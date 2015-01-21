Следи за собой!

Иллюстрации Беркли Пул

В мрачном свете смерти Эрика Гарнера, смерти Майкла Брауна, и последовавших протестов в Фергюсоне, Нью-Йорке и других городах по всей Америке, мы в ADULT, независимом журнале, редактором которого я являюсь, решили опубликовать онлайн статью-памятку, напечатанную в первом выпуске: руководство Кэти Джей. Эм. Бейкер по контролю и фиксации действий копов. Хотя название «памятка» кажется неправильным словом, события, которые побудили её написать статью, похоже, никогда не закончатся, и инструкции в ней будут ещё долго актуальными.

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Бейкер заинтересовалась движением по надзору за копами, когда она брала интервью для Jazebel у представительницы секс-индустрии по имени Равен, которая назвала себя “копарацци”. Большинство из 100 с лишним видео Равен на YouTube – это интервью с подростками, занятыми в секс-индустрии, где они рассказывают о том, как нарушались их права, когда они оказывались в руках полиции Лос-Анджелеса. В тоже время, были и другие отличившиеся полицейские, которые либо просто изматывали саму Равен, либо тормозили дело по её клиентам, подвергшимся их агрессии.

“Когда ты упоминаешь секс-бизнес в контексте преступления, полицейские не хотят ничего слышать“, сказала Равен. “Они скажут, что ты сам виноват в том, что с тобой случилось”.

Во время работы с Бейкер по разработке руководства, мы наблюдали, как суд присяжных во Флориде оправдал Джорджа Циммермана, обвиняемого в убийстве 17-летнего Трэйвона Мартина на территории закрытого сообщества, где жил Мартин. Также, мы знаем, как судья в Бронксе отклонил обвинения по делу Ричарда Хасте, белокожего офицера полиции Нью-Йорка, который застрелил 18-летнего Рамерлей Грэма в доме Грэма. Если бы на руках было видео убийств этих двух парней, было бы решение суда другим?

Почти год спустя, мы наблюдаем рост осведомленности о жестокости полиции в значительной степени благодаря тому, что граждане вооружены смартфонами. Без видеозаписи, где видно как Даррен Уилсон стоит над телом Майкла Брауна, #Ferguson может и не стал бы известным, и без видеозаписи убийства Эрика Гарнера, граждане возможно никогда не протестовали бы на Таймс-сквер, что вызвало драки национальных СМИ.

“Если маргинальные члены общины, у которых я брала интервью для ADULT, не следили бы за копами“, говорит Бейкер, “кто бы тогда это делал?”

Маргиналы или нет, мы должны быть готовы контролировать полицию. Вот почему ADULT печатает статью Бейкер, которую мы ранее, по глупости напечатали в 20-долларовом эротическом журнальчике, и теперь доступна на VICE. Мы хотим, чтобы этот материал был полезным и активно использовался. Потом будет сделана онлайнверсия руководства “Следи за собой!”, которая первоначально была оформлена на четырёх страницах в черно-белых тонах в стиле брошюр по гражданской обороне времен холодной войны.

Ирония здесь неуместна: тревожным сообщением “СМОГУТ ЛИ АМЕРИКАНЦЫ ПРИНЯТЬ ЭТОТ ВЫЗОВ?” правительство США предупредило “обычных американцев” что, во времена существования “ядерного оружия” их задний двор может стать следующей линией фронта“. Однако, это не касалось жестокого обращения, незаконного задержания или санкционированного государством убийства, с чем многие чернокожие американцы, американцы транссексуалы, бездомные американцы, американцы, работающие в секс-индустрии, и многие другие американцы сталкиваются сегодня. Также правительство не принимало никаких мер наблюдая насколько военизированной становится полиция, и начинает использовать более тяжёлую военную технику против своего народа. Правительство, однако, предупреждало нас, что в данный момент ситуация не критична.

