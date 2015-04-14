Полицейские в Малави теперь могут стрелять в любого, кто нападёт на альбиносов

Альбинос портной в Малави. Фото с сайта Amos Gumulira/AFP/Getty

Ранее на этой неделе главный инспектор полиции Малави издал указ, разрешающий офицерам стрелять без предупреждения в любого, кто будет угрожать местным альбиносам, которые часто становятся мишенью для людей, которые считают, что конечности альбиносов могут приносить удачу. Местные народные целители делают из их костей разные подделки, амулеты и варят «целебное»зелье.

«Стрелять в каждого, кого поймали с поличным при похищении людей-альбиносов», цитирует инспектора Reuters. «Мы не можем просто смотреть на то, как наших друзей альбиносов убивают как животных каждый день. Эти люди беспощадны, у них нет милосердия, и поэтому с ними необходимо обращаться так же».

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Десяти тысячам альбиносов, которые проживают в Малави, никогда не было легко, но они начали сталкиваться с ещё большим насилием, чем обычно, последние несколько месяцев. В ООН зафиксировано шесть сообщений о нападениях в первые три месяца 2015 года, в то время как таких сообщений было два в 2014 году и одно в 2013 году. Некоторые из этих атак были особенно жестокими: последний раз мужчина был приговорен к двум годам тюрьмы (зачастую, подобные преступления остаются безнаказанными или наказание очень лёгкое) за похищение своей 11-летней племянницы с целью продажи её тела за $6,500. Ещё одного человека арестовали за попытку задушить 16-летнего альбиноса в доме самого мальчика в феврале 2015.

«Они охотятся как животные», сообщил Бонифаций Масса, президент Ассоциации лиц с проявлениями альбинизма в Малави, News24 во время разговора о том, почему альбиносы прячутся и уходят в подполье. «Мы больше не можем доверять даже друзьям или родственникам».

Стрелять на поражение – это последняя из мер, предпринятых попыток противодействия анти-альбиноскому движению в стране. В начале марта, Федерация ассоциации инвалидов призвала к укреплению законодательства по защите альбиносов страны. В середине марта полиция Мачинга сообщила, что они начали работу в этом направлении и уже арестовали 14 подозреваемых. И к концу месяца президент Питер Мусарика официально осудил подобные акты насилия, призывая органы безопасности перейти в состояние повышенной готовности, а министра по гендерным проблемам, вопросам детей, инвалидности и социальной работы Патрисия Калиати разработала план из пяти пунктов для расширения осведомлённости местного населения об альбиносах, а также исследования всех причин торговли частями тела альбиносов.

Альбинизм – врождённое заболевание, вызванное отсутствием меланина, который даёт цвет нашим глазам, волосам и коже. Альбинизм – редкое заболевание, в большинстве стран мира встречается у 1 человека на 20,000. Тем не менее, заболевание (сравнительно) невероятно распространено в Восточной Африке, где количество заболевших достигает 1 случай на 1,400 человек в Танзании. Некоторые африканские культуры, как йоруба в Нигерии и Бенина, считают заболевание благословением Божьим. Некоторые народы, как масаи в Восточной Африке, считают это проклятьем и известны тем, что убивают младенцев альбиносов у всех на глазах. Но многие другие культуры Восточной Африки, хотя и не заходят так далеко как убийство младенцев, всё таки имеют жуткие представления об альбиносах, и считают их то ли призраками, то ли злыми духами. Некоторые считают, что это изгнание из общества и общее непринятие альбиносов, объясняет их неспособность участвовать в традиционном сельском хозяйстве и общественной жизни. Поэтому, альбиносы создают семьи с альбиносами, а это может быть причиной большого количества случаев этого заболевания в этом регионе.

Вера в лечебно-духовную силу альбиносов является самой сильной в Танзании, где инициативные группы зафиксировали десятки убийств и десятки других увечий и попыток нападений за последние 15 лет. Убийства альбиносов в Танзании попали в центр внимания средств массовой информации после убийства годовалого младенца альбиноса в феврале этого года. Перед убийством ребёнка убийца расчленил мать ножом мачете. Учитывая тот факт, что зелья и отвары остаются дорогостоящими, а Танзания остаётся бедной страной, многие связывают этот растущий спрос с местными бизнесменами и политиками. Это может помочь объяснить, почему, так долго нападения на альбиносов оставались безнаказанными (например, в Малави).

Наконец в этом году Танзания начала демонстрировать большие успехи по пресечению торговли альбиносами. (В 2009 году тогдашний премьер-министр Мизенго Пинда уже призывал гражданское население и полицию убивать тех, кто нападает на альбиносов, но этот призыв не увенчался успехом). В начале 2015 года, правительство запретило народным целителям, чем существенно подпортило бизнес тем, кто наживался на альбиносах. Более 225 целителей были арестованы по всей стране, операцию планировалось расширить в будущем (однако, большинство из арестованных были выпущены на свободу), а несколько целителей были приговорены к смертной казни за особо зверские убийства альбиносов. Также, прошлом месяце президент Танзании Якайе Киквете публично пообещал в будущем действовать ещё более жёстко в этом вопросе.

Некоторые полагают, что такие шаги в Танзании спровоцировали резкий всплеск агрессии в соседней Малави с начала 2015 года. Ведь спрос остался таким же, и поэтому банды начнут искать жертв в соседних странах, однако это предположение национальная полиция ни одной страны ещё не подтвердила.

«Те, кто делают бизнес на продаже частей тела альбиносов, создали рынок в Малави, потому что в Танзании вести такой бизнес стало сложнее», цитирует Массе News24.

Аналогичную тенденцию перетекания можно было наблюдать в Бурунди в период глобального ответа на первый всплеск убийств альбиносов в Танзании семь-восемь лет назад. Местные жители утверждают, что более 600 альбиносов Бурунди жили мирно и в безопасности, до тех пор, пока спрос в Танзании не создал прибыльный рынок для убийств альбиносов Бурунди.

Провал предыдущих начинаний по борьбе с убийствами альбиносов приводят правозащитников альбиносов к выводам, что разрешение стрелять на поражение от руководства Малави не будет иметь достаточного эффекта, что остановить убийства. Они считают, что заработок на альбиносах очень большой (по данным Красного Креста тело альбиноса продаётся за $75,000 в Дар-эс-Саламе, а отдельную часть тела можно купить за $600), и поэтому угроза стрельбы будет недостаточно, чтобы удержать бедные группы населения от преступлений.

«Убийство преступников на месте не поможет нам поймать организаторов», цитирует Reuters Вики Нтетема, члена группы защиты прав альбиносов «Под одним солнцем».

Организация «Под одним солнцем» считает, что в первую очередь полиция должна допросить народных целителей и нападавших, чтобы узнать имена и данные о тех, кто заказывает зелья из альбиносов.

На этом же настаиваетГарольд Сангуиза из Правозащитного центра Дар-эс-Саламе в своём интервью для Afriem в прошлом месяце: «Народные целители являются катализаторами, но реальность такова, что само общество несёт в себе определённые убеждения об альбиносах. Это должно стать главной целью властей».