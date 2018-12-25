Чему свидания с мужчинами постарше научили меня о власти и влечении

«Мой первый раз» – это колонка и подкаст, изучающие сексуальность, гендер и БДСМ с искренним любопытством девственницы. Мы все знаем, что «первый раз» – это нечто гораздо большее, чем просто лишение девственности. Все переживают тысячи первых разов в спальне, от экспериментов с БДСМ до простых попыток испробовать нечто новое и дикое. Иначе секс перестаёт быть интересным, верно?

Мы говорим с Эми Андерсон о её опыте свиданий с мужчинами постарше. «Мой первый раз» можно услышать на Acast, Google Play, Apple Podcasts, Stitcher или в любом другом месте, где можно слушать подкасты.

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Я идентифицирую себя как бисексуалка, и я всегда в особенности предпочитала мужчин постарше. Мой первый парень был на четыре года старше меня, а с тех пор я всегда встречалась с мужчинами как минимум на десять лет старше себя.

Своего нынешнего партнёра я встретила семь лет назад, когда мне был 21 год, а ему – 44. Мы начали встречаться в 24 года и 47 лет соответственно, а сейчас мне 27, а ему 50. У меня однозначно есть любимый типаж парней: гораздо старше меня, длинноволосые и бородатые. Встретив своего партнёра, я подумала: «Вот это да» .

Прежде чем начать встречаться, мы много лет дружили, потому что мы оба состояли в отношениях с другими людьми. Когда мы впервые занялись сексом, мы встретились, провели вечер вместе и осознали, что уже довольно давно влюблены друг в друга и ничего в связи с этим не сделали. Секс был не самый лучший, потому что первый раз всегда такой. Всегда присутствует неловкость и неуверенность. Но он был очень весёлым, игривым и интересным –куча всех шикарных черт, которые мне так нравятся. И с тех пор он стал только лучше.

Грубо говоря, мужчины постарше менее ориентированы на цели в сексе. Они менее одержимы бытующим в нашем обществе представлением о сексе. Они не считают, что нужно целоваться, раздеваться, затем – оральный и проникающий секс, и всё. Немолодые парни, с которыми я занимаюсь сексом, не так стремятся поскорее добраться до проникающего секса и не так стремятся постоянно превращать в обязательную цель оргазм, потому что оргазмы – это отлично, но порой они случаются не всегда. У людей постарше уже было время разобраться со всеми отрицательными общественными установками, связанными с сексом. Они лучше принимают свою сексуальность и желания и увереннее выражают их в общении с партнёром.

На мой взгляд, конкретно этот взгляд на секс характерен для мужчин помоложе. Он сводится к установкам, которые мы впитываем в обществе, установкам, которые нас окружают. Я однозначно выросла с мыслью о том, что секс происходит по определённому сценарию, и он – вещь очень конкретная, а отклоняться от него – ошибка. К примеру, я много лет чувствовала себя неполноценной из-за того, что не кончала от одного только проникновения. Думаю, этот опыт есть и у многих других женщин.

Свидания с человеком намного старше окружены множеством отрицательных стереотипов. [От] людей, говорящих «ты с ним просто ради денег», я абстрагируюсь сразу, потому что в нашей паре более ориентирована на карьеру и больше зарабатываю я. Что бы вы ни делали, вас всё равно осудят.

Есть и множество стереотипов, направленных на мужчин постарше. Их люди считают просто мерзкими типами, желающими секса с человеком гораздо моложе себя. Впрочем, в некоторых случаях это как раз верно. Меня спрашивают: «Разве не стрёмно, когда чувак постарше с женщиной гораздо моложе себя?» Я отвечаю: «По-разному бывает». Меня пугают парни постарше, которые встречаются исключительно с девушками до 25, потому что я думаю: «Почему?» Они как будто просто превращают в фетиш молодость, а мне это неприятно.

Мне нравится встречаться с парнями, которым я нравлюсь, потому что я – это я, а не из-за своего возраста. Именно такие отношения сейчас у меня с партнёром. Он говорит: «Я бы встречался с тобой в любом возрасте». Черта между мерзким и не-мерзким проходит между свиданиями с человеком, который просто моложе, и свиданиями с человеком, на которые идут, потому что он моложе.

«Я постоянно думаю о будущем. Это трудно, и это сложно».

Мерзкого типа можно вычислить, разузнав о его прошлых свиданиях: встречался ли он с людьми из всех возрастных групп? В 19 лет я встречалась с 35-летним мужчиной, и он постоянно хвалился перед друзьями, что спит с 19-летней. Теперь я понимаю, что это было неправильно, так как он обращался со мной как с трофеем, а не как с человеком. Если молодую женщину используют как символ статуса, это серьёзный тревожный звоночек.

В отношениях с разрывом в возрасте может быть трудно разобраться с возрастной и гендерной динамикой власти. Более молодые партнёры часто с лёгкостью оказываются в подчинённой роли. Мы с моим партнёром тщательно следим за тем, чтобы всё обсуждать на равных. Однако бывают случаи, когда мне приходится замечать у самой себя усвоенные отрицательные стереотипы и не думать, будто я должна делать то, что он говорит, потому что он старше и он мужчина. Он научил меня очень многому, и я тоже научила его очень многому.

Мы очень много веселимся вместе. Я не думаю, что что-то проходит мимо меня. Мы ездим в отпуска, мы ездим в путешествия, мы ходим куда-нибудь вместе. Я не разделяю стандартных увлечений людей 20 с лишним лет – не люблю ходить по клубам, это никогда не было мне по душе. У нас достаточно много общего, чтобы у нас всё получалось. Важно именно совпадение ценностей и желаний.

На мой взгляд, важно признавать, что возраст действительно влияет на наши отношения. Как правило, речь идёт о мелочах: он упоминает о группе из 70-х, а я не понимаю, что за хрень он вообще несёт. Труднее разобраться с динамикой власти и возможностью того, что старший партнёр в конце концов заболеет и умрёт.

Я постоянно думаю о будущем. Это трудно, и это сложно. Пугает мысль о том, что я когда-нибудь могу остаться одна. Обойти эту проблему полностью невозможно. Потому что на что-то влияет жизнь, на что-то влияет возраст, люди стареют и умирают. В связи с этим я думаю, что я могла бы познакомиться со своим ровесником, а тот мог бы заболеть раком или попасть под автобус и умереть. Жизнь хрупка и непредсказуема. Мне нужно верить, что возможность того, что может случиться 20-30 лет спустя, не является причиной не принимать счастье, которое предлагается мне сейчас.

Эта статья впервые появилась на VICE US.