Почему секс-куклы так популярны в Китае?



Все кадры из видео VICE Китайский Кайф: Индустрия Силиконовых кукол

Эта статья взята с VICE Великобритания.

Тысячи невероятно развращённых мужчин покупают силиконовых женщин по всему Китаю. Для того, чтобы иметь их и владеть ими. И трахать. Но, это вам не настоящие женщины, эти игрушки стоят $3,000 и сделаны из термопластичного эластомера. Они производятся под многим брендами: MICDOLL, HITDOLL, и другими. Эта революция шагает по всей стране с такой скоростью, как и сообщения мужчин, что им всё сложнее заниматься сексом с настоящими женщинами.

Videos by VICE

В стране, которая производит 70 процентов секс-игрушек всего мира, и имеет растущий средний класс с большей свободой и суммой денежных средств в кармане, чем когда-либо, становится понятно почему люди доставляют себе удовольствие всё более изощрёнными методами. Порно – государственное преступление, и один из создателей крупного порно сайта страны сидит в тюрьме. Несмотря на это, индустрия секс- игрушек стоит около $ 2 миллиарда в Китае, ведь любовь всегда побеждает.

Однако, у меня всё равно остаётся много вопросов. Например, что такого особенного в этих куклах? Зачем надо делать такие экстремальные финансовые и личные шаги для покупки бездушных женщин-марионеток?

С помощью переводчика я поговорил непосредственно с владельцем MICDOLL Джаном Ханом. «Покупатели покупают этих кукол по трём основным причинам», говорит Джан. «Во-первых, чтобы удовлетворить физиологическую потребность. Во-вторых, сфотографироваться с ними и поделиться фото с друзьями. В-третьих, ролевые игры».

Чем тогда объяснить внезапный бум на эти игрушки? MICDOLL недавно запустил кампанию «Дорога в США» с целью развивать международный рынок такой любви. Влагалище этих кукол выглядит намного реалистичнее, чем в предыдущих версиях кукол. «У этих кукол внешний вид максимально приближен к виду реальных женщин, и они могут двигаться по-разному, почти как реальные люди», говорит Джан Хан. «Лучшие секс-куклы – настоящее произведение современного искусства. К тому же, у многих кукол красивые лица западного типа. Кукла может удовлетворить самые сокровенные желания сердца и тела».

«Современные секс-куклы полностью водонепроницаемые», говорит Джан Хан. «Вы можете мыть их в ванной, как вы бы мыли реального человека». И, кстати, вы можете открутить им голову и гениталии, если у вас есть такой порыв. Но, я здесь не для того, чтобы судить. Если заниматься сексом с обезглавленной куклой – это ваша страсть, вперёд, мой друг. Однако, скорее, всего эта возможность предусмотрена, чтобы облегчить очистку куклы внутри, но теперь мне легко представить себе сотни офисных работников с пластиковыми влагалищами в своих рюкзаках.

Есть ещё один бренд HITDOLL, под ним делаются ещё более навороченные куклы. У этих кукол поддерживается определённый уровень температуры (37 градусов, спасибо), в них есть «металлический каркас» и «настоящий сексуальный голос», так что вы будете знать, что она не притворяется. На веб-сайте компании есть предостережение не использовать куклу в жарких помещениях, вероятно, потому, что это может перегреть ваше хозяйство. Имеется довольно обширный список в формате вопрос-ответ инструкции по уходу за ней, а также понятная и простая инструкция по мытью её ануса – «берёте и моете». Другими словами, в отличие от головы и влагалища, если вы делаете свой бизнес в задницу, то вам придётся немного попотеть, чтобы всё очистить внутри. И, да, HITDOLL может сделать куклу с вашим лицом.

«Реалистичные секс-куклы – это хобби, как скейтбординг или фотография», говорит Джан.

Такая же точка зрения высказана фанатом кукол Лю (Liu) в интервью для The Japan Times. Когда его спросили, рассматривает ли он менее дорогие альтернативы кукол, он ответил: «Ни в коем случае, [я] не занимаюсь сексом с такой дешёвой пластмассой». Его отвращение было довольно ощутимым при одном только предложении поменяться куклами. Это имеет смысл: если вы поклонник пива, вы вряд ли будете пить Hamm‘s, если у вас есть выбор пить SierraNevada, не так ли?

«У меня есть мастерская», говорит Джан Хан, «где я проектирую новые и самые современный секс-куклы. На мой взгляд, в секс-куклах следующего поколения будут использоваться самые передовые материалы и технологии и они будут ещё более приближены к реальным людям. Ещё одна область, где мы прикладываем много усилий, – это развитие возможностей кукол взаимодействовать».

У меня всё ещё остались вопросы.

В стране, где стоимость одной куклы равна примерно двум средним зарплатам работника в Шанхае (где уровень дохода самый высокий по стране), при этом их основная функция – секс, который вы можете получить абсолютно бесплатно, используя свою руку, возникает вопрос: Зачем платить такие деньги? В чём смысл?

Как и говорил мне Джан, дело не только в сексе. Секс – это только часть всего. После недели рысканья по китайскому Google, я обнаружил, что существует множество вариантов использования китайской куклы-любовницы, при условии, что вы говорите по-китайски и можете позволить себе тратить деньги на парики и платья гораздо больше, чем ваш ежемесячный оклад.

В Китае интерент-сообщество любителей секс-кукол растёт высокими темпами, как например этот форум, куда люди приходят, чтобы поговорить о чём-нибудь, например как сделать гипсовый овал лица вашей модели, чтобы опереть на него телефон и том, где можно купить подержанную куклу. Вот, например, короткая и очаровательная история одного парня, который брал свою куклу в офис, в бар и даже в уборную. Вот ещё история, где один весёлый парень рассказывает о том, как фильм «Моя прекрасная леди» изменил его жизнь, теперь, с его двумя куклами он может смотреть столько порно, сколько хочет, и женщины не будут ныть рядом. Отличная история, правда?

Не совсем.

Возвращаясь к тому, что говорил Джан, что эти куклы могут «удовлетворить самые сокровенные желания сердца и тела», я начал задумываться, может он прилетел с другой планеты. В 2013 году сообщалось, что 50 процентов мужского населения Китая оскорбляют своих партнёрш, и 20 процентов признали, что принуждали партнёров к сексу. И вот растущее сообщество людей, которые активно тратят деньги на куклу, а не на свои семьи.

«Лю» из статьи The Japan Times делает довольно устрашающие комментарии, что «единственный аргумент почему «кукла» лучше, чем женщина, состоит в том, что кукла «не сопротивляется, и мужчина может делать с ней всё, что захочет». Всё это подразумевает наличие четвёртой причины, почему мужчины так активно покупают кукол: реализовать самые «тёмные» желания. Мне удалось коротко поговорить с одним пользователем, пожелавший остаться неизвестным, который сказал мне, что он «проводит вдали от дома иногда по 10-12 дней подряд» и что он «держит куклу рядом с собой, чтобы уменьшить чувство одиночества».

Но, счастлив ли он со своей покупкой?

«Многие, да, счастливы. Это лучше, чем спать с женщиной, которая не является моей женой. И я могу делать всё, что захочу».

Через несколько дней я поговорил с другим пользователем и создателем кукол по имени Чэнь Личао. «Я изучил все куклы самого высокого качества, премиум класса, во всём мире, и некоторые из них недостаточно хорошие», сказал он мне. «После этого исследования, я разработал лучшие куклы для себя. Одна – очень реалистичная, но внутри скелет имеет некоторые ограничения, так что она не очень подходит для горячего секса. Другая очень жаркая в постели, мягкая, почти как реальная женщина, когда теряет контроль. Я люблю обе куклы. Только куклы высокого класса анатомически правильно сделаны и я выбираю только их, потому что моё конечное желание не кукла, а отличный секс, который я могу воплотить в жизнь», сказал он.

В тему: Кадры из фильма Китайский Кайф: «Индустрия Силиконовых Кукол»

Всё это означает, что эти куклы открывают дверь к большим социальным проблемам, которые начались ещё в 1980 году с принятием пресловутого правила одного ребёнка. Инициированный с целью остановить потребление природной воды и пищи, он имел негативный эффект, побуждая людей отказываться от секса в случае наличия риска забеременеть. В конце 80-х годов, 84 процента молодожёнов в Китае были девственниками и девственницами.

Добавьте к этому ещё и тот факт, что количество мужчин в Китае намного превышает количество женщин (соотношение примерно 116 к 100), это означает, что, в буквальном смысле, нет большого выбора, так сказать. Есть, потенциально, много разочарованных мужчин в Китае.

Играя в игру чисел, представьте себе, что через десять лет население Китая достигнет 1,357 миллиарда человек, и если мы применим этот коэффициент (гипотетически, только в целях показать наглядно картинку), то получится, что каждая женщина может выбрать себе в пару мужчину.

Конечно, по целому ряду причин таких, как возраст, сексуальная ориентация, и другие факторы, но в интересах науки, давайте представим, что это именно это и произошло: каждая женщина выбрала себе мужчину.

Отставьте секс-куклу в сторону и получится интересный результат: 100,526,500 мужчин останутся останется не у дел, всё что у них будет – это их руки. То есть, 100 миллионов мужчин, отсиживающих себе задницы перед телевизором. 100 миллионов мужчин, танцующих в оживлённом пабе на танц-поле. 200 миллионов шаров в штанах. Продажи порно будут зашкаливать. Наступит дефицит салфеток, а вырубка леса увеличится в несколько раз. Глобальное потепление ускорится втрое. Стать невестой в Китае станет легальным способом достигнуть высот в карьере. Третья мировая война начнётся из-за женщин, а не из-за нехватки воды.

Если это звучит страшно для вас, а так и должно быть, к счастью, это всего лишь фантазии, так что расслабьтесь. Это не реально. Яйцам в настоящее время есть чем заняться. Они не придут за тобой. Но, дело в том, эти секс-куклы, на самом деле, выполняют важную социальную функцию в Китае. Если гендерный дисбаланс будет продолжать увеличиваться, то использование этих секс-товаров, безусловно, помогает уменьшить социальные, политические и сексуальные проблемы. Гораздо эффективнее для мужского населения Китая насладиться пластиковой куклой, чем спровоцировать международный кризис.

Следите за сообщениями Дэвила на Twitter.