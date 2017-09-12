Что я узнал о людях, работая в костюме Губки Боба

Парки развлечений должны являться источником веселья и тошноты от восхищения – но для многих людей это, конечно же, лишь очередное место работы. Арни* уже проработал в тематическом парке пару месяцев, и он утверждает, что у этой работы на самом деле есть весьма тёмные стороны. Он актёр, то есть расхаживает по парку в костюме черепашки-ниндзя или Губки Боба Квадратные Штаны, позирует для фото с посетителями, танцует в шоу и изо всех сил старается распространять по парку хорошее настроение в целом.



Но многим посетителям этого недостаточно. Я поговорил с Арни о словесном и физическом насилии, которое он терпит от посетителей каждый день. То, что это стало частью его работы, ещё не значит, что к этому легко привыкнуть.

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Словесное насилие

«За несколько месяцев, которые я проработал в этом тематическом парке, я видел такое, чего раньше и представить себе не мог. Это так странно: нас нанимают, чтобы помогать посетителям хорошо проводить время, но нас целый день обзывают. «Падла» и «сукин сын» – это ещё самое невинное.



Утром, в начале каждой смены, наша команда встречается за кулисами, дабы выяснить, кто в каком костюме будет в этот день и кто будет сопровождающим. Сопровождающие следят за тем, чтобы с актёрами в костюмах не случилось ничего плохого. Когда парк открывается, мы направляемся ко входу, чтобы поприветствовать посетителей в образе. Тогда я обычно первый раз за день слышу в свою сторону крик вроде: «Эй, Губка Боб, мудила ты конченый!»

Автор фото – Лори Голдфарб, источник – Alamy Photos

Когда происходит нечто, на что родители не согласны, они безо всякого стеснения оскорбляют нас перед своими маленькими детьми. Не так давно я работал сопровождающим в таком месте парка, где актёры каждые пару часов собираются вместе, чтобы пофоткаться с посетителями. После того, как один малыш сфоткался, его мама подошла ко мне и сказала, что считает, будто персонажи были недостаточно с ним любезны. Я сказал ей, что поговорю с ними и что они будут рады ещё раз сфотографироваться с её сыном. Это её не удовлетворило: стоя рядом с очередью из множества ошеломлённых детей, ожидающих возможности сфоткаться, она перегнулась за барьер между местом для фотографирования и очередью и крикнула, что один из персонажей – падла и что у него маленький член.



Я стараюсь разбираться с таким профессионально, но это меня всё-таки задевает. В основном потому, что я просто не понимаю, почему люди такие. Я знаю, что они, вероятно, не хотят обидеть меня лично – они просто думают, что в свой выходной могут делать что хотят. Но всё же я не понимаю, почему люди думают, будто вести себя так – нормально».

Физическое насилие

«Есть два типа людей, которые причиняют физическую боль актёрам в нашем парке. Те, кто приходит в слишком сильный восторг и делает это случайно – они не хотят сделать больно, но они просто слишком грубы с костюмом или маской. Любой удар неизмеримо больнее, когда получаешь его через костюм. Осознавая, что чрезмерная грубость может быть очень болезненной, люди обычно более осторожны. Тем не менее, я до сих пор задумываюсь, не забывают ли люди на самом деле, что в костюме есть человек.



К несчастью, есть и те, кто бьёт нас специально. Недавно я встал на колени для фото с девочкой лет четырёх, которая и сама была одета в костюм. Затем ко мне сзади подбежал какой-то подросток и пнул меня под зад – просто так. В другой раз, на последней официальной фотосессии дня (а она может быть достаточно напряжённой, так как десятки детей и родителей пытаются получить от последней фотосессии как можно больше), одна дамочка просто схватила актёра за подмышку и швырнула его на землю.

В костюме на самом деле нет особых возможностей сопротивляться подобной агрессии. Мы не можем выходить из образа или говорить с посетителями. Можем только давать знать сопровождающим, что случилось, но это может быть нелегко: говорить нельзя, а в некоторых костюмах, например, в костюме Патрика Стара, вообще нет рук или ног. Будучи сопровождающим в определённый день, невозможно видеть всё, что происходит, когда персонажи заходят в толпу. Некоторые посетители могут быть очень жестокими – особенно компании подростков.

