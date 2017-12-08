Что мы знаем о парне из колледжа, обвиненном в убийстве полицейского студгородка

Холлис Дэниелс, студент из Техасского технологического университета не находился в своем общежитии, когда прибыли офицеры, но, как сообщается, в комнате общежития были найдены его приспособления для употребления наркотиков.



Согласно Newsweek, полицейские из Техасского технологического университета решили провести проверку бытовых условий 19-летнего студента факультета связи после того, как его мама заявила, что он склонен к самоубийству и может иметь при себе оружие. В ходе проверки в общежитии, офицеры, обнаружили наркотические принадлежности, однако не Дэниелса, поэтому, как сообщает KCBD, они решили дождаться его, чтобы задать ему пару вопросов. Именно тогда обычная проверка бытовых условий превратилась в нечто иное.

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Затем полицейские отвели Дэниелса в полицейский участок Техасского технологического университета для допроса, оставив его без наручников с офицером, который заполнял документы, связанные с его арестом за хранение наркотиков. Капрал отметил, что из соседней комнаты раздался громкий выстрел, поэтому он бросился туда и увидел своего коллегу Флойда Ист-младшего мертвым от выстрела в голову, а также камера с тела офицера была снята. Как сообщается, его пистолет все ещё был прикреплен к кобуре. Тем временем Дэниелс сбежал.

В результате учебное заведение было оцеплено до тех пор, пока около 21:30 полицейским не удалось схватить Дэниелса. Позже, как отмечается, он признался в убийстве 48-летнего полицейского и, судя из его ордера на арест, заявил полиции, что «облажался» и сделал «что-то нелогичное». Однако неизвестно, как Дэниелс смог вооруженным попасть в полицейский участок и почему он расстрелял Ист-младшего, поскольку его деятельность на Facebook не предполагала каких-либо экстремистских взглядов. И все же раньше он был дважды обвинен в хранении марихуаны и наркотических принадлежностей, хотя, как отмечает Newsweek, пока неизвестно, имеет ли Ист-младший какое-либо отношение к этому аресту.

Люди в возрасте 21 года и старше законно носят огнестрельное оружие в государственные университеты штата Техас, однако Дэниелсу исполнилось всего 19 лет. На пресс-конференции, состоявшейся во вторник, официальные лица не объяснили, почему Дэниелс не был в наручниках во время инцидента и почему он остался один с полицейским университета.

Дэниелс родом из города Сегуина, что в 40 милях к северо-востоку от Сан-Антонио. В этом городе его отец несколько лет работал в качестве члена городского совета. По состоянию на вторник Дэниелс находился в тюрьме округа Лаббок по обвинению в тяжком убийстве, а его залог был установлен в размере 5 миллионов долларов.

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