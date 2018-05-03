Что случилось, когда я попыталась получить оргазм всеми возможными способами

Когда я была невинной маленькой девочкой, мама дала мне книгу о размножении. Листая пособие в стиле 60-х с желтеющими страницами, я наткнулась на страницу о женском оргазме. Я всегда буду помнить, как прочла одну конкретную строчку: «Женщины могут достичь пика только с помощью клиторальной стимуляции».

Я годами верила в это. В конце концов, несмотря на то, что я занималась совершенно разным сексом в совершенно разных позах, оргазма я могла достичь лишь одним способом – через своего маленького друга в капюшоне, как, собственно, и предрекала мамина книжка о сексе.

Videos by VICE

Это очень распространено. «Исследования показывают, что оргазм только от фрикций получают лишь около 18 процентов женщин, – утверждает доктор Лори Минц, психолог и автор книги «Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters — And How To Get It» («Клитбез: почему равенство в оргазмах важно и как его достичь»). – Подавляющее большинство женщин получает оргазм от клиторальной стимуляции в том или ином виде».

Хотя большинство женщин получает оргазм от клиторальной стимуляции, мы часто читаем о других, более экзотических способах кончить, будь то цервикальные оргазмы или оргазмы во сне. По разным данным, существует от 2 до 12 видов женского оргазма.

«Учёные до сих пор об этом спорят, – говорит Минц. – Оргазмы разных видов достигаются стимуляцией определённого органа или зоны, и некоторые исследования показали, что во время разных оргазмов активизируются различные зоны мозга. Но окончательного ответа [на вопрос о том, сколько существует видов женского оргазма] нет».

Впрочем, кого интересует, что эти тупые учёные из фейковых новостей знают о женском оргазме? Там, где буксует наука, я решила отважно погрести, словно Курц, по водам женского желания. Сколько разных видов оргазма я могу испытать? Я привлекла к делу своего на всё согласного бойфренда, отменила все свои социальные обязательства и взялась за исследования.

The author and her boyfriend. Photo provided by subject.

В поисках оргазма – 1: клиторальный

Эх… Это легко. После быстрых предварительных ласк бойфренд переворачивает меня, и я бьюсь голенью о стальной каркас нашей кровати. Он спрашивает меня, в порядке ли я, но я знаю, что ему пофиг! Он просто хочет мне вставить, и ничего – это приятно!

Хотя дело идёт к тому, что этот оргазм будет не лучшим в моей жизни, «догги-стайл» – это действительномоя любимая поза, так как в ней я могу щупать себя и стимулировать клитор, при этом также наслаждаясь вагинальным проникновением.

Я достигаю пика быстро и эффективно, как мальчишка-подросток, впервые открывший для себя PornHub. Мой бойфренд тоже достигает пика, ну, и фиг с ним – этот эксперимент обо мне! А ещё я обожаю свою работу.

По словам доктора Беверли Уиппл, пишущего о сексе автора, исследовательницы и профессора, этот оргазм был не чисто клиторальным или вагинальным, а «смешанным». «Клитор в основном обеспечивается срамным нервом, влагалище – в основном тазовым нервом, а шейка матки – в основном подчревным, тазовым и блуждающим нервами, – рассказывает она мне. – Хотя стимуляция каждой из этих областей способна сама по себе приводить к оргазмам, одновременная стимуляция всех трёх областей – «смешанный оргазм» – обладает аддитивным эффектом».

Каким бы блестящим ни было это вагинально-клиторальное сочетание, пора двигаться дальше. Следующая остановка – тазовый нерв.

В поисках оргазма – 2: Точка G

К существованию точки G я отношусь скептично, так как у меня есть теория: точку G придумали мужчины, чтобы не делать куни женщинам.



«Точка G находится на передней стенке влагалища вдоль уретры, практически на 12 часах, если женщина лежит на спине, – читаю я в учебнике секса «The Science of Orgasm» («Наука оргазма»). – Наибольшие шансы вызвать оргазм были при стимуляции глубоко лежащей ткани вокруг уретры, когда на внутреннюю поверхность влагалища нажимали жестом «иди сюда».

