Что ваше предпочтение в порно говорит о вас

Для большинства из нас наши первые сексуальные переживания связаны с нами и с нашими фантазиями. Мастурбация перед экраном кажется довольно обычным делом, но она может иметь более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд.

На данный момент в обществе порно больше не кажется табу, но, с научной точки зрения, мы все ещё мало знаем о нём или о человеческих фантазиях. Из тысяч различных стилей порно, сюжетов, тем и ориентации, почему вы ищете именно нужные вам ключевые слова? Или почему вы тяготеете к определенному жанру? Конечно, ваше сознание не думает ни о чем, кроме того, что происходит на экране, или о том, что делает ваша рука, но где-то в глубине вашего мозга происходит очень много.

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Поинтересовавшись у нескольких секс-экспертов о наших предпочтениях в порно, я обнаружила, что самая распространенная теория указывает на наш жизненный опыт.

Если вы хотите погрузиться в своё прошлое, вы можете обратиться к кому-то вроде доктора Карлы Коста с такими вопросами. Как сексолог и психотерапевт из Торонто, часть её работы – это помочь вам понять, почему вас привлекает именно это.

«Порнография чрезвычайно сильно фокусирует нас. Она фокусирует наше умственное внимание, фокусирует наше физическое внимание, фокусирует наше эмоциональное внимание», – говорит она. «Сознательно или подсознательно она раскрывает некоторые очень специфические эмоции, которые мы эротизировали на протяжении всей нашей жизни».

Самый первый эротический опыт заключается в восприятии положительного или отрицательного опыта – и ваш мозг превращает его в нечто сексуальное, не сообщая вам. Возможно, именно так у людей развиваются разные фетиши в порно, как с мультфильмами (очень популярным поисковым термином), так и с неодушевленными объектами и авторитетными лицами.

Эротизация может объяснить, почему негативный опыт может стать сексуальным позже. Может быть, вас жестоко пристыдили, когда вы будучи подростком мастурбировали, а теперь вы обнаружили, что чувство стыда вас заводит. Возможно, вас шлёпали в детстве, и теперь вы хотите того же во время оргазма. Многие считают, что причина, по которой вы находите что-то привлекательным, может много говорить о скрытых впечатлениях, которые вы должны изучить.

«У меня есть клиент, который является трансвеститом двойной роли, который всю свою жизнь был гетеросексуальным, но его очень заводит порно с трансвеститами, и он обеспокоен этим, потому что не понимает истоков, и не хочет, чтобы это было частью его жизни», – говорит она. «Я дала ему выбор: полностью убрать этот опыт или принять себя таким, но ограничить влияние этого на его жизнь».

Как отмечает сексолог Джессика О’Рейли, не все ваши порно-предпочтения связаны с чем-то в вашем прошлом. Многих людей интересует что-то запретное или недостижимое.

«Допамин – это химическое вещество, которое мы ассоциируем с вознаграждением и мотивацией, на самом деле выше, когда вы в ожидании удовольствия, чем когда вы на фактически получаете удовольствие», – говорит она. «Таким образом, само желание – более захватывающее, чем момент получения желаемого».

Это ещё одно объяснение того, почему порнофильмы в стиле MILF так популярны среди гетеросексуалов. Вместо теории, что вы эротизируете отношения с вашей матерью (фу), на самом деле вас просто заводит чувство контроля и отношения с кем-то более опытным.

О’Рейли считает, что у нас есть основные эротические чувства – эмоции, которые нам нужно чувствовать для поднятия настроения, испытания более сильных чувств и оргазма.

«Мы должны признать, что порно – это сексуальный опыт, но оно также связано с эмоциональным удовлетворением. Суть в том, что если вы можете подумать о чём-то, то есть порно об этом, – говорит она. «Дело не в сексе, вы можете смотреть секс весь день, если хотите, но вам нужно какое-то чувство, которое у вас вызывает секс».

Но если вы обратитесь к клиническому психологу, врачу-сексологу и автору книги «Этичное порно для члена», д-ру Дэвиду Лею, он скажет вам что-то совершенно другое. Одна из концепций исследования, которую он обнаружил в этой области, – это роль эволюции в наших сексуальных желаниях. Он использовал её, чтобы объяснить, почему некоторых привлекает опыт «наставления рог» – когда мужчина наблюдает за тем, как другой мужчина занимается сексом с его женой (часто в унизительной форме).

Лей говорит, что причина, по которой это заводит кого-то состоит в нашей истории защиты друг друга. Ревность конкурировать с сексуальностью другого мужчины создает определённый тип сексуального возбуждения.

Другие исследования указывают на нечто другое.

«Одно исследование демонстрирует, что людям нравятся такие фантазии, потому что они отражают то, кем они являются на самом деле. Мы должны признать прямо сейчас, что очень многие из этих характеристик обусловлены генетикой», – говорит он. «Я столкнулся с большим количеством пар и людей, которые следуют определенному образу жизни, а затем выясняют, что их родители тоже увлекались тем же».

Однако, в конечном счете, как говорит Лей, что «грязный секрет» (примечание автора: его слова, а не мои) исследователей заключается в том, что ни у кого действительно нет ответа на вопрос, почему нам нравится то или иное порно. Мы можем применять разные теории к простым вопросам, но, в конце концов, никто не может точно сказать вам, почему вы достигаете оргазма от присущей вам стимуляции.

«Лучший ответ, вероятно, состоит в том, что это как ничего не значит, так и всё значит», – говорит он.

Коста говорит своим клиентам, что, пока они не вредят себе или другим, и оба партнёра согласны, то с их порно-предпочтениями всё в порядке.

«Мы не знаем почему, и мы не можем это контролировать, именно в этом и состоит вся прелесть, и поэтому я никого не осуждаю. И никто не должен никого осуждать».

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