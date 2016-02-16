Петушиные бои – наиболее стабильная отрасль экономики Пуэрто-Рико

Автор фото – Раф Трончо

Надув грудь, с алыми лицами, два петуха свирепо пялились друг на друга из стеклянных загонов. Арена была до отказа заполнена мужчинами в выглаженных рубашках, пожиравшими жареную курицу и резко поднимавшими руки над головой. «Четыреста! Пятьсот!» – вопили они по-испански, делая ставки на петухов. Снаружи магазины были пусты и дела шли вяло, но здесь, в клубе петушиных боёв Сан-Хуана, спрос на работников был высок.

Экономика Пуэрто-Рико обвалилась. У территории 72 миллиарда долларов долгов, безработица достигла 12,2 процента, а уровень бедности равен 45 процентам, что втрое превышает уровень бедности в США. Однако пока предприятия закрываются, индустрия петушиных боёв держится, обеспечивая трудоустройство бесчисленным работникам по всему острову.

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Петушиные бои, которые в Пуэрто-Рико являются законными и считаются «национальным спортом» острова, дают на острове около 100 миллионов долларов дохода в год за счёт ставок, входных билетов, еды и других расходов, как утверждает отчёт Управления национальных парков. Каждый год у боях учавствует около 200,000 бойцовых птиц, и каждой необходимы размножение, кормёжка, медицинское обслуживание и тренировки. В 2003 году, последнем, за который доступны цифры, в этой отрасли работали свыше 1,2 миллиона человек. Участники отрасли, с которыми я поговорила, предполагали, что количество работников оставалось стабильным, но отметили, что многие предприятия, занимающиеся петушиными боями, ушли в подполье, избегая государственных налогов.

Авторфото – РафТрончо

В Сан-Хуане участники Клуба петушиных боёв Пуэрто-Рико убедили меня в том, что этот вид спорта сейчас в ударе. Недавно в воскресенье после обеда клуб провёл 40 поединков один за другим, собрав стадион.

«Это наша культура – люди от этого не отказываются, – рассказал мне по-испански Эфраин Родригес, президент Клуба петушиных боёв Пуэрто-Рико, в баре на нижнем этаже клуба не так давно в субботу после обеда. – Когда я родился, родители сунули мне в руки петуха».

Родригес, который владеет «700 или 800 петухами», объяснил, что отрасль продолжает процветать, несмотря на отвратительную экономику, поскольку богатые мужчины оплачивают членство в клубах петушиных боёв, а также выращивание и тренировку петухов. В сан-хуанском клубе состоят 46 человек – в основном юристы, врачи и бизнесмены, – которые получают места в первом ряду на боях три раза в неделю, право входа в специальную VIP-комнату и другие бонусы. У каждого из членов клуба сотни петухов.

Автор фото – Мередит Хоффман

Работники отрасли петушиных боёв, с которыми я общалась, соглашались с тем, что им повезло войти в эту область, поскольку каждому отведена особая роль.

Наиболее сложная задача – это уход за петухами, как перед боем, так и после него. В Клубе петушиных боёв Пуэрто-Рико для ухода за победителями после битвы отведена целая комната.

«Я работал на некоторых других работах, но здесь наиболее стабильно, – заявил Карлос Перес, проработавший в клубе с перерывами не одно десятилетие. Во время нашего разговора он держал под краном петуха и опрыскивал его перекисью водорода. – Моих друзей гонят с работы, но здесь всегда есть чем заняться – можно тренировать бойцов, можно за ними ухаживать».

Наряду с Пересом побитой птице обеспечил полный уход новый сотрудник – открыл ему красные глаза, чтобы впрыснуть туда антибиотики, затем почесал ему живот и открыл клюв, чтобы затолкнуть туда банановую кашицу.

«Раньше я был маляром, но я обожаю этих птиц», – поведал мне сотрудник, Эдвин Рамос. Он сказал, что на этой работе также платят на 20 процентов больше, чем на предыдущей.

Даже официантки говорили мне, что остались верны клубу, поскольку клиенты («люди при деньгах и туристы») платят здесь большие чаевые, чем в обычных барах или ресторанах.

«Здесь мы всегда зарабатываем больше, а работать нужно лишь три дня в неделю, – поведала мне Есения Хилл, 41-летняя официантка с тёмной чёлкой и в узких джинсах. – Я здесь с 18 лет».

Родригес и другие члены сан-хуанского клуба заявляют, что, несмотря на экономический кризис на острове, их явка не пострадала. Однако официальная Комиссия по петушиным боям Пуэрто-Рико высказала опасения в том, что на самом деле регулируемые государством клубы переживают снижение деловой активности. Комиссия получает налоги и сборы из 87 регулируемых государством клубов, однако, как президент заявил Associated Press в 2012 году, ещё больше боёв происходят подпольно во избежание дополнительных расходов. На многочисленные вызовы с требованиями прокомментировать текущую ситуацию комиссия не ответила.

Автор фото – Мередит Хоффман

Возможно, подпольные бои тревожат государство, однако для участников отрасли важно лишь одно – чтобы петушиные бои продолжались. Некоторые местные жители забеспокоились после того, как Конгресс в 2014 году принял закон о сельском хозяйстве, назначивший за посещение петушиных боёв наказание в виде штрафа в 10 000 долларов, однако Пуэрто-Рико не применила данное законодательство, поскольку этот спорт является законным на территории острова.

В деревне Нагаубо со множеством пустых домов и заброшенных ферм на одном земельном участке шумят 300 петухов и их неизменные сторожа.

Автор фото – Мередит Хоффман

«Их нужно тренировать, как боксёров», – заявил мне Вито Веласкес, обрезая петуху перья на коленке. Веласкес, начавший тренировать петухов в возрасте 13 лет, сказал, что уже обучает практике свою шестилетнюю дочь.

«У людей всегда есть деньги на бои – это культура», – заявил он.

Рядом с ним Вильфредо Бурго, мужчина средних лет в свободной чёрной футболке, также обрезал перья. «Это всё равно что ухаживать за младенцем, – поведал он мне, ненадолго подняв глаза. – О нём заботишься с яйца. Но к их смертям привыкаешь».

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