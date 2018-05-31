Что старики делают в Facebook?

Вероятно, вы были слишком заняты, одержимо проверяя, кто просмотрел все ваши 32 сторис в Instagram, но новое исследование, показало, что средний возраст пользователя Facebook в Великобритании повышается, поскольку более молодые пользователи переходят на Snapchat и Instagram, а популярность Facebook растет среди пенсионеров.



Ожидается, что в этом году к Facebook присоединятся полмиллиона новых людей Великобритании старше 55 лет, и в этом случае это будет вторая по величине группа пользователей на сайте, пропустив только вперед возрастную группу от 16 до 34 лет. Но что они там делают? Причина, по которой мы все не используем Facebook, заключается в том, что он скучен; он просто полон людей, которые спрашивают, знает ли кто-нибудь слесаря в этом районе, как будто не существует другого сайта под названием Google, предназначенного для того, чтобы помочь вам найти слесарей.

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Итак, что это за таинственный занимательный Facebook, которым старики стремятся воспользоваться?

Дон, 58 лет

VICE: Чем вы занимаетесь в Facebook?



Дон: Я не делаю посты. Очень, очень редко размещаю там что-нибудь. Я просто смотрю, что делают другие люди. В основном я вступаю в группы — такие как моя группа «Всемирного похудения». Я слежу за местными магазинами, за женщиной, которая приглядывает за моей собакой, когда я ухожу. В основном я сижу на страницах.

Как выглядит обычный день просматривания своей ленты новостей?

В последнее время, похоже, сам Facebook перестал обновлять новости, и мне приходится вручную переходить к «самым последним». Мне попадается на глаза много фотографий еды, которые там, вероятно, из-за группы «Всемирного похудения». Хотя я дружу с многими людьми, но вижу новости только половины из них, и я никогда не смотрю, что делает кто-то ещё. Если его/её нету в ленте, я не беспокоюсь.

A screengrab from Dawn’s feed

Что вам нравится просматривать?



Мне нравится, когда я вижу посты своей семьи и могу следить за развитием своих внуков и всё такое. Мне нравится следить за детьми и смотреть на домашних животных. Я также люблю опросы, которые делают другие люди.

Какие опросы?

Такие, как: «Можете ли вы назвать фильм, смотря на эти картинки?» или «Если бы вы были единорогом, какого цвета были бы?» Вот такая своего рода чушь.

Что вам больше всего не нравится в Facebook?

Мне не нравится, когда люди публикуют фотографии жестокого обращения с животными – не хочу видеть ничего неприятного. Кроме того, мне не нравится, когда люди высказываются по поводу политики, потому что для меня Facebook значит совсем другое.

Тогда что такого в нём?

Могу быть в курсе того, что делают семья и друзья, а также он не является платформой, где размещают, что вам не нравится в мире.

Хизер, 60 лет

VICE: Привет, Хизер. Для чего прежде всего вы используете Facebook?



Хизер: Чтобы поддерживать связь с друзьями и семьей, а также ради участия в мероприятиях.

Вы присоединены в какую-либо группу?

Да. Музыка, феминизм, домашние животные.

Какие новости они публикуют? Видео с животными? Обновленные статусы? Фото?

Всё это, но, наверное, в основном посты о музыке и политике.

A screengrab from Heather’s feed

Что вам больше всего нравится в вашей ленте новостей?



Думаю, мне нравится видеть посты, которые заставляют меня смеяться. Или хорошие новости от семьи и друзей.

А какие посты вы не любите видеть, когда просматриваете ленту новостей?

Я поняла, что меня раздражают некоторые люди, которые публикуют слишком много бессмысленной хрени. Обычно я перестаю следить за ними.

Спасибо, Хизер!

Мину, 56 лет

VICE: Привет, Мину, чем вы любите заниматься в Facebook?



Мину: Я пользуюсь им, чтобы быть в курсе последних событий друзей и семьи, особенно тех, кто за границей в Иране и Америке и которых редко вижу. И мне нравятся страницы рецептов, но я никак не могу собраться и что-нибудь из этого приготовить.

Что вы обычно видите, когда заходите на сайт?

Рецепты, новости, милых животных и цитаты.

A screengrab of Minoo’s feed

Можете ли вспомнить любимую цитату, которую вы недавно увидели?



«Жизнь — это игра в бумеранг. Наши мысли, поступки и слова рано или поздно возвращаются к нам с поразительной точностью». Это слова американки по имени Флоренс Сковел Шинн, которая была духовным учителем.

Джойс, 92 года

VICE: Привет, Джойс. Что вы думаете о Facebook?



Джойс: Это самая страшная трата времени! Это сводит меня с ума, я так злюсь на себя. Я разговариваю сама с собой, пока прокручиваю ленту; голос в моей голове, говорит: «Почему тратишь свое время на этот мусор – что съели люди и где они находятся». Я активно все удаляю.

Людей?

Нет, посты. Если кто-то в ресторане или что-то ещё, я просто удаляю, мне всё равно, где они и что они делают. Большая часть этого – мусор, буду с тобой честна.

Что вам больше всего нравится видеть в ленте новостей?

Мне нравится поддерживать связь с друзьями, которых я не вижу. Если в их жизни что-то происходит, это интересно, как например развод, или если кто-то с семьи собирается женится. Меня интересует подобное, но в основном там все те знакомые, которые хотят присоединится в друзья, и я добавляю их из вежливости, а затем всё, что я получаю, это: «Я нахожусь там и там» или «Я делаю это», и думаю: «Мне всё равно! У меня своя жизнь, которая проходит мимо меня!». Есть определенные вещи, которые мне нравятся, например, если люди сообщают мне о новом шоу, но большинство из новостей, по моему мнению, – это мусор.

Итак, ваши наименее любимые посты это о еде?

Да! Я ненавижу, когда показывают, что они приготовили.

Важно ли, что то, что они приготовили, выглядит красиво?

Нет, для меня это не имеет значение. Я не гурман, я ем тогда, когда голодна. Я не думаю утром, что буду есть вечером на ужин.

Какие посты вы делаете?

Где написано сверху: «Что у тебя на уме, Джойс?», Я думаю: «Я видела это замечательное шоу прошлой ночью, и хочу сказать несколько слов». Но это только тогда, когда мне есть что сказать. Я никогда не напишу, что у меня депрессия или был ужасный день – лучше подумать об этом дома и справиться с проблемами самой и не беспокоит всех остальных. Но если я увидела прекрасное шоу или что-то смешное произошло в автобусе, я могла бы добавить подобное, чтобы посмешить людей.

Итак, вы используете сайт в основном для разговоров?

Да, мне нравится общаться. Но в целом я считаю это пустой тратой времени.

Эта статья впервые появилась на VICE UK.