Следуя указаниям, я лежу на спине, между тем как мой бойфренд, используя палец за пальцем, ищет мой внутренний циферблат. Я не ругаю его за аналоговое невежество – мы же живём в цифровую эпоху! В конце концов, получив жёсткие указания, он случайно находит те самые 12 часов, но все эти разговоры о слежении за часами не заводят. Кроме того, глубокое проникновение пальцами без работы с клитором – всё равно что начо без топингов: с пивом потянет, но точно не хорошо.

Эта зона однозначно другая, более чувствительная, чем другие, но, как я и предсказывала, этого недостаточно, чтобы довести меня до оргазма. Оргазм (опять-таки «смешанный») получается лишь тогда, когда я пускаю в ход свои пальцы и начинаю стимулировать клитор сама.

Photo provided by subject

В поисках оргазма – 3: цервикальный оргазм

Так как прикосновение члена к шейке моей матки у меня ассоциируется с предыдущим опытом долбёжки в исполнении чуваков, я боюсь, что мой поиск цервикального оргазма будет болезненным.

Чтобы лучше всего простимулировать шейку матки, как утверждает книга «The Orgasm Answer Guide» («Ответы на вопросы об оргазме»), «пара должна прибегнуть в позе, при которой происходит глубокое проникновение пениса. Пример такой позы – когда женщина лежит на спине, подняв ноги и обхватив ими спину или шею мужчины. Глубокое проникновение более вероятно, если женщина приближает ноги к своему телу. Глубокой стимуляции также можно добиться, подложив женщине под поясницу подушку».

Чтобы отвлечься от возможного повреждения шейки матки, я зажигаю неприлично дорогую свечу, но, как я и боялась, мне становится слишком некомфортно продолжать. Я чувствую давление на шейку матки, но это не просто приятно, а слишком раздражает – как будто шейка моей матки отвергает член, вторгающийся в её личное пространство.

Я не одна такая: по данным одного исследования сексуальной чувствительности на 132 женщинах, у цервикальной стимуляции было меньше шансов поспособствовать оргазму (всего в 46 процентах случаев) по сравнению с вагинальной (86 процентов) или клиторальной (98 процентов).

В поисках оргазма – 4: уретральные оргазмы

Как по мне, у уретры только одно назначение – выводить мочу из моего организма. А этого вроде как более чем достаточно для одной части тела.

Не сумев найти много свидетельств об уретральных оргазмах в медицинской литературе, я обращаюсь ко второму из своих любимых источников научной информации (и, вероятно, наименее надёжному) – Reddit.

«Вчера вечером я мастурбировала и сначала принялась массировать свою точку U, – говорит одна пользовательница Reddit. – Спустя несколько минут у меня уже был умопомрачительный оргазм, до болтания ногами в воздухе, до ухмылки во весь рот. Но поиск оргазмов через точку U в гугле даёт не особенно много информации. Такое бывает ещё с кем-то?»

«Поздравляю! – ответствует другая пользовательница. – Первый оргазм в моей жизни был уретральным – это самые мощные из моих оргазмов».

Теоретически, если стимулировать небольшой участок чувствительной ткани вокруг отверстия уретры, которое находится между влагалищем и клитором, есть вероятность, что стимулируется и клитор тоже, что и приводит к оргазму. Дело в том, что большая часть клитора – внутренняя: на самом деле он имеет длину от 9 до 11 см и тянется по соединительной ткани вульвы, а также обладает внешним капюшоном и головкой.

Я лежу на кровати и начинаю трогать зону вокруг уретры, при этом раздумывая о жизненных выборах, которые привели к этому решению. Привыкаю я не сразу, и лишь начав меньше заморачиваться тем, где и что и симулирую, я расслабляюсь достаточно, чтобы получить настоящий оргазм и воспротивиться сильному желанию дать себе пять.

Но, может, я действительно просто получила оргазм через клитор, просто стимулировала его в другой области?

Settling down for an episode of Eastenders. Photo provided by subject.

В поисках оргазма – 5: оргазмы во сне

Я люблю спать, и кончать я тоже люблю, так что это, думаю, получится у меня хорошо.



«Оргазм у женщин можно вызывать через многие участки тела, а также одними только образами, – утверждает доктор Уиппл. – Это не просто рефлекс – это ощущения для всего тела». И я знаю, что это так, потому что я – одна из, как подозревают, 37 процентов женщин, переживших оргазм во сне.

Но почему у некоторых женщин бывают оргазмы во сне, неясно. «Зоны мозга, активизируемые при физическом контакте, также могут активизироваться во время сна и от сильной психологической концентрации, – утверждает Ванесса Марин, сексолог и основательница онлайн-курса об оргазмах Finishing School. – Она провоцирует те же физиологические реакции, которые происходят у нас при оргазме во время бодрствования».

В среднем я испытываю оргазм во сне примерно раз в месяц, обычно тогда, когда я ложусь в постель очень расслабленной, усталой, а на уме у меня секс. После полуночного секса с бойфрендом никаких ночных поллюций (если уж называть оргазмы во сне правильно) не бывает.

На следующий вечер я решаю воздержаться от секса и вместо него завожусь самым лучшим и самым эффективным из известных мне способов – посмотрев серию британской мыльной оперы «Жители Ист-Энда», в которой снимается невероятно мужественный и эротичный актёр, Дэнни Дайер. После окончания серии я принимаю душ вместе с бойфрендом, при этом без умолку говоря о Дайере, а затем валюсь в постель, чувствуя себя уставшей и невероятно раздосадованной. Это работает! Часа через три после того, как я засыпаю, я просыпаюсь в оргазме от эротического сна, действие которого происходит в пабе «Королева Вик», вымышленной наливайке, в которую часто наведываются персонажи «Жителей Ист-Энда».

То, что моё тело ожидало оргазма, безусловно, помогло, но что, если я могу заставить свой мозг запустить оргазм, находясь в сознании? Это не только пошло бы на пользу данной статье, но и, чёрт побери, было бы круто в целом.

В поисках оргазма – 6: оргазмы в голове

Способность довести себя до оргазма силой мысли, если подумать как следует, – это единственная суперспособность, которой следует обладать, пусть даже мои коллеги по Broadly и пытались (безуспешно) добиться этого ранее.



Если то, что говорит мне доктор Уиппл, верно (что оргазм можно вызвать одними только образами), но я теоретически должна быть способна довести себя до оргазма силой мысли. Уиппл провела исследование так называемых образных оргазмов и обнаружила, что женщины, способные испытывать образные оргазмы, также испытывают существенное повышение систолического давления, частоты сердцебиения, увеличение диаметра зрачков, повышение порога обнаружения боли и порога болевой устойчивости по сравнению с контрольными условиями в состоянии покоя, реагируя таким образом на спровоцированные образы; эти же симптомы характерны для оргазмов от физической стимуляции.

Но даже 40 минут посмотрев порно, я ощущаю лишь лёгкое возбуждение. («Жители Ист-Энда» столь же эротичны, а повествования там больше!) Моё сердце бьётся чаще, а зрачки сильно расширены, но оргазма в голове у меня не произошло.

Я думаю о том, что добиться оргазма четырёх разновидностей из шести – это на самом деле неплохо. Кроме того, нам всем было бы лучше, если бы мы не относились к оргазмам так потребительски. Порой неплохо и просто посмотреть, какими бывают оргазмы, даже если вам не достанется никакой.

«У женщин нужно подпитывать положительное отношение к разнообразию способов, которыми они получают сексуальное удовольствие, без потребности в каких-то конкретных целях – скажем, найти точку G или получать оргазм только от вагинального секса, – говорит мне Уиппл. – Здоровая сексуальность начинается с принятия себя, а не с сексуальных «целей».

Эта статься впервые появилась на VICE US.