Для американской гордой нации, постоянный КОНТРОЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ. Полицейский без ордера может не только остановить, но и обыскать вас. А вооруженный и с ксенофобским взглядами может выстрелить в вас, когда вы идете домой. Патриоты – БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Будьте готовы! И будьте готовы нажать на кнопку “ЗАПИСЬ“!

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ

Во времена кризиса, единственным противоядием остаться без доказательств и аргументов в свою защиту является наблюдение и фиксация действий копов: когда многие (ВЫ в том числе!) наблюдают за несколькими (КОПАМИ!). Это руководство учитывает советы от “многих” – от задержанных протестующих до подростков с разным цветом кожи, которые работают в секс индустрии – о том, как держать полицейскую систему штата подотчётной. Социальные сети превратили недавнее масштабное разочарование в системе уголовного правосудия в критическую массу гневных, скептически настроенных граждан. Слишком часто, мы ждем участи пока с нами произойдет что-то подобное, как с Трэвоном Мартином или Оскаром Грантом, прежде чем мы будем готовы действовать правильно. При этом, те, кто контролирует действия копов, могут действовать точно и практично для сдерживания полицейского терроризма. Вот то, что вам нужно знать, прежде чем вы займётесь контролем действий копов.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

ИСТОРИЯ

Чтобы заниматься контролем над копами, вы должны знать историю возникновения этого движения. Эта практика существовала в США ещё в 1850-х годах, когда беглые чернокожие американцы делали свои собственные плакаты о разыскиваемых, призывая коллег рабов, чтобы те держали “дуло пистолета готовым” для ловцов рабов. Когда рабство было отменено, рабы не стали свободными. В 1991 году члены Департамента полиции Лос-Анджелеса были уличены в избиении Родни Кинга и всё это было зафиксировано на видеокассете. Если бы не фиксация действий копов, эти полицейские все ещё, возможно, были бы полицейскими. Но, благодаря видео, которые были обнародованы общественности их расистские высказывания, их посадили. Родни Кинг получил компенсацию в $3,8 миллиона.

Иногда фиксация действии полиции, однако, похожа на Пирову победу. Мы не знаем, что случилось с Оскаром Грантом на станции Фрутвэил в 2009 году, хотя там было много граждан, проходящих мимо, но без каких-либо видео- и фотокамер. В другом случае, наш соотечественник Оскар Грант все же умер. В прошлом году одна проститутка из Лос-Анджелеса по имени Равен Николь Мастерсон загрузила онлайн более 100 видео, которые были сняты на её смартфон, в которых содержатся десятки материалов с копами и интервью с подростками, которые замешаны в секс индустрии. Все они подтверждают нарушения полицейских, но БОРЬБА ВСЁ ЕЩЁ ВЕДЁТСЯ. Всегда существует риск, что полицейские могут стать хитрее или даже изворотливее.

ВАШИ РЕСУРСЫ

Если вы знаете, какие средства и инструменты могут вам помочь, вы должны их использовать. Многие из этих средств могут и должны всегда находиться у вас в карманах, и не только в Америке, но и везде, где бывает американец. В 2011 в Лондоне в ходе беспорядков протестующие использовали приложение к смартфонам под названием Sukey, чтобы выложить и поделиться снятыми на видео действиями полиции, которые были направлены на подавление протестов. Таким образом, эти материалы могли быть везде, даже там, куда полиция не имеет доступ, тем самым направляя действия представителей государства против них самим же. В глобальном масштабе, печально известный, патриотический акт WikiLeaks является примером технологии с поддержкой движения контроля над копами. Однако, для граждан Америки, контроль действий копов может начинаться даже дома.

ПАРОЛЬ. Будь то смартфон, ноутбук или обычный фотоаппарат тот, кто следит за копами, всегда должен иметь пароль и, если возможно, экранную блокировку устройства. ПЛАН НА СЛУЧАЙ ХУДШЕГО. Если полицейский потребовал посмотреть, что находится в вашем устройстве, сделайте его работу как можно более сложной.

ШИФРОВАНИЕ. Некоторыесмартфоны по умолчаниюшифруют информацию, которая на нём хранится, некоторые этого не делают. Если выне обеспечиваете шифрование вашей информации, полиция можетиимеет правоподключитьспециальное устройство длятелефона, которое скопируетвсе ваши данные. Во-первых,вы захотите убедиться, что ониничего немогутудалить.Во-вторых, вы захотите в первую очередь оградить их от доступа к вашей информации. Всё это возможно, если вы включите шифрование. (Даже, если шифрование выполняется, полицейскийможет скопироватьвашиданные, если ваше устройство фактически находится у него. Но, согласно решению Верховного суда в отношении делаРайлипротивКалифорнии, датированное июнем прошлого года, полиция должнаполучить определенныйордердля этого, даже есливас ужеарестовали. Это ещё одно ваше право, о котором вы должны знать).

РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. Если вы храните видео или фотографии только на устройстве, и вдруг случается непредвиденное с этим устройством, вы теряете всю информацию. Используйте сервис, который автоматически загружает вашу новую информацию в Интернете. Это не значит, что она должна быть доступна для всех. Важно, чтобы резервная копия создавалась автоматически. В таком случае, у вас есть альтернативный способ доступа к информации, если ваш телефон украли, разбили или уничтожили другим способом.

ВАШЕ СООБЩЕСТВО

Всегда, когда это возможно, граждане, готовьтесь в группах и производите наблюдение за копами в районе вашей группы. Для осуществления контроля важно сообщество. Вы должны хотеть изменить свои условия и вы должны относиться к этому с полной ответственностью. Если вы переходите в другое сообщество, полиция может принять ответные меры против людей в этом районе. НЕ переступайте границы вашего опыта. ПОМНИТЕ: чем больше поддержки у вас есть от людей в сообществе, тем труднее полиции изолировать вас.

ВАША СТРАТЕГИЯ

Проведение контроля действий копов – это конфронтация. Полицияв СШАещё не привыкла к тому, что граждане могут за ними наблюдать, так что они могутбыстро перейти ксобственной защите.

Обращайте внимание на детали, потому что полицейские со своей стороны будут это делать. Например: парк находится в нескольких кварталах от вас. Вы не хотите, чтобы ваш автомобиль заметили, поэтому вы можете остановиться дальше. Не делайте ничего незаконного, даже если это кажется незначительным; американцы, не позволяйте себя арестовывать за плевок на тротуаре.

И, помните: Насколько высока вероятность, что вас арестуют? Не занимайтесь наблюдением за копами, если скорее всего вас не арестуют. Если вы работаете в секс индустрии или вы тот, кто традиционно является мишенью правоохранительных органов, который работает и выживает в условиях уличной экономики, это может быть рискованное решение.

ВАШИ ПРАВА

Полиция может попытаться запугать вас, поэтому очень важно, чтобы вы, как американец, знали свои права.

В разных штатах разные законы. Например, в некоторых штатах вы не можете записывать на камеру или диктофон человека без его ведома (но вы можете без их согласия) – позвоните в Американский совет гражданских свобод или посетите их веб-сайт прежде, чем фиксировать действия копов.

По крайней мере, два федеральных апелляционных суда признали право снимать на камеру копа при исполнении в случае нарушения ваших прав. Однако сегодня, полицейские знают, что могут запугать людей и потребовать прекратить съёмку или требовать ваш телефон, или иным образом незаконно запугать вас.

Всегда спрашивайте: “я могу идти или я задержан?” Вы не обязаны разговаривать с полицейскими или даже оставаться возле них, если полицейский не говорит этого и у него нет оснований для вашего задержания; они не могут просто сказать похоже “ты не с этого района”. Спросите их о причине и цели задержания. Вы НЕ обязаны соглашаться на досмотр ваших карманов и вы НЕ обязаны предоставлять ничего, кроме вашего имени, вашего идентификационