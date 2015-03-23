Конго намеривается проводить разведку нефти на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

В прошлую пятницу премьер-министр Демократической республики Конго Августин Матата Поньо объявил, что его правительство намеревается заняться разведкой нефти в Национальном парке Вирунга на территории страны. Этот парк является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и соответственно подлежит защите от такой захватнической эксплуатации в соответствии с международными конвенциями. Таким образом Киншаса должна будет деклассифицировать часть или весь парк, чтобы разрабатывать нефть на его территории. Многие обеспокоены, что такой шаг может подорвать безопасность экосистемы парка, благополучие граждан в этом регионе, а также целостность системы защиты ЮНЕСКО по всему миру – на протяжении своей истории из списка программа было исключено лишь два объекта, последний раз в 2009 году.
«Это не будет небольшим изменением границ парка», – не так давно заявила в интервью газете Guardian Лейла Мазиз, координатор проектов ЮНЕСКО в Конго. «Пройдут серьёзные изменения, которые существенно уменьшат значимость парка».
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На дату подготовки этой статьи, местное представительство ЮНЕСКО сообщило, что правительство ДРК не обращалось к ним с вопросом об открытом использовании парка, хотя Премьер-министр ДРК Поньо заявил в пятницу, что он начал обсуждать это дело с представителями организации. В январе Поньо сказал инвесторам, что если он когда-либо одобрит разведку, он также и изменит границы парка, а в этом месяце в Guardian заявили, что получили письмо, подтверждающее, что правительство с июля 2014 года рассматривает варианты изменения границ национального парка.
Вирунга – это природный заповедник площадью 3000 квадратных миль, расположенный вдоль восточной границы ДРК с Руандой и Угандой, и являющийся домом для многих природных зон и находящихся под угрозой исчезновения животных. Самые известные обитатели – это 300 горных горилл, что составляет около четверти оставшейся мировой популяции. Уже много лет заповедник признан одной из самых уникальных и биоразнообразных частей Африки; впервые ему присвоили статус охраняемой заповедной зоны в 1925 году, когда эта территория предналежала Бельгии и носила название Национального парка Альберта. Охранный статус сохранился до независимости (хотя название парка изменилось в 1969 году), а в 1979 году ЮНЕСКО признала заповедник объектом всемирного наследия.
Верунга, в 1994 году признанный ЮНЕСКО находящимся под угрозой, десятилетиями находился под угрозой исчезновения. В тот год беженцы, спасающиеся от геноцида в Руанде, устремились в парк, разрушая заповедник в поисках пищи и создавая лагеря и боевые центры по всему региону. Этот поток людей принёс в Конго конфликт, известный как Африканская мировая война, унёсшая около 6 миллионов жизней, в основном из-за жестокости и дестабилизации на восточной границе, где расположен заповедник. Пока продолжался конфликт, вездесущие боевики периодически заполняли территорию заповедника, вытесняя оттуда экологов, занимаясь браконьерством и в целом уничтожая парк. В 2012 году некоторые повстанцы даже организовали несколько туристических поездок к гориллам, с целью заработать на поддержку сопротивления. По состоянию на этот год, полевые командиры убили приблизительно 140 смотрителей (из 400), работающих в заповеднике.
Этот кризис усугубился в 2000-х в связи с вновь проявившимся международном интересом к неиспользованному нефтяному потенциалу ДРК. Изначально разведка проводилась в противоположной части страны, но в 2006-м году Киншаса выделила три нефтяных блока, которые включали в себя части земель Вирунга, в целом около 1500 кв. миль охраняемой территории, или половину парка. По состоянию на 2007-й год Министерство углеводородов передало два блока французской компании Total и британской SocoInternational, оставив третий блок при себе. В 2011-м году в Total дали обещание (через год после того, как вступили в действия их разрешения) не вести разведывательных работ в парке, но Soco таки решила проводить исследования на своем участке, расположенном в районе небольшого озера Эдвард и недалеко от мест обитания горных горилл.
