думать о побеге. Пару выпустили под залог в 60,000 ринггитов (около $17,000) через неделю, и во время написания своих мемуаров, «Секс, свинина и преследования», Тан начал изучать возможность получения убежища в США. Затем, в мае прошлого года, он убедил председательствующего судью временно вернуть ему паспорт, чтобы он мог поехать в Сингапур снять документальный фильм. Он так и не вернулся. Вместо этого, он бежал через Тихий океан в Мексику, незаконно пересёк границу США и провёл три месяца в исправительном учреждении Сан-Диего. Обманутые власти Малайзии были разгневаны и требовали его экстрадиции, но он был на шаг впереди них: он не только знал, что его могут выдать только за деяние, которое является преступлением в обеих странах, а не только в одной, он также понимал, что чем больше они требовали у американских властей вернуть его, тем сильнее становилась его позиция в деле о предоставлении убежища.

Элвин Тан

Тем временем, в Малайзии, Вивьен осталась отвечать за свои поступки в одиночестве. Неудивительно, что последователи Alvivi были потрясены этим, называя его трусом, обвинение, которое он решительно отрицает. Через несколько месяцев скромного поведения, во время которого Элвин обвинил Вивьен в работе в качестве эскорта, Вивиьен в своём «финальном аккорде любви», зашла на Facebook, чтобы наказать «ЭЛВИНА ТАНА ВСЕМОГУЩЕГО» за то, что он бессердечно бросил её и не отвечает ни ей, ни своей матери на все попытки выяснить как у него дела. И всё было слизано местными СМИ.

Во всяком случае, при том, что несчастных влюбленных разделяли тысячи миль и они больше не общались, казалось, шторм споров перебушевал, и на этом всё закончилось. Заключительной главой станет приговор суда Малайзии. А нет. После короткого перерыва Тан стал более активен, чем когда-либо, на своей странице в Facebook (URL: alvintan.yolo), регулярно радуя примерно 20,000 своих последователей (примерно столько же, сколько у Вивьен ) рассказами о его, на удивление, праведном захвате американской мечты: живёт в Лос-Анджелесе, обслуживает столики, и учится на актёра, просто «примерный американский житель». Он детально описал свои Facebook посты как «руководство», чтобы помочь братьям эмигрантам малазийцам идти по его стопам. Только в прошлом месяце, в то время как Ли вернулась на скамью подсудимых и ждала возможного пятилетнего срока за подстрекательство к мятежу, её бывший любовник как никогда услужливо раздавал советы о том, как закрасить крошечную свастику в центре большого железного креста его татуировки на груди, потому что он проходил кастинг на роль азиатского гея в рекламе презервативов. Ах, американская мечта.

Если сексориентированный контент Alvivi(которые, кстати, помирились и обсудили возрождение их команды) был своего рода косвенной критикой господствующих ценностей в Малайзии (отсутствие свободы самовыражения, увеличение власти исламской морали над общественной жизнью), то сообщения Тана из США сделали эту критику явной и однозначной. Он пошёл в наступление (безусловно, самое точное выражение в данном случае) против того, что он называет «адской несостоявшейся чокнутой Исламской дырой», дополняя в прошлом месяце свежее возмущение искажённой R&B кавер-версией на песню Azan «The Muslim call to prayer». Видео стало вирусным и побудило возобновление заявлений о его экстрадиции. Он дал интервью BBC. Не раскаявшийся и беспечный, как никогда, бывший студент юридического факультета вновь указывал властям на их неправильное понимание «юрисдикции» и их попытки обвинить его заочно, в то же время насмехаясь над запросами “Интернет полиции” Малайзии (MCMC) заблокировать его видео в YouTube и Facebook.

Как говорит сам Тан «он троллит Ислам», который он считает самой анти-демократической силой у себя на родине. Тем не менее, он настаивает, что его претензии к исламу не касаются веры, а скорее «политической идеологии», что, учитывая его популярность в общественной жизни, делает его законной мишенью политической сатиры. «Конечно, я буду уважать ваше право практиковать свою религию», сказал он, «но когда вы используете вашу религию в качестве основы государства, ваша религия уже не является личным выбором и личной верой. Она влияет на жизнь каждого, в том числе неверующих, так что ваша религия сейчас действующая ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. Вы хотите сказать, что я не могу критиковать политические идеи? Что за дерьмо? Вдруг, только потому, что вы прилепили к ней имя Бога, политическая идеология становится настолько священной, что она не может обсуждаться или подвергаться критике, хотя на практике это не более, чем способ управления жизнью людей?»

Вивьен Ли

В то время как Тан теперь видит себя как «Мессию свободы слова», не все его посты безукоризненно прогрессивны. Есть странные фантазии об изнасиловании; какое-то грубое расовое деление людей различных этнических групп по критерию чаевых в ресторанах (более чем иронично, учитывая систему льгот бумипутра в Малайзии для этнических малазийцев), с пограничными социопатическими намеками о том, как использовать эмоции в качестве стратегии; стереотипные представления об «определённом сообществе», как о нахлебниках; теория, что лесбийский секс не настоящий; обновления о его связях на Tinder; и навязчивые перепосты нежности любовных фраз от возлюбленной (если только она не огромная подстава, конечно).

Что из этого является бесстрашной пропагандой свободы слова, а что патологическим нарциссизмом, вопрос к специалистам, однако подпись к фотографии его профиля («Я тебе нравлюсь, брат?») и описание страницы («Я люблю себя. На месте другого, я бы хотел быть мною») говорят о том, что это выходит за рамки шутливого позирования на камеру, это на ступеньку выше по сравнению с эксгибиционизмом. Несмотря на грубый и сомнительный контент (всего лишь буря в стакане воды с либеральной, западной точки зрения), очевидно, что привлечения внимания к себе — частично его бизнес-стратегия, частично влечение, частично провокация. В силу своего существования, Тан является важным тестом созревания Малайзии, её способности переносить нестандартное мнение. Порой незрелый, порой красноречивый, голос Элвина нельзя просто заткнуть, как болтливую неуместность.

Во многих отношениях у него проявляется патологические симптомы, что, возможно, является следствием репрессивного усмирения сексуального и политического самовыражения господствующей культурой Малайзии (он сказал, что он ищет убежище как от «невежества Малайзии», так и от её «политической тирании»). Он может быть шилом для несогласных, но он, несомненно, проникает под (тонкую и чувствительную) кожу властей у себя дома.

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