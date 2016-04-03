Портреты жителей Нью-Йорка, которых город игнорирует

Все фото любезно предоставлены Чейзом Холлом

Аура Чейза Холла заметна во всех его фотоработах. Фотограф обладает неоспоримым обаянием, что располагает людей к нему. В его присутствии они раскрываются и становятся уязвимыми, даже не подозревая об этом. Это настоящий талант, который невозможно подделать или купить, что объясняет, как молодой художник без художественного образования делает такие интимные фотографии.

В его последней самиздатной фотокниге «Молоко и мёд» представлено 62 страницы портретов «неудачников» Нью-Йорка. Эта книга служит свидетельством взаимодействия Холла со своим окружением и его способности общаться с другими людьми. Каждый день он просыпается, берёт свою камеру, и отправляется в десятимильную прогулку улицами Нью-Йорка. Часто его прогулки заканчиваются съемками всякого дерьма и общением с жителями Нью-Йорка, на которых большинство людей даже не решаются взглянуть.

Videos by VICE

«Люди всегда спрашивают меня, ‘Чейз, почему вы снимаете только сумасшедших старых чёрных чуваков?’», – говорит мне 22-летний фотограф смешанной расы. «Но я не смотрю на это так. Во-первых, я снимаю разные типы людей. Меня привлекают всякого рода люди, но особенно те, на кого общество закрывает глаза, или ставит клеймо, потому что они «бракованные» по общепринятым нормам … Мы склонны быстро возвышать людей, но ещё быстрее можем опорочить».

Например, в книге есть портрет, который он сделал в свой самый первый день в Нью-Йорке в 2014 году. Он был в Рэд Хук с друзьями, когда он «наткнулся на этого невероятного человека со сверкающим золотом ртом. Я просто не мог не подойти к ней», – вспоминает Холл о Бриджит и её золотых зубах. В итоге она провела ему экскурсию по кварталу, и представила его своим друзьям, которые как раз слушали песню «Ghetto Superstar» на колонке.

«Должно быть они знали, что это её любимый хит, потому что она завелась в танце и спела все слова из песни. Один чувак рассмеялся и воскликнул: «Черт, Бриджит, ты самая настоящая суперзвезда гетто», – а она расплылась в улыбке». Именно в этот момент Холл сделал её фотографию, и «понял, что с этого момента я захотел делиться этим счастьем, этой неподдельностью и позитивом всегда».

«Молоко и Мёд» – это кульминация бесчисленных кварталов, по которым ходил фотограф, и персонажей, с которыми он делился незабываемыми моментами с момента переезда в Нью-Йорк. Но эти моменты не всегда положительные. Иногда Холл фотографирует уродство, насилие, и человеческую порочность. В книге есть фото фурункула, вот-вот готового лопнуть на лбу, стеклянных глаз, отсутствие глаз, затуманенных глаз, глаз налитых кровью, и чуваков, выглядящих так, как будто они собираются разбить камеру Холла вдребезги. Но Холл настойчиво продолжает документировать «душу и скелет» города.

Когда его спрашивают, беспокоит ли его фетишизации или романтизации его работ, Холл отвечает, что эта фотоколлекции является «самой реальной и наиболее уязвимой вещью, которую я когда-либо создавал … Меня всегда интересовали неудачники, которые продолжают упорствовать, независимо от всех бед. Моя мама была такой, и она была настоящей. Я считаю, что борьба и мудрость обычно идут рука об руку. Моя цель состоит в том, чтобы показать эти руки».

«Молоко и Мёд» можно заказать на сайте Чейза Холла. 40 процентов от продажи идёт на благотворительность Big Smiles Program. Следить за Чейзом на Instagram.

Следить за сообщениями Зака на Twitter.