С тех пор и до 2014 года Soco провели основные исследования, необходимые для проверки нефтяного месторождения. В этот период начали поступать заявления, что компания использует частные охранные фирмы и платит конголезским солдатам, чтобы они оказывали давление на местное население и смотрителей заповедника. Эти сведения нашли отражение в документальном фильме Вирунга, повествующем о конфликте и разработке нефтяных месторождений в парке. В 2014-м году этот фильм номинировался на Оскар в Нетфликс. Несмотря на то, что в Soco отрицали все обвинения, звучавшие в фильме, компания прекратила разведывательные работы в Вирунга до принятия изменений в статусе парка, которые собирались внести власти Конго. Многие заявляют, что такая приостановка является обманом, и что тайные разведывательные работы продолжаются, но всё же это большая победа в борьбе за сохранение парка. Фильм привлёк международную поддержку, выразившуюся в предоставлении скрытых камер и проведении журналистских расследований, задачей которых стало облечение, как заявляют, нечистоплотных сделок с этой землей.
Проблеск надежды, появившейся после фильма, был очень нужен. Многие считали, что к 2008 году, находясь между войной, исследованиями ископаемых ресурсов и общим хаосом, заповедник Вирунга пострадал в такой степени, что ничего нельзя поделать. Популяция слонов, например, сократились на 90 процентов, также из 27000 гиппопотамов осталось только 350, не говоря уже о земляных работах, нелегальной вырубке, браконьерстве и забою скота.
Фильм, а также заявления ООН, сделанные в этом месяце, в которых утверждается, что конголезские силы наконец-то освободили парк от повстанцев, и новости о возвращающихся туристах, дают повод надеяться, что Вирунга сможет восстановиться.
Однако говоря о возможной полной или частичной отмене статуса наследия ЮНЕСКО и о начале процесса разведки нефтяных месторождений, Киншаса снова ставит будущее едва живого национального парка Вирунга под вопрос.
Чиновники заявляют, что это необходимо для благополучия местного населения, потому что разведка нефти может принести намного больше богатств, чем заповедник и туризм. Они говорят, что смогут найти способ добывать нефть и использовать это богатство для развития отсталых районов страны без нанесения вреда Вирунга.
«Необходимо найти общий язык, чтобы сохранить природу», – недавно заявил Премьер-министр Поньо в интервью БиБиСи. «Но также получить прибыль из ресурсов, чтобы сообщества, живущие там, увидели улучшение условий их жизни».
Но многие не верят заявлениям Поньо, учитывая уровень коррупции в стране и взятки, требуемые военачальниками и чиновникам для получения разрешения на безответственную разведку ресурсов.
«Правительство Конго и компания Soco пытались доказывать, что прибыли от разведки нефти в Вирунга помогут вывести население из неимоверной бедности, в которой они живут», – сообщает VICE Натаниель Даер, представитель Конго в «Глобал Витнесс», анти-коррупционной организации, следящей за развитием событий в парке. «[Но] Конго имеет обширные залежи минералов, а основные международные нефтяные и угольные компании присутствуют в стране уже много лет. Тем не менее, отсутствие прозрачной системы налогообложения и расходов в Конго означает, что большинство конголезского населения не получило ничего от этих богатств. Богаче стали только международные компании и связанные с ними бизнесмены».
«Нет причин верить, что что-либо в Вирунга может изменится. Любое нефтяное производство будет обогащать нефтяные компании и может принести неописуемый вред экосистеме Вирунга и местному населению».
Даер и другие также опасаются, что случай с Вирунга может разрушить систему защиты ЮНЕСКО.
«Если мы не сможем защитить Вирунга», – говорит Даер, «это стать прецедентом для других объектов, находящихся под охраной, которым угрожают международные компании [там также может начаться разработка].
Кажется, что многие конголезцы понимают риск деградации окружающей среды. Но стране, остро нуждающейся в деньгах и развитии для того, чтобы вытащить себя из десятилетий борьбы, можно пробовать всё. И многие местные чиновники считают смешным, что люди из развитого мира говорят им о защите горилл, а не о том, что делать, чтобы поднять нацию из бедности и хаоса, учитывая европейский послужной список, касающийся окружающей среды.
«Вы, европейцы, съели всех своих животных», – недавно заявил БиБиСи член Министерства углеводородов Конго Джозеф Пили Пили, «а теперь вы просите нас отвернуться от денег, в которых страна отчаянно нуждается, от людей, которым они отчаянно нужны, чтобы защитить животных?»
Это трагедия, как ни крути, и трудно с этим спорить, разве что кто-то сможет предоставить Пили Пили хороший финансовый анализ, который покажет, что его страна приобретёт больше, если сохранит Вирунга нетронутой и выдавит нефтяные компании из этого района. Если у кого-то есть серьёзные аргументы по этому поводу, свяжитесь с Министерством углеводородов как можно скорее – гориллам нужна ваша поддержка.
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