Что общего было у Чарльза Мэнсона с альтернативными правыми

Умерев в конце ноября в возрасте 83 лет, бывший сутенёр, музыкант-неудачник и лидер жестокой секты Чарльз Мэнсон оставил после себя огромный след в американской массовой культуре. В конце концов, он не только создал кислотную секту подростков-беглецов, которые жестоко убили девять человек и спровоцировали охватившую всю страну панику из-за якобы жуткой контркультуры, но и стал источником вдохновения для Мэрилина Мэнсона, а до убийств, обеспечивших ему скандальную известность, даже создал основу для композиции Beach Boys.



Но его стойкий статус кумира аутсайдеров, как правило, не учитывает, что Мэнсон был злостным расистом, а убийства, которые он организовал, были мотивированы ошибочной убеждённостью в том, что афроамериканцы замышляют расовую войну в надежде поработить всех белых людей. Эта ошибочная убеждённость не исчезла из политики окончательно и по сей день. Упорная вера Мэнсона в то, что социальная напряжённость в афроамериканском сообществе является угрозой для безопасности его сторонников, находит свой отклик в современной американской жизни, в которой благодаря популизму на расовой почве можно стать президентом, а Белый дом откровенно поддерживает белый национализм.

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«Если бы Чарльз Мэнсон был жив и грамотен, он бы писал для Breitbart, – заявил Джефф Гвинн, автор одной из сравнительно авторитетных биографий убийцы, «Manson: The Life and Times of Charles Manson» («Мэнсон: Жизнь и времена Чарльза Мэнсона»). – Как и все хорошие демагоги, он умел охотиться на страх, брать реальный повод для беспокойства и преувеличить угрозу, дабы спровоцировать панику».

Следовательно, лидер секты не был неким культурным новатором – лучше всего понимать его стратегию как работу на основе и без того уже богатой национальной традиции убеждения людей в том, что те, кто иначе выглядит, говорит или молится, представляют собой жестокую угрозу.



«Подобная расовая паранойя – эффективный инструмент контроля и сдерживания людей, – утверждает Катрина Белл Макдональд, адъюнкт-профессор социологии Университета Джонса Хопкинса. – Мы наблюдали это в отношении азиатов во время Второй мировой войны, в отношении афроамериканцев во времена Джима Кроу, и мы наблюдаем это в отношении латиноамериканцев и иммигрантов сегодня».

В конце 1960-х было предостаточно могущественных людей, которые пользовались этой тактикой для пробуждения страха и возмущения, направленных на афроамериканское сообщество. Беспорядки и появление вооружённых чернокожих радикалов стали главной темой вечерних новостей и играли на руку кампаниям «закон и порядок» и «сегрегация навсегда», созданным Ричардом Никсоном и Джорджем Уоллесом соответственно. «Семья» Мэнсона была равнозначна странному микрокосму этого расового напряжения в Америке, будучи движима первобытным страхом и ненавистью к афроамериканцам, внушёнными её гонимому и разгневанному лидеру.

«Мэнсон испытывал глубочайшую, реднековскую ненависть к чернокожим людям, – рассказал мне Гвинн. – Сначала он находился в тюрьме в окружении чернокожих людей, где его мгновенно напугало исламское братство. Выйдя из тюрьмы, он отправляется в Беркли, что в Калифорнии, где его до смерти пугают «Чёрные пантеры». Поэтому, заведя себе юных последователей – этаких глупых белых мальцов, одуревших от наркотиков, – он начинает рассказывать им о грядущей расовой войне, войне чернокожих против белых, о том, что чернокожие восстанут и перережут белых. А когда начнётся война, Чарли уведёт своих последователей в пустыню, чтобы спрятать».

Помимо разжигания расовой паранойи, Мэнсон лепил своих последователей с помощью изоляции, культурного присвоения, религиозного рвения и ЛСД в больших количествах. Хорошо известно, что он убеждал их, якобы альбом «Битлз» «White Album» был написан в качестве послания, содержащего пророчество о расовой войне. Он объяснял, что все они спрячутся до тех пор, пока всё не взорвётся, а затем выйдут и будут править миром.

Как пишет Гвинн в «Мэнсоне»:

«Женщинам в особенности напоминали, что, если они сохранят верность, проживая в чудесном подземном городе, то смогут преобразиться в любое существо по собственному желанию. Несколько из них хотели стать крылатыми эльфами, и Чарли пообещал, что, когда этот миг станет особенно близок, они начнут чувствовать, как у них на спинах растут зачатки крылышек».

Как бы чокнуто это ни звучало, Мэнсон рассказывал о связи между самим собой, «White Album» и Книгой Откровения в мельчайших деталях, стараясь опровергнуть заявления об очевидных дырах в своей омерзительной логике.

«Чарльз Мэнсон не был сумасшедшим – он был расчётливым, и это в нём пугает больше всего», – сказал Гвинн.

Убийства Шэрон Тейт (которая была на восьмом месяце беременности) и ещё нескольких человек 9 и 10 августа 1969 года являлись попыткой Мэнсона подставить чернокожих боевиков, подстрекнуть белых к возмездию и тем самым поспособствовать началу расовой войны, которую он назвал «Хелтер Скелтер». Его последователи нарисовали на стене кровью отпечатки лап и слова «смерть свиньям», судя по всему, рассчитывая на то, что СМИ свяжут это с такими группами, как «Чёрные пантеры».

Осторожно, спойлер: представление Мэнсона о расовой войне и его обещание подземной утопии с крылатыми эльфами, которые когда-нибудь вернутся, чтобы править миром, так и не были реализованы. Он и несколько его последователей, которые, собственно, совершили эти жуткие убийства, были арестованы и осуждены по обвинению в различных умышленных убийствах. Однако многие из его сторонников продолжили поддерживать его и повиноваться ему во время суда над ним и после него – ещё долгое время после того, как его старые пророчества утратили силу и были обещаны новые. Одна из самых юных членов «семьи» Мэнсона, Линетт «Пищалка» Фромм, даже попыталась убить президента Джеральда Форда в 1975 году, ища одобрения Мэнсона.

Между тем, консервативное движение не так давно скатилось в выгребную яму периодически воинствующего белого национализма, который также предусматривает отряды вооружённого ополчения, с нетерпением ожидающие некоей постапокалиптической страны чудес.

«Обещание вознаграждения в конце имеется всегда, – поведала Макдональд и добавила: – Людей доводят до одержимости некоей конечной точкой, в которой они что-то завоюют, белые люди завоюют лучшую жизнь. И это работает, даже если обещание так и не сбывается. Оно так и не сбылось в случае Мэнсона, но люди тянулись за какой-то несбыточной мечтой».

Для Гвинна изучение опасных лидеров сект стало работой, и он, хотя и не скорбит о смерти Чарльза Мэнсона, всё же надеется, что заново возникший интерес к манипуляционным тактикам этого человека может улучшить понимание того, как действуют демагоги – и как с ними бороться.

«То, что я узнал в процессе написания этой книги… до смерти пугает меня в сегодняшней Америке, – рассказал он мне. – Всякий раз, когда слышишь, как кто-то говорит «нам нужно защищать свой традиционный образ жизни» или «то, что принадлежит вам, забирают и отдают людям, которые этого не заслуживают, но я пришёл вас защитить, я – единственный, кто может решить эту проблему», должен быть слышен тревожный звоночек».

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