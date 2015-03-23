Конго намеривается проводить разведку нефти на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Горная горилла Вирунга. Фото Кей Тьинк Уилинк с ресурса Wikicommons.

В прошлую пятницу премьер-министр Демократической республики Конго Августин Матата Поньо объявил, что его правительство намеревается заняться разведкой нефти в Национальном парке Вирунга на территории страны. Этот парк является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и соответственно подлежит защите от такой захватнической эксплуатации в соответствии с международными конвенциями. Таким образом Киншаса должна будет деклассифицировать часть или весь парк, чтобы разрабатывать нефть на его территории. Многие обеспокоены, что такой шаг может подорвать безопасность экосистемы парка, благополучие граждан в этом регионе, а также целостность системы защиты ЮНЕСКО по всему миру – на протяжении своей истории из списка программа было исключено лишь два объекта, последний раз в 2009 году.

«Это не будет небольшим изменением границ парка», – не так давно заявила в интервью газете Guardian Лейла Мазиз, координатор проектов ЮНЕСКО в Конго. «Пройдут серьёзные изменения, которые существенно уменьшат значимость парка».

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На дату подготовки этой статьи, местное представительство ЮНЕСКО сообщило, что правительство ДРК не обращалось к ним с вопросом об открытом использовании парка, хотя Премьер-министр ДРК Поньо заявил в пятницу, что он начал обсуждать это дело с представителями организации. В январе Поньо сказал инвесторам, что если он когда-либо одобрит разведку, он также и изменит границы парка, а в этом месяце в Guardian заявили, что получили письмо, подтверждающее, что правительство с июля 2014 года рассматривает варианты изменения границ национального парка.

Вирунга – это природный заповедник площадью 3000 квадратных миль, расположенный вдоль восточной границы ДРК с Руандой и Угандой, и являющийся домом для многих природных зон и находящихся под угрозой исчезновения животных. Самые известные обитатели – это 300 горных горилл, что составляет около четверти оставшейся мировой популяции. Уже много лет заповедник признан одной из самых уникальных и биоразнообразных частей Африки; впервые ему присвоили статус охраняемой заповедной зоны в 1925 году, когда эта территория предналежала Бельгии и носила название Национального парка Альберта. Охранный статус сохранился до независимости (хотя название парка изменилось в 1969 году), а в 1979 году ЮНЕСКО признала заповедник объектом всемирного наследия.

Верунга, в 1994 году признанный ЮНЕСКО находящимся под угрозой, десятилетиями находился под угрозой исчезновения. В тот год беженцы, спасающиеся от геноцида в Руанде, устремились в парк, разрушая заповедник в поисках пищи и создавая лагеря и боевые центры по всему региону. Этот поток людей принёс в Конго конфликт, известный как Африканская мировая война, унёсшая около 6 миллионов жизней, в основном из-за жестокости и дестабилизации на восточной границе, где расположен заповедник. Пока продолжался конфликт, вездесущие боевики периодически заполняли территорию заповедника, вытесняя оттуда экологов, занимаясь браконьерством и в целом уничтожая парк. В 2012 году некоторые повстанцы даже организовали несколько туристических поездок к гориллам, с целью заработать на поддержку сопротивления. По состоянию на этот год, полевые командиры убили приблизительно 140 смотрителей (из 400), работающих в заповеднике.

Этот кризис усугубился в 2000-х в связи с вновь проявившимся международном интересом к неиспользованному нефтяному потенциалу ДРК. Изначально разведка проводилась в противоположной части страны, но в 2006-м году Киншаса выделила три нефтяных блока, которые включали в себя части земель Вирунга, в целом около 1500 кв. миль охраняемой территории, или половину парка. По состоянию на 2007-й год Министерство углеводородов передало два блока французской компании Total и британской SocoInternational, оставив третий блок при себе. В 2011-м году в Total дали обещание (через год после того, как вступили в действия их разрешения) не вести разведывательных работ в парке, но Soco таки решила проводить исследования на своем участке, расположенном в районе небольшого озера Эдвард и недалеко от мест обитания горных горилл.

С тех пор и до 2014 года Soco провели основные исследования, необходимые для проверки нефтяного месторождения. В этот период начали поступать заявления, что компания использует частные охранные фирмы и платит конголезским солдатам, чтобы они оказывали давление на местное население и смотрителей заповедника. Эти сведения нашли отражение в документальном фильме Вирунга, повествующем о конфликте и разработке нефтяных месторождений в парке. В 2014-м году этот фильм номинировался на Оскар в Нетфликс. Несмотря на то, что в Soco отрицали все обвинения, звучавшие в фильме, компания прекратила разведывательные работы в Вирунга до принятия изменений в статусе парка, которые собирались внести власти Конго. Многие заявляют, что такая приостановка является обманом, и что тайные разведывательные работы продолжаются, но всё же это большая победа в борьбе за сохранение парка. Фильм привлёк международную поддержку, выразившуюся в предоставлении скрытых камер и проведении журналистских расследований, задачей которых стало облечение, как заявляют, нечистоплотных сделок с этой землей.

Проблеск надежды, появившейся после фильма, был очень нужен. Многие считали, что к 2008 году, находясь между войной, исследованиями ископаемых ресурсов и общим хаосом, заповедник Вирунга пострадал в такой степени, что ничего нельзя поделать. Популяция слонов, например, сократились на 90 процентов, также из 27000 гиппопотамов осталось только 350, не говоря уже о земляных работах, нелегальной вырубке, браконьерстве и забою скота.

Фильм, а также заявления ООН, сделанные в этом месяце, в которых утверждается, что конголезские силы наконец-то освободили парк от повстанцев, и новости о возвращающихся туристах, дают повод надеяться, что Вирунга сможет восстановиться.

Однако говоря о возможной полной или частичной отмене статуса наследия ЮНЕСКО и о начале процесса разведки нефтяных месторождений, Киншаса снова ставит будущее едва живого национального парка Вирунга под вопрос.

Дети в Вирунга. Фото Джулиен Харнеис с Wikicommons.

Чиновники заявляют, что это необходимо для благополучия местного населения, потому что разведка нефти может принести намного больше богатств, чем заповедник и туризм. Они говорят, что смогут найти способ добывать нефть и использовать это богатство для развития отсталых районов страны без нанесения вреда Вирунга.

«Необходимо найти общий язык, чтобы сохранить природу», – недавно заявил Премьер-министр Поньо в интервью БиБиСи. «Но также получить прибыль из ресурсов, чтобы сообщества, живущие там, увидели улучшение условий их жизни».

Но многие не верят заявлениям Поньо, учитывая уровень коррупции в стране и взятки, требуемые военачальниками и чиновникам для получения разрешения на безответственную разведку ресурсов.

«Правительство Конго и компания Soco пытались доказывать, что прибыли от разведки нефти в Вирунга помогут вывести население из неимоверной бедности, в которой они живут», – сообщает VICE Натаниель Даер, представитель Конго в «Глобал Витнесс», анти-коррупционной организации, следящей за развитием событий в парке. «[Но] Конго имеет обширные залежи минералов, а основные международные нефтяные и угольные компании присутствуют в стране уже много лет. Тем не менее, отсутствие прозрачной системы налогообложения и расходов в Конго означает, что большинство конголезского населения не получило ничего от этих богатств. Богаче стали только международные компании и связанные с ними бизнесмены».

«Нет причин верить, что что-либо в Вирунга может изменится. Любое нефтяное производство будет обогащать нефтяные компании и может принести неописуемый вред экосистеме Вирунга и местному населению».

Даер и другие также опасаются, что случай с Вирунга может разрушить систему защиты ЮНЕСКО.

«Если мы не сможем защитить Вирунга», – говорит Даер, «это стать прецедентом для других объектов, находящихся под охраной, которым угрожают международные компании [там также может начаться разработка].

Кажется, что многие конголезцы понимают риск деградации окружающей среды. Но стране, остро нуждающейся в деньгах и развитии для того, чтобы вытащить себя из десятилетий борьбы, можно пробовать всё. И многие местные чиновники считают смешным, что люди из развитого мира говорят им о защите горилл, а не о том, что делать, чтобы поднять нацию из бедности и хаоса, учитывая европейский послужной список, касающийся окружающей среды.

«Вы, европейцы, съели всех своих животных», – недавно заявил БиБиСи член Министерства углеводородов Конго Джозеф Пили Пили, «а теперь вы просите нас отвернуться от денег, в которых страна отчаянно нуждается, от людей, которым они отчаянно нужны, чтобы защитить животных?»

Это трагедия, как ни крути, и трудно с этим спорить, разве что кто-то сможет предоставить Пили Пили хороший финансовый анализ, который покажет, что его страна приобретёт больше, если сохранит Вирунга нетронутой и выдавит нефтяные компании из этого района. Если у кого-то есть серьёзные аргументы по этому поводу, свяжитесь с Министерством углеводородов как можно скорее – гориллам нужна ваша поддержка.



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