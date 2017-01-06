Причина смерти: новости

Есть просто наркоманы, а есть наркоманы 2.0: те из нас, кто может волшебным образом превратить что-нибудь в наркотик. Совсем недавно я начала увлекаться исследованием и чтением новостей о трагических историях. Я не буду вдаваться в подробности новостей, о которых идёт речь, так как мне становиться стыдно о моём упоении жизнями жертв, как будто они герои какого-то сопливого романа, я лишь скажу, что я провела два дня, ничего не делая, кроме этого.

Я знаю, что в таком поведении не только моя вина. Даже до эпохи кликбейтов, СМИ всегда искали ужасающие сенсации. Человеческих существ больше тянет к негативным историям, чем к положительным: “Если льётся кровь, новость пойдет первой”, ну и всё в таком духе. Более того, я думаю, что многих из нас интересует наша собственная смерть. В эпоху, когда мы не так уж и часто соприкасаемся с процессом умирания, мы часто ищем в несчастных случаях, катастрофах и трагедиях отражение нашей собственной бренности.

Videos by VICE

Но я также знаю, что будучи наркоманом 2.0, я всегда ищу остроту чувству. По сути дела, я зависаю на чём угодно, что отымеет мои нейротрансмиттеры. Эта история, с её подползающим ужасом, обладает способностью изменять моё состояние бытия – а я готова искать в самых злачных местах, лишь бы убежать от себя.

“Интернет зависимость … имеет отношение к изменению дофамина”, заявила психиатр Сри Джадапалле на ежегодном собрании Американской психиатрической ассоциации в 2014. “Исследования показывают, что длительное использование Интернет приводит к снижению переносчиков дофамина, результатом чего является застой дофамина в синаптической щели”. Она добавила, что в результате, избыток дофамина вызывает раздражение соседних нейронов, что может привести к эйфорическому эффекту. Состояние пониженных уровней переносчиков дофамина появляется в случаях расстройств из-за употребления токсических веществ и в других случаях вызывающих привыкание, отметила она.

Все было бы хорошо, если бы не неизбежный отходняк. Когда я упиваюсь страшными новостями, кайф от компульсивного щёлкания по новостям неизбежно ухудшает моё психическое здоровье.

“Панические истории стимулируют каскадный выброс глюкокортикоида (кортизола)”, – пишет Рольф Добелли в Guardian. Этот гормон стресса появляется в повышенных уровнях у больных с глубокой депрессией и паническим расстройством.

По какой-то причине, я всегда замедленно ощущаю негативное влияние истории на моё благосостояние. Обычно становится слишком поздно. Я всегда думаю, что в состоянии справиться с тем дерьмом, до тех пор пока не осознаю, что я давно уже прошла точку невозврата. В случае с одной конкретной историей, только лишь через два дня навязчивого чтения, я поняла, что травмировала себя. Затем, внезапно я почувствовала себя как с ободранной кожей, как с эмоционального похмелья, и появились чувства как при проявлении психического заболевания, который я могу описать только термином навязчивость: гибрид тревоги и депрессии, в котором я чувствую, что что-то наблюдает за мной, судит меня, пробираясь своими длинными пальцами в мой живот, грудь и горло.

Я поинтересовалась у британского психолога, доктора Грэма Дэви, который провёл исследование психологических последствий насилия в средствах информации, как влияет моё поведение на мою тревожность и депрессию.

“Сильно”, – поведал он мне. “Наше исследование предполагает, что новость, вызывающая негативные эмоции, может увеличить вероятность драматизации своих собственных страхов и тревожности, даже когда новость вообще не имеет отношения к вашим опасениям. Такая новость значительно ухудшает ваше общее настроение”.

Итак, как же кому-то с депрессией и / или тревожным расстройством поступать при, казалось бы, неизбежном потоке новостей? Много было написано о полном воздержании от новостей, или о медиа-диете, хотя я не уверена, насколько я смогу быть последовательной в таком обязательстве. Я не хочу полностью выпадать из эфира. Одна мысль об отвлечении от новостей вызывает во мне чувство вины, как будто это моя обязанность знать “что происходит”.

Но что на самом деле происходит? Что вообще значит “быть информированным”? Становятся ли люди лучше, когда они “информированные”? Увеличивает ли это нашу способность помогать другим, или же только создает иллюзию осведомлённости?

“Существует мнение, что преобразование новостей в некоторое развлечение стало громадным крушением гражданского общества, но в таком случае обвиняются только новости, а не отсутствие у публики интереса в новостях, когда они не носят развлекательный характер”, – говорит Амир Каменица в подкасте Freakonomics “Почему мы на самом деле следим за новостями?”. Каменица является соавтором научной работы “Неизвестность и неожиданность”, в которой утверждается, что большая составляющая нашего спроса на новости носит чисто развлекательный характер.

Существует также перформативный элемент новостей, теперь, когда так много людей стали гражданскими журналистами. Иногда, когда я вижу друзей размещающих у себя на Facebook политические посты с гневными сообщениями, моя первая мысль: “Вы ломитесь в открытую дверь”. Я думаю, что это, потому что часто это те же друзья, которые попросили всех инакомыслящих, отфрендить их. Может быть, я слишком цинична. Может быть, они формируют мировоззрение, или даже историю своими постами на Facebook. Но так как многие издания уже отмечали после выборов, такого рода “адресные” или узконаправленные ленты новостей, как на Facebook, как правило, только подтверждают то, что мы уже знаем.

Я не могу не думать, что уверенность в собственной правоте в размещении таких новостей, вероятно, будет недальновидной. В конце концов, я использую iPhone, чтобы отправлять мои сообщения: устройство, сделанное на заводах с бесчеловечной практикой труда и с натяжными сетями, предупреждающими самоубийства. Мы когда-либо вообще добираемся до сути всех страданий, которые мы причиняем? Мы когда-либо бываем в состоянии принять полную, целостную картину наших действий, или, мы как Измаил из Моби Дика, видим только части кита?

Возможно, если бы я была более самоуверенной, мне было бы легче. Но я не думаю, что есть какое-то количество информации, которое не вызывает никаких страданий у человека. Таким образом, я не лучше, чем кто-либо другой. Кроме того, я не уверена, что полная информационная диета спасёт меня от психологического кризиса. Когда будучи в депрессии, я чувствую как что-то наблюдает за мной или осуждает меня, это всегда только за то, что я знаю, а не за то, что я не знаю.