Что случается с заключенными в тюрьмах, которые оказываются в эпицентре урагана?

В то время как местные органы власти изо всех сил стараются заботиться о своих гражданах во время бедствий и эвакуации, заключенные часто попадают в самый конец списка. Это означает, что, скорее всего, множество нарушений прав человека в южных тюрьмах, как зарегистрированных, так и незарегистрированных, происходят в результате любого урагана, который обрушивается на побережье Мексиканского залива.



Еще в 2005 году, когда ураган «Катрина» ударил по Новому Орлеану, тюремные надзиратели бросили заключенных в запертых камерах, поскольку вода в результате наводнения поднялась до груди. В итоге несколько тысяч этих заключенных были спасены, однако затем их разместили в жалких условиях на разбитой части шоссе, непосредственно подвергнутой воздействию южных летних солнечных лучей.

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Но неясно, многому ли научились тюрьмы со времён урагана «Катрина».

В пятницу, 25 августа, ураган четвертой категории «Харви» обрушился на Техас. На следующий день, когда вода поднялась, государство начало эвакуировать около 7 тысяч заключенных, наркоманов, проходящих лечение и людей из приютов, но остались тысячи других заключенных из Техаса, а некоторые, как сообщают семьи заключенных, страдали от нехватки продовольствия, воды и туалетов.

Муж Рейчел Вергары остался в федеральной тюрьме усиленного режима в Бомонте, из которой людей не эвакуировали. Когда ее муж начал отправлять свои SOS письма из тюрьмы, она создала страницу в Facebook в надежде привлечь родственников других заключенных поблизости Хьюстона. Жены, с которыми она познакомилась в Интернете, в течение недели после урагана «Харви» отправляли ей письма своих мужей, которые содержали много тревожных подробностей. (Для защиты конфиденциальности я не разглашаю имена заключенных).

Система водоснабжения города Бомонт была повреждена, в результате чего туалеты в тюрьмах засорились, а водопроводная вода стала не пригодной для питья. Согласно информации из одного электронного письма, заключенным давали две бутылки питьевой воды в день, а некоторые на протяжении десяти дней не принимали душ. Согласно другому сообщению, занятые тюремные камеры были определенно затоплены. «Заключенные испражнялись в мусорные мешки, чтобы предотвратить появление невыносимого запаха собственных человеческих фекалий», – отметил 3 сентября один из заключенных. «В тюремном блоке «UA» по-прежнему сохранился сильный запах». Один из заключенных, чей рассказ появился в «Houston Chronicle», заявил, что видел, как кто-то умер от истощения.

Работники техасского пенитенциарного учреждения отказались дать интервью. Азура Криспино из движения аболиционизма в поддержку заключенных (PAPS) собрала информацию о заключенных, пострадавших в результате урагана «Харви», которая глубоко разочаровывает.

«Мне ещё ничего не известно о тюрьме округа Харрис, из которой не эвакуировали 10 тысяч заключенных, хотя знаю, что центр Хьюстона был затоплен. Несколько из этих тюрем затопило, поэтому оттуда никого не смогли эвакуировать», – сказала Криспино, добавив, что информацию она получает из официальных источников, которым чаще всего нельзя доверять. «Некоторые из этих тюрем скажут, что они эвакуировали своих заключенных, однако позже станет известно, что их просто перевели в другое место в том же помещении».

При помощи массовой рассылки пакетов юридических документов к заключенным, движение «PAPS» помогло членам семьи связаться с сетью правовых действий в интересах заключенных (PLAN), а на этой неделе Азура Криспино и адвокаты предоставили Министерству юстиции штата Техас административно-правовые документы.

Заключенные города Бомонт теперь, наконец, возвращаются к нормальной жизни, насколько она может быть нормальной в тюрьме. «Сейчас они получают горячее питание – каждые три дня, поскольку работают на кухне», – сказала Рейчел Вергара. «Они еще не пускают нас… Тем не менее, кондиционеры наконец-то работают. У них есть свет. Однако там сейчас есть плесень. Они все равно должны вывести их оттуда».

Все еще неясно, как заключенные в тюрьмах смогли выжить после урагана «Ирма», который обрушился на страны Карибского бассейна. Те, кто находились в заливе Гуантанамо, остались на месте, поскольку, как сообщил пресс-секретарь изданию VICE News, не было зафиксировано существенного ущерба. Мой друг, который в настоящее время находится на Кубе, заявил, что видел заключенных, которые очищают улицы от мусора. «Да, здесь это вполне обычно», – сказал мне карибский тюремный надзиратель, вышедший на пенсию (он пожелал остаться неизвестным). «После «Ирмы» вы часто будете видеть это».



На острове Пуэрто-Рико – который находится в финансовом кризисе и вынужден был в мае объявить о банкротстве – 300 тысяч жителей из-за устаревшей инфраструктуры потеряли электроэнергию до того, как на остров обрушилась «Ирма». В настоящее время около 1,5 миллиона человек на несколько месяцев останутся без электричества, в том числе и 12 тысяч заключенных в американской тюрьме. Однако чиновники занимаются решением этой проблемы.

«На данный момент только учреждение «Кампаменто Сарсаль» находится без электричества, но в комплексе установлен аварийный генератор», – сообщил по электронной почте Гектор Перес Цинтрон, представитель Департамента исправительных учреждений и реабилитации Пуэрто-Рико. «Все заключенные во время урагана «Ирма» оставались в своих камерах, поскольку все учреждения построены таким образом, чтобы выдержать напор ветров урагана. Учреждения не имеют проблем с затоплением благодаря дренажной системе, которая есть у них.

Позже «Ирма» достигла Флориды, где произошла самая большая эвакуация в истории этого штата. Около 7 тысяч заключенных были перевезены на север.

Хотя Майами было приказано эвакуировать жителей, однако в городе не была произведена эвакуация тюрем. Согласно заявлению Федерального управления тюрем, учреждения пострадали незначительно.

Тюремный надзиратель, который работал в нескольких различных тюрьмах Флориды за всю пятилетнюю карьеру до недавнего ухода, не уверен, что учреждения Флориды готовы к действительно ужасному урагану. Пару лет назад, по её словам, в тюрьме, где она работала, проводили учебные эвакуации, которые привели к сбору всех заключенных с особыми потребностями, их данных и медикаментов, но была такая спешка, что работники тюрьмы посередине все отменили. «Охранники просто сказали: «Забудь об этом, мы сделаем это в другой раз», – сказал бывший охранник. «И мы никогда не делали этого снова».

Как бы то ни было, даже спустя неделю адвокаты не знали, как заключенные пережили последние бури. «Мы еще не слышали от каких-либо заключенных из Флориды, которые смогли наконец рассказать правду о последствиях», – сказала Криспино, добавив: «Очень редко при работе с заключенными вы получаете информацию в режиме реального времени. На это, вероятно, уйдет пару недель, прежде чем мы узнаем правду о Флориде».

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