Угольное и дровяное отопление негативно влияет на тысячи американцев



Вики Шелтон со своим сыном Натаном, возле своего дома в Западной Вирджинии. У обоих выявлены хронические заболевания из-за отопления их дома углём.

Вики Шелтон, 57 лет, живёт в доме в лесу в графстве Клэй, штат Западная Вирджиния. Округ – сельский и бедный, 26 процентов из 9000 его жителей живут в бедности. Средний доход составляет около $16 000.

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Шелтон до сих пор использует дровяное отопление, чтобы выжить в холодные зимы Западной Вирджинии, где температура воздуха часто падает до -10 градусов. Для неё и её сына Натана, дерево и уголь являются единственными доступными ресурсами для отопления их дома, который они построили вместе со своими друзьями. Поэтому Натан часто ходит в ближайший лес рубить и собирать дрова. “Только, что мы говорили о том, как нам начать использовать дрова перед зимой”, сказала она. “Надеемся, что заготовки хватит на весь сезон”.

Шелтон раньше использовала уголь для отопления своего дома, но в течение многих лет она страдала от сильных головных болей. Она предположила, что причиной этому могло быть угольное отопление. Когда она перешла на дерево, головные боли ушли. Она говорит, что знает, что могут быть более долгосрочные последствия для здоровья от использования древесины, но на данный момент это самый лучший вариант. “У нас нет никаких условий, так что сейчас, это практически единственный способ отапливать дом”, сказала она. “Даже если у нас были бы другие варианты, мы бы всё равно отапливали так, так как мы ограничены в финансах”.

Таких людей, как Вики и Натан, которые используют древесину, уголь и другие твёрдые виды топлива для отопления своих домов, становиться всё меньше. Последнее исследование показало, что около 6,5 миллиона американцев всё ещё отапливают именно таким образом. И полученные данные свидетельствуют о том, что такое отопление часто может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Исследование, опубликованное в прошлом месяце организацией Environmental Health Perspectives, впервые показывает, что использование твёрдого топлива для отопления дома тесно связано с сельской бедностью. Его авторы первыми изучили данные и оценили насколько американцы из сельских и бедных районов могут быть подвержены воздействию повышенных уровней бытовых выбросов в воздух (HAPs) при отоплении своих домов дровами и углём. До 600 000 человек могут испытывать проблемы со здоровьем, связанные с HAPs, такие как астма, респираторные заболевания, рак.

В течение многих лет последствия использования угля и дерева внутри помещений больше связывались с бедными и развивающимися странами. Но это исследование показывает, что во многих частях Соединенных Штатов бедные люди сельской местности испытывают схожие проблемы с людьми из бедных слоев сельского населения Китая и Индии.

Карта представлена организацией Environmental Health Perspectives

“Многие интересуются проблемой загрязнения воздуха внутри помещений, но этот вопрос в основном привлекает внимание в развивающихся странах”, сказала мне по телефону Полин Мендола, одна из авторов исследования. Она – исследователь-эпидемиолог в Национальном институте здоровья ребенка и развития человека имени Юниса Кеннеди Шрайвера, так что к её мнению об отоплении домов прислушиваются. “Есть места здесь и в других развитых странах, которые не были изучены достаточно хорошо”.

Сопоставив федеральные данные по бедности с данными об отоплении домов, Мендола и её коллеги-исследователи обозначили 117 округов по всей территории США, в которых были высокий уровень бедности и высокий уровень потребления твёрдого топлива, и которые, скорее всего, испытают влияние на здоровье населения HAPs.

Затем исследователи экстраполировать данные из исследований воздействия на здоровье твёрдоготоплива и обнаружили, что 600 000 человек могут подвергаться риску в связи с использованием твердотопливных видов отопления.

Эти люди живут там, где и ожидалось: сельская местность с холодной зимой (Аляска и более сельские районы Нью-Мексико, Аризоны, Юты и Колорадо), а также вдоль Аппалачей (в основном Западной Вирджинии и Кентукки).

Сжигание твёрдого топлива в помещении особенно опасно тем, что создает твёрдые частицы, которые достаточно малы и свободно проникают глубоко в лёгкие человека и даже в их кровь, и организм такие частицы не отторгает. Накопление такого рода частиц в организме может вызывать воспаления, астму, низкий вес при рождении, детскую пневмонию, катаракту, болезни сердца и рак легких.

Крупнейший угольный дробильщик, построеныый в Северной Америке, пейзаж городка Эшли в штате Пенсильвания. Дробильщик использовался для дробления больших кусков каменного угля на более мелкие куски для использования в качестве домашнего топлива. Фото пользователя Flickr John Morgan.

Воздействие на здоровье угля и древесины являются менее негативными в США, чем в других местах, потому что подавляющее большинство людей, которые используют твёрдые виды топлива, используют их в печах и каминах, как Шелтон. Эти печи сделаны так, чтобы направлять большую часть дыма наружу. Но исследователи говорят, что неконтролируемые выбросы по-прежнему вызывают серьёзную озабоченность.

Тем не менее, для некоторых людей, риски того стоят.

“Я предпочитаю рисковать здоровьем, чем независимостью от больших и злых энергетических корпораций”, сказала Кэтрин Гроссман, которая живёт в сельской местности в Западной Пенсильвании и ведёт блог об экономической самостоятельности. “Я могу нагреть свой ​​дом только дровами со своего двора. Зачем платить кому-то ещё, чтобы сделать то, что я могу сделать сама?”

Также, Гроссман сказала, что есть определённая польза для здоровья от того, что она делает всё сама, и это, вероятно, перевешивает риски, которые несёт загрязнение воздуха в помещении. “Мне не придётся обращаться к врачу”, сказала она. “Возможно, потому, что я собираю дрова сама, а не сижу на заднице целый день”.

Проведено недостаточно исследований, чтобы точно сказать, какую роль бытовые твёрдые частицы играют в районах, где много людей используют твёрдые виды топлива в своих домах. Другие сопутствующие факторы, которые связаны с сельской бедностью, такие как большее число курящих и плохое питание, делают невозможным определение влияния одного фактора. Но стоит заметить, что средняя смертность по причине заболеваний нижних органов дыхания в округах, которые входят в группу риска, определенных исследованием Мендолы, была в два раза выше среднего показателя по стране.

“Печи минимизируют загрязнения в доме, но проблема остаётся”, сказал Роберт Финкельмен, профессор Техасского университета в Далласе, который широко изучал использование угля для отопления и приготовления пищи в Китае, а также в Соединенных Штатах.

В Китае Финкельмен сосредоточился на изучении областей с самыми высокими уровнями смертности от рака лёгких в мире, во многом по причине использования угля для отопления и приготовления пищи в домах.

Финкельмана и других заинтересовал тот факт, что для тех, кто использует твёрдое топливо, нет других вариантов отопления. Все люди, которые топят твёрдым топливом, от деревни в Западной Вирджинии до самых отдаленных районов Китая, имеют одну общую особенность: они очень бедные.

“Будь то Навахо в Аризоне, или люди в Аппалачах, или люди в Китае, их выбор ограничен”, утверждает Финкельмен. “Они – самые бедные, поэтому они используют самый дешёвый вариант”.

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