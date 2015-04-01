Изменение климата испортит ваши любимые продукты

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Первые признаки климатических изменений, что пророчат нам адский, апокалиптический беспорядок, вскоре начнут замечать австралийцы и ни где-нибудь, а в нашей с вами пище. Новый доклад, подготовленный Мельбурнским Институтом Устойчивого Общества показал, что экстремальные погодные условия, повышение температур и потепление океанов повлияют на производство, качество и стоимость австралийских продуктов. Предупреждают, что нас ожидает отвратная морковь, плохое тесто для пиццы, жирный стейк, более дорогой Vegemite (популярная закуска к хлебу) и меньше пива и вина.

Хотя мы слышим о страшных последствиях изменения климата почти каждый день, учёные обеспокоены тем, что они не воспринимаются нами всерьёз. В связи с этим, климатологи Дэвид Кароли и Ричард Экард решили исследовать более прямой способ достучаться до общественности. Они начали исследование, цель которого состоит в том, чтобы сделать последствия изменения климата понятными, подчеркнув их угрозу для вещей, которые мы любим. А что австралийцы любят больше, чем еду и выпивку?

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«Разрыв между урбанизированным населением Австралии и теми местами, из которых происходит их еда, увеличивается», — заявляет в интервью VICE доцент университете Мельбурна Экэрд. Австралийские фермы производят 93 процента потребляемой нами еды и уже ощущают влияние изменений, вызванных экстремальной погодой. Но учитывая, что 89 процентов населения проживает в городских районах, единственное место, где они почувствуют эту проблему — это супермаркет.

Мы уже видим влияние экстремальных погодных условий на наш урожай бананов в Северной Австралии и, судя по всему, фрукты, орехи, морковь, картофель и гребешки — следующие. Вкус, текстура и форма моркови будут необратимо изменены, а наш картофель скорее всего подхватит «фитофтороз», один из факторов ирландского картофельного голода. Кроме того, готовьтесь, в связи с тепловым стрессом у коров нас ожидает сыр худшего качества.

Фрукты и орехи Австралии также «очень уязвимы» к последствиям изменения климата —объясняет Экэрд —так как они нуждаются в «охладительном периоде» прохладной погоды зимой. «Если они его не получают, то растение просто не воспроизводится, и вы не получите урожай», — заключает он. Изменение климата также сильно ударит по нашим морепродуктам и может привести к «исчезновению гребешков из нашего рациона» в связи с потеплением морей. Такие существа, как кальмары, устрицы, и мидии также будут бороться за образование своих раковин и скелетов в более кислотном океане. «Это довольно важный вопрос», — поясняет Экэрд. «К этому нет простого способа приспособится».

Основное влияние перемены климата окажут на виноградные культуры; до 70 процентов виноградников Австралии станут менее пригодными для выращивания винограда к 2050 году. В сочетании с нехваткой сыра, орехов и фруктов это может означать конец вечеров сыра и вина, какими мы их знаем.

В докладе также отмечается, что цена таких основных продуктов как Vegemite (закуска к хлебу) и авокадо может значительно возрасти при снижении предложения. «Это, безусловно, призыв к пробуждению, когда вы слышите, что тост и малиновое варенье, которые вы едите на завтрак, например, может быть сложно достать через 50 лет», — говорит Экэрд.

Для подготовки к изменениям Экэрд и другие учёные призывают фермеров адаптировать сейчас свои подходы к борьбе с этими последствиями. Но это может потребовать от многих переместить свою деятельность в другие районы. «У нас нет никакого будущего, если мы этого не сделаем», — заявляет фермер, процитированный в докладе. «Я очень переживаю за своих детей. Я просто думаю какое будущее их ждёт».

«Если мы, как общество, не замедлим изменение климата, мы потеряем возможность питаться различной полезной и доступной пищей», — считает другой фермер. «Вот такая реальность».

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