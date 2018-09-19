Что произойдет, если исчезнут все пчёлы?

Проведите немного времени просеивая россыпи фейковых цитат, которыми пестрит Интернет, и вы, вероятно, увидите следующее заявление:

Если пчёлы исчезнут с лица земли, человечеству останется жить всего четыре года.

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Это высказывание обычно приписывается Эйнштейну, и оно кажется правдоподобным. В конце концов, Эйнштейн много знал о науке и природе, а пчёлы помогают нам выращивать продукты. Но перед тем как нагнетать панику распространяя этот самородок обречённости, стоит потратить некоторое время на развенчание мифов.

Во-первых, начнём с простого: «Я никогда не видел ни одного доказательства, чтобы окончательно связать эту цитату с Эйнштейном», – говорит Марк Дайкс, главный инспектор Техасской инспекции пчеловодного хозяйства. Вы также можете проверить эту цитату на достоверность здесь. Но как насчёт опровержения самого сообщения? Это сложнее.

Практически невозможно переоценить важность опылителей в нашей экосистеме. В случае, если вы пропустили этот урок биологии в средней школе, вот вам краткий ликбез: когда мужской цветок любит женский цветок, он приглашает опылителя для их любовного трио. Пчела переносит пыльцу мужского цветка женскому цветку. А через несколько дней появляется арбузик или яблочко.

В то время как пчёлы – не единственные опылители (существуют ещё летучие мыши, птицы, бабочки, некоторые мухи тоже могут делать эту работу), они на сегодняшний день являются лучшими существами для этой работы. Частично это связано с тем, что им нужна пыльца для кормления своих личинок, поэтому они биологически предрасположены к сбору пыльцы. Другие опылители навещают цветы только для того, чтобы высосать нектар, а любая пыльца, которая прилипает к ним в процессе, – счастливая случайность.

«Кроме того, большинство видов [пчёл] являются пушистыми, поэтому к их ворсинкам прилипают пыльцевые зерна, что делает пчёл ещё более ценными для опыления», – говорит Джессика Бекхэм, аспирант, изучающая шмелей в Университете Северного Техаса. Пчелы также служат пищей для некоторых видов птиц, поэтому, если катастрофическое событие уничтожит всех наших пчел, это приведёт к взрывной волне по всей пищевой цепочке.

К сожалению, пчёлы могут исчезнуть с лица земли. Хотя тенденции, когда колонии полностью распадались, или когда целые ульи были уничтожены в одночасье, замедлились в последние несколько лет, «но только потому, что мы не видим такие коллапсы колоний не означает, что дела у пчёл идут отлично», – говорит Элина Л Ниньо, руководитель исследовательской лабораторией пчёл в Калифорнийском университете Дэвис. «Есть много других факторов, с которыми приходится сталкиваться пчёлам и пчёловодам, и мы по-прежнему теряем тысячи колоний в год», – добавляет Ниньо. Огромными препятствиями для здоровой жизнедеятельности медоносных пчёл служат паразитические клещи, называемые клещи варрао, и новая администрация президента.

В 2013 году администрация Обамы внедрила План исследований защиты опылителей, в ходе которого все правительственные учреждения должны были рассмотреть способы защиты птиц, летучих мышей, бабочек и пчёл. Администрация использовала полученную информацию для реализации Плана защиты опылителей в 2016 году. Хотя план, в котором содержится призыв к увеличению местообитаний опылителей и сокращению использования пестицидов, по-прежнему является новым, он был объявлен важным первым шагом в направлении оказания помощи уязвимым популяциям опылителей. Но и Ниньо, и Бекхэм обеспокоены тем, что обещание Трампа сократить или даже устранить программу по защите окружающей среды и отменить экологические правила эпохи Обамы, может привести к тому, что победа в плане защиты опылителей будет недолговечной.

«Устаревшие правила, которые мы используем для поддержания чистоты в водоёмах и на других природных территориях, могут очень негативно влиять на опылителей», – говорит Ниньо, добавив, что работа Агентства охраны окружающей среды по проверке и регулированию пестицидов имеет жизненно важное значение для сохранения жизни и работоспособности пчёл. Бекхэм добавляет: «Я считаю, что нынешняя администрация и Республиканская партия не руководствуется наилучшими интересами по защите окружающей среды или опылителей, поскольку политика, которую они предлагают, негативно скажется на природе».

Но вернёмся к первому вопросу: «Обречены ли медоносные пчелы? А за ними и мы?» Дайкс говорит, что проблема не только в том, принадлижит ли эта цитата Эйнштейну, а проблема в самом сообщении. Скорее всего, люди выживут, несмотря на гибель пчёл.

Давайте вернёмся к вопросу секса у растений: как и в сексе с людьми, существует множество способов совокупления у растений. «Множество наших источников пищи опыляются ветром, – сообщает Дайкс, что означает, что бриз выполняет работу птиц и пчёл. Кукуруза и пшеница, два основных продукта типичной западной диеты, опыляются ветром и не будут затронуты массовым уничтожением опылителей».

С точки зрения калорий наша продовольственная система останется в безопасности, с точки зрения разнообразия, всё будет выглядеть мрачно. Большая часть нашей продукции: миндаль, персики, сливы, яблоки и вишни, полагаются на опыление пчёл. Фактически: «Один анализ мирового рынка сельскохозяйственных культур показал, что опылители необходимы в той или иной степени для 91 вида пищи, потребляемого людьми», – говорит Ниньо. «Мы определенно потеряем много продуктов, которые создают богатство, здоровье и питательность нашей диеты».

Вышеуказанный сценарий, конечно, предполагает, что нам не удастся заменить потерянных опылителей любыми альтернативными вариантами. Растения могут быть опылены вручную (или, в будущем, дронами). В прошлом году изображения из китайской провинции Ханьюань показали, как люди вручную опыляли груши, что служит ответом на массовые сокращения численности пчёл в Китае. Но нанимать людей на такую работу стоит много денег. «Выпускники Массачусетского технологического института подсчитали, что стоимость ручного опыления гектара яблонь составит примерно 5,715-7,135 долларов США. Это по сравнению с работой одной пчелиной семьи, аренда которой обходится максимум в 45 долларов за семью», – говорит Ниньо.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, медоносные пчёлы ежегодно зарабатывают 11-15 миллиардов долларов для американских фермеров. Поэтому нужно учитывать риск огромных счетов за сельхозпродукты, которые приведут в шок американских покупателей. Космический рост цен будет иметь реальные социально-экономические последствия, говорит Ниньо, что значительно ограничит доступ к свежим фруктам и овощам среди бедного населения, которые уже на сегодня потребляют меньше сельхозпродукции, чем их более богатые соседи.

Итак, как будут разворачиваться события, когда случится пчелиный апокалипсис? В течение всего трёх месяцев, после смерти последней пчелы, производители столкнутся с рекордно низкими количествами урожая. В городах бакалейщики будут суматошно объяснять потребителям, почему стоимость миндального масла утроилась. В течение шести месяцев многие фермеры, особенно мелкомасштабные, скорее всего, столкнутся с жестким выбором засева своих полей исключительно пшеницей. К концу первого года «наша диета превратится в скучную и монотонную», прогнозирует Дайкс. Хотя это не конец света, Дайкс любит указывать на то, что было бы разумно немного подумать о цепочке событий, которая может привести к такому плачевному зрелищу, – и если есть способ избежать такого разворота событий. «К тому моменту, когда мы потеряем всех наших пчел, это будет наименьшей из наших забот», – говорит он. Поскольку на то время, мы будем жить в таком грязном и ядовитом мире, что у нас будет гораздо больше проблем, чем забота о цене в 16 долларов за яблоко.

Эта статья впервые появилась на VICE US.