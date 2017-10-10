Чернокожего мужчину, который защищался от неонацистов, привлекли к уголовной ответственности

Жестокое избиение чернокожего мужчины шестью белокожими расистами, которое произошло на парковке, оказалось одним из многих тревожных инцидентов, попавших на камеру во время забастовок, связанных с маршем «Объединенных правых», прошедшем в августе в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния).



Однако теперь 20-летний ДеАндре Харриса, который, как сообщается, получил сотрясение мозга, травму головы, на которую требуется наложить 10 скобок, перелом запястья, а также выбитые зубы, обвиняется в уголовном преступлении, а именно в незаконном нанесении телесных повреждений во время сопротивления.

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Если его признают виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 2,500 долларов. В понедельник местный судья выдал ордер на арест Харриса на основании жалобы, которая поступила от одного из лиц, участвующих в рукопашном бое.

В понедельник местный судья выдал ордер на арест Харриса на основании жалобы, которая поступила от одного из лиц, участвующих в рукопашном бое.

Согласно заявлению, предоставленному местным отделение телекомпании NBC «WVIR», предполагаемая жертва рассказала свою версию о том, что случилось следственному отделу. После того, как детектив из полицейского департамента Шарлоттсвилль пришел к выводу, что жертва говорит правду, судья выдал ордер на арест Харриса. В Департаменте полиции Шарлоттсвилля не разглашают личность обвинителя до тех пор, пока Харрис не окажется под стражей. Адвокат Харриса К. Ли Мерритт заявил «Washington Post», что обвинитель был членом группы сторонников господства белой расы и то, что обвинение было «явно ответным». Он также отметил, что «очень необычно», что ордер был выдан судьей, а не местным полицейским отделом.

Мерритт заявил, что его клиент признается в содеянном в ближайшие дни. Следственный отдел передал звонок от VICE News в Департамент полиции Шарлоттсвилля, который не ответил на просьбу предоставить информации об этом обвинении.

Видео, на котором видно окровавленного Харриса, лежащего на парковке в то время, когда мужчины в рубашках и брюках цвета хаки били его палками, разошлось по всей сети.

Внимание средств массовой информации Харрис привлек после того, как из-за этих обстоятельств он также попал под удар онлайн-ненависти со стороны сторонников господства белой расы. Его мать, Фелисия Харрис, рассказала «NY Daily News», что после этого его сына забросали сообщениями расистского характера.

В то же время, Алекс Майкл Рамос и Даниэль Борден обвиняются в умышленном избиении Харриса. Рамос отрицает свою принадлежность к крайним расистам. Его адвокат предполагает, что Харрис первый ударил, а правые представители СМИ выдвинули свою версию о том, что Харрис сам начал или сам спровоцировал нападение.