В нашем тематическом парке есть дом с призраками, и недавно там произошло кое-что совсем печальное. Фотографировать или снимать видео нельзя, но эти две девушки и трое парней пробежали по нему, и одна девушка занималась съёмкой. Одна из наших актрис, не выходя из образа, попросила девушку убрать телефон, но девушка ударила актрису по лицу и сломала ей нос.

Если происшествие настолько ужасно, мы всё же выходим из образа и идём за кулисы. Сопровождающий может попытаться поймать нарушителя, но они обычно сбегают задолго до этого. Когда мы их всё-таки задерживаем, мы всякий раз просим их направиться в отдел обслуживания посетителей, и там мы представляем этого посетителя – этого подростка, который только что врезал Губке Бобу по левому зубу или что-то в этом роде, – женщине ростом метр пятьдесят с кепкой в костюме, которая получила удар. Обычно они после этого не знают, что и сказать».

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Неудобство костюма

«Внутри наших костюмов становится невероятно жарко, а циркуляции воздуха нет. Поэтому спустя примерно полчаса в нём каждому актёру нужен получасовой перерыв. За смену мы вылезаем из костюмов раз пять-шесть. Мы снимаем их за кулисами, чтобы они проветрились, а ещё несколько раз в день меняем спортивную одежду, которую надеваем под костюм.



Спортивную форму стирают за ночь, а костюмы после каждого использования дезинфицируются. Время от времени их профессионально чистят, борясь с запахом. Это немного помогает, но всё равно всегда можно догадаться, что вы в этом костюме не первый, а эта мысль может быть особенно неприятной, если речь идёт о нижнем белье. Очевидно, что до вас в ней потело, как свиньи, немало людей».

Мысли о мести

«Когда постоянно достают посетители, существует риск в конце концов дойти до ручки и ответить. В этот раз один посетитель протолкался вперёд без очереди, а когда его в этом упрекнули, он дал понять, что не считает, будто должен был ждать, как и все остальные. Он свистом подозвал одного из моих коллег в костюме, словно пса. Это вывело моего коллегу из себя, и он толкнул посетителя. Не сильно – на самом деле нельзя ударить человека сильно, будучи в этом костюме, – но достаточно сильно, чтобы чувак понял. Разумеется, обращаться так с гостями, строго запрещено, но мне, если честно, было немного приятно, что этому парню преподали урок таким образом.



Насилие в парке обычно одностороннее – со стороны наших посетителей по отношению к нам. Операторы аттракционов выслушивают мерзкие замечания и угрозы физическим насилием просто за то, что выполняют свою работу и приводят в исполнение правила парка. На самом деле доступа к какой-то психологической поддержке у нас нет: можно поговорить с руководителем команды, если что-то действительно тревожит, но в конечном счёте это просто часть работы.

Если честно, я рад, что наши гости не различают, мужчина в костюме или женщина: я вполне уверен, что, если бы некоторые из наших посетителей это знали, наши актрисы подвергались бы сексуальному насилию. Даже не осознавая этого, посетители, как правило, кладут руки на определённые места костюмов – нередко из-за того, что считают это забавной шуткой.

В общем и целом эта работа сильно изменила моё отношение к миру: я узнал, что нельзя просто невинно ожидать от людей лучшего. Эта работа может изматывать психически и физически, но мне всё равно нравится ею заниматься. Не из-за денег (мы получаем минималку), а потому, что множество отличных моментов компенсирует дурные. В самом деле, что может быть лучше, чем вызвать смех у ребёнка в инвалидном кресле? Но я действительно искренне задумываюсь, откуда берётся вся эта отрицательная энергия в других посетителях. Это же парк развлечений, в конце концов. Почему некоторые люди так решительно настроены не развлекаться?»

*Имя Арни изменено с целью защиты его личного пространства и работы. Мы не указали, в каком тематическом парке он работает, по той же причине.