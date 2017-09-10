Что вы должны знать об урагане «Ирма»

Что происходит прямо сейчас?
- Северный циклон урагана «Ирма» – один из самых мощных за всю историю атлантических штормов – пронесся над Флоридой в воскресенье утром, проходя через Кис раньше 8 утра. Его центр обрушился на Кудджо Ки в 9:10 утра.
- По состоянию на воскресенья погибли три человека, включая заместителя шерифа.
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- Ранним воскресным утром чиновники присвоили урагану «Ирма» с ветрами, достигающими скоростей свыше 130 миль в час, 4 категорию. Это первый за 12 лет ураган 4 категории, который прошелся по штатам. (Позже в воскресенье категорию урагана снизили до 3).
- Удивительные прогнозы штормовых наблюдателей: дуга шторма в значительной степени изогнута на запад, в сторону городов Тампы и Санкт-Петербурга, – оба не были непосредственно поражены штормом, подобному этому почти столетие – прямо по разрушительному пути. Как сообщается, шторм двигается по побережью со скоростью 9 миль в час.
- Опасное для жизни наводнения и разрушительные ветры ожидаются на всем южном побережье Флориды, простирающегося от Форт-Майерса и Неаполя до Майами и Уэст-Палм-Бич. Воскресным утром Национальная метеорологическая служба в Майами сообщила о скорости ветра в 100 миль за пределами города, и значительном ущербе, который был обнаружен в этом районе.
- По имеющимся сведениям, полиция округа Майами-Дейд не в состоянии принимать вызовы.
- Ураган «Ирма» обрушивается на Флориду после того, как на Карибах оставил после себя след разрушения. По состоянию на утро воскресенья число погибших в череде островов, пострадавших в результате наступления шторма – на островах Теркс и Кайкос, Антигуа и Барбуда, на Американских и Британских Виргинских островах, Пуэрто-Рико, Ангилья и т.д. – составило не менее 25 человек.
- Жители рассказали репортерам, что в регионе ожидаются ураганы, но разрушение этой степени носит беспрецедентный характер. Многие из этих островных общин были практически уничтожены, а шторм в основном блокирует усилия по оказанию помощи тем, кто не имеет еды или крыши над головой. По состоянию на воскресенье утром на некоторых островах все еще не было электричества или воды.
Какие меры принимаются?
- «Эвакуируйтесь. Не сегодня, не через час. Вы должны уйти прямо сейчас», – сообщил субботним вечером в своем обращении губернатор Флориды Рик Скотт. Он назвал ураган «Ирма» «самым катастрофическим штормом, которого государство еще не видело», а также попросил страну отправить помощь и помолиться.
- Рик Скотт объявил обязательную эвакуацию для жителей 16 округов во Флориде, а также добровольную эвакуацию для ещё 13 округов ближе к побережью. (Пострадавшие округа можно найти здесь.) По состоянию на воскресное утро около 6,5 миллионов человек, или почти треть населения штата, попросили эвакуироваться. Такая эвакуация является одной из крупнейших эвакуаций в американской истории.
- Коммунальные службы Флориды сообщили, что в воскресенье 1,5 миллиона жителей остались без электричества.
- Спустя всего несколько дней после того, как была заключен договор в размере 15 млрд. долл. США по вопросу оказания федеральной помощи в связи с ураганом «Харви», президент Дональд Трамп поручил увеличение федерального финансирования и ответственность в плане распределения расходов на удаление мусора и на экстренные меры на Виргинских островах США. Президент созвал заседание своего кабинета в Кэмп-Дэвиде для отслеживания бури, и, как сообщают, находится в постоянном контакте с Риком Скоттом.
- В воскресенье утром тысячи подразделений Национальной гвардии со всей страны, в дополнение к другим местным правоохранительным органам, были направлены во Флориду и прилегающие районы.
- Большая часть аэропортов во Флориде закрылись или скоро закроются, а крупные авиакомпании улетают в автономном режиме. Известный веб-сайт о путешествиях «the Points Guy» имеет список закрытых аэропортов.
- По данным Отдела управления чрезвычайными ситуациями Флориды, более 500 убежищ были предоставлены по всему штату, обслуживая более 50 000 жителей. Сообщается, что временные убежища появляются в районах, ранее не пострадавших от бури, и очень быстро заполняются. (Управление ведет учёт открытых по всему штату убежищ здесь.)
- Местные выпуски новостей, такие как «Miami Herald», подробно рассказали о лучших благотворительных фондах для передачи пожертвований.
Что произойдет дальше?
- Ожидается, что в воскресенье вечером ураган «Ирма» нанесет удар по Санкт-Петербургу и району залива Тампа.
- Затем в понедельник буря переместится на север вдоль побережья Мексиканского залива, а во вторник в Джорджию и Алабаму. В городе Саванна в штате Джорджия объявили обязательную эвакуацию, а в двух штатах Каролины, особенно на островах у побережья, был введен режим чрезвычайной ситуации. Штат Алабама также находится в условиях чрезвычайного положения.
- Флорида Кис и прибрежные города продолжают сталкиваться с наводнением разрушительного уровня, усугубившимся в воскресенье вечером. Как предполагается, объем потребления ливневой воды район употребляет до 15 футов воды. «Все находится под водой», – сказал Ларри Кан, редактор местного новостного сайта «FlKeysNews.com». «Я имею в виду все».
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