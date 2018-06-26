Чему я научилась за неделю жизни без интернета

Самый онлайновый автор VICE в настоящее время лишена интернета и находится в маленьком городке в окрестностях Нью-Йорка. Её не будет в сети пять дней, и в течение этого времени она будет документировать свои приключения в природе в ежедневных отчётах. Её второе послание приведено ниже, а больше о проекте можно прочесть здесь.

Это последний день моего эксперимента без интернета, и я прискорбно сообщаю, что я осталась всё тем же человеком, коим и была в самом начале эксперимента. Я всё ещё жажду бесконечного потока информации, который обеспечивает интернет, но было бы непростительно, если бы я не упомянула, что, находясь вдали от всего, я стала более спокойной, чем когда-либо. Моя зависимость от телефона практически исчезла — я меньше переписываюсь и больше не использую его как лекарство, когда чувствую скуку. Я также лучше сплю — оказалось, что надо прислушиваться к тем врачам, которые говорят, что время перед сном, проведенное перед экранами, может вредить здоровью.



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Всю неделю я читала Уолдена, что в основном было скучным чтивом, но наполненным откровениями, если уметь читать между его сообщениями о личной жизни и собственном аскетизме. Сегодня я наткнулась на цитату, которую я прочла раз сто:

Стоит человеку вздремнуть на полчаса после обеда, как он уже подымает голову и спрашивает: «Что нового?», словно человечество в это время стояло на карауле… По утрам новости так же необходимы, как завтрак. «Скажите мне, что нового случилось с кем-нибудь, где-нибудь на нашей планете?», — и вот за утренним кофе с булочкой человек читает, что кому-то на реке Вахито сегодня выбили глаз, и не думает при этом, что сам живет в глубокой и темной мамонтовой пещере нашего мира и сам ещё не прозрел.

В отличие от меня и всех остальных, кого я знаю, Торо находится на уровне выше потребностей в новостях и новой информации. «Что касается меня, то я легко мог бы обойтись без почты», — продолжал он. «Через нее посылается крайне мало важных вестей. Строго говоря, я за всю жизнь получил лишь одно-два письма… которые стоили затраченного на марку пенни. И я уверен, что в газетах я никогда не читал никаких запаминающихся новостей… Для философа все так называемые новости — это сплетни».

Я испытываю странное утешение в критических замечаниях Торо относительно этого широко распространенного стремления к информации, споровождающего наши жизни — зная, что всё то же существовало задолго до появления интернета, телефона и телевидения. Это напоминание о том, что ошибки человечества, многие из которых я эгоцентрично приписывала нашему все более оцифрованному миру, а моя личная жажда того, что он называет сплетнями, является частью вечной борьбы человечества. «Люди превратились в инструменты своих инструментов», — писал Торо. Это проклятие, а также определяющая черта самых современных видов на Земле. Торо задавался вопросом: «К чему жить в такой спешке и так бессмысленно растрачивать жизнь? Мы решили умереть с голоду, не успев проголодаться».

Кажется, люди всегда жаждут чего-то, всегда стремятся к росту, даже если они прекрасно справляются там, где они сейчас. Но разве Торо не делает то, что сам критикует в Уолдене? Концепция «скрыться от всего мира в себе» является формой бесполезного голода, устранения проблемы, которую создали вы сами. Вместо того, чтобы удовлетворять свой голод информацией и обществом, он делает это, живя в лесу.

На общественном и личном уровне мы всегда стремимся преодолевать трудности, что на самом деле смешно, потому что, как общество, мы также намерены придумывать новые технологии, которые автоматизируют основные жизненные обязанности. Хоть люди любят удобства, факт состоит в том, что безмятежная жизнь довольно скучна, — спросите у любого богатого человека, страдающего депрессией. К несчастью мы жаждем войн и зрелищ, которые в конечном итоге, как правило, оказываются одним и тем же.

Помимо основной миссии остаться в живых, нас манит к конфликтным ситуациям: будь то ссоры на Twitter без причины, ведение ненужной войны, бесконечная погоня за капиталом, употребление наркотиков, влюбленность, или восемь часов просмотра дерьмового сериала.

«Мы решили умереть с голоду, не успев проголодаться», потому что в противном случае жизнь чертовски скучна. Будучи оффлайн, я умираю с голода. Будучи в сети, я умираю с голода. И я нормально это воспринимаю.

Следить за сообщениями Ив Пейсер на Twitter.

Эта статья впервые появилась на VICE US.