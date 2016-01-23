Исповедь онанистов, которые делают «это» на рабочем месте

Фотографию предоставил пользователь Flickr simpleinsomnia.

Сейчас в Нью-Йорке стоит кабинка для публичной мастурбации. Она называется «GuyFi», в ней размещён ноутбук и стул, закрытые шторкой. Её установила компания по производству секс-игрушек в качестве рекламного трюка. И кажется, что это именно то, что однажды может сделать компания по производству секс-игрушек. Тем не менее, меня заинтриговало, что компания в пресс-материалах к своей фальшивой кабинке для мастурбации заявила, что 40% мужчин в Нью-Йорке занимаются самоудовлетворением на рабочем месте.

Эта цифра меня потрясла. До этого момента мне никогда даже в голову не приходило, что люди могут на самом деле получать оргазмы в рабочее время, не говоря уже о том, чтобы самому этим заниматься. Можете называть меня скромником, но рабочее место просто никогда не производило на меня впечатление места, где можно было бы «заниматься этим» и выходить сухим из воды.

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Поэтому, как любой уважаемый журналист, я попросил людей в Интернете, как мужчин, так и женщин, откликнуться и написать свои истории о мастурбации на рабочем месте, отчасти ожидая, что ни одна душа не ответит на мой призыв. Вместо этого, где-то около 30 или 40 людей охотно предложили свои рассказы о добавлении замазки «ручной работы» на кафель уборной для работников.

Кажется, что основная масса из тех, кто мастурбировал на работе, не обязательно смотрят на это как на что-то из ряда вон выходящее. Одна женщина рассказала мне, что она чувствовала себя уверенно в своих привычках мастурбации в офисе после просмотра фильма «Волк с Уолл-Стрит», где Метью Макконахи, играющий биржевого брокера с безумным взглядом, заявлял, что он ежедневно после обеда мастурбирует.

«Я занимаюсь этим постоянно, – сказал Джош, парень двадцати с лишним лет прямо в офисе. – Я всегда использовал это как способ, чтобы в середине рабочего дня время от времени успокаиваться и снимать напряжение».

Другие солидарны с мнением Джоша. Некто, кого мы будем называть Брэдом, рассказал мне: «Когда у меня была постоянная работа в адвокатской конторе, я искал любой предлог, чтобы вырваться на 15 минут в уборную и передохнуть от регистрации документов. Мастурбация – это отличный способ провести 15 минут, и в итоге иногда это было самым ярким моментом моего дня».

Парень, которого мы назовём Чарльзом, рассказал мне, что он онанировал в туалете на своей временной работе, чтобы развеять скуку. «Я заканчивал [свою работу] на несколько часов быстрее, чем предполагал мой управляющий, а затем я просто слонялся без дела, пока мне пытались придумать какие-то другие задания. Я смотрел на это как на что-то вроде обеденного перерыва или перекура».

У людей причины для мастурбации на работе классифицируются от прагматических — в качестве отчаянного средства от похмелья, способа для снятия стресса или возможности разделить свой день — до эротических, когда некоторые люди говорят, что они чувствуют трепет от разрушения табу на то, чтобы быть сексуальным на работе. У парня, которого, допустим звать Эдвард, причины были и те, и те. «Мне кажется, что я работаю более продуктивно после того, как кончу, по крайней мере я становился менее рассеянным», – рассказал он мне и добавил: «Мне серьёзно это кажется сексуальным, но, наверное, это потому, что я всегда считал, что мужские туалеты – это места, наполненные эротикой. То, что ты боишься, что тебя могут поймать, тоже очень заводит».

По словам Питера, который часто занимался самоудовлетворением, пока работал в сборочном цеху, страх быть пойманным во время онанизма на работе превращает вас в Беара Гриллса. «Во время процесса ваши чувства обострены. Ваш слух настолько идеален, что вы знаете, когда дверь только начинает открываться. Ваше зрение кристально чисто. Это как будто вы напряжены настолько же, насколько похотливы».

Многие рассказали мне, что им кажется, что с онанизма должно быть снято клеймо. «Я не думаю, что мастурбация чем-то хуже или лучше, чем сходить посрать, – сказал парень, которого мы назовём Тони, и который мастурбировал на многих работах и пока учился в старшей школе. – Вполне можно утверждать, что это лучше, так как при этом нет дурного запаха». Тони мне рассказал, что он мастурбировал, когда работал, показывая счёт на табло на общественной игре в софтбол, когда предполагалось, что он сторожил открытый каток, и как-то однажды во время смены в «Taco Bell».

«Я уверен, что подростки постоянно мастурбируют у себя на работе, – говорит мужчина, которого мы будем звать Джоном. – В этом я уверен именно потому, что сам так делал». Джон работал помощником официанта в яхт-клубе и занимался тем, что он называет «от трёх до пяти минут интенсивной, запланированной мастурбацией», пока он доставал салфетки из кладовой. «Не то чтобы я старался навредить чьей-то пище, – сказал он мне, – но, вспоминая об этом, я не уверен, что после самоудовлетворения я мыл руки».

Тем не менее, женщина, которую мы будем звать Дженни, мастурбировавшая у себя в офисе в качестве «акта протеста», предупредила, что тем, кто занимается «этим» чтобы молча выдерживать свою работу или сгладить скуку, следует подумать дважды, прежде чем заняться страстной мастурбацией на работе. «Не из-за нравственности, пристойности или чего-то ещё, – пояснила она, – а из-за того, что мастурбация это не то, что вам хочется делать наспех в том месте, куда вы ненавидите ежедневно ходить».

Тимоти Фауст, автор статей VICE и главный управляющий независимого реслинга в Остине, Техас, услышав, что я пишу о мастурбации на рабочем месте, написал мне по электронной почте с возражениями, что эти действия потенциально могут «определённым образом сексуализировать общее рабочее пространство, что другим может не понравиться». Он объяснил, что: «Онанизм на работе нарушает негласный социальный контракт, что уборная вся в вашем распоряжении, чтобы отбросить все свои печали. В эру офисов открытого типа, туалетная кабинка является единственным поистине личным пространством. Это важное место».

Возможно, к мастурбации на рабочем месте следует относиться не как к табу, а как к безвредной деятельности, которой люди иногда занимаются. «Не уверен, услышал ли я это от диктора на канале MSNBC или я перефразировал что-то, сказанное Джеком Бауэром в самом коротком сезоне сериала «24 часа» в ответ на идею, что офицерам разведки должны позволить применять пытки, чтобы защитить страну, – сказал парень, которого мы будем звать Марком, – но я собираюсь сделать всё, что мне необходимо сделать, чтобы выдержать рабочий день, но это не означает, что то, что я буду делать не непристойно до ужаса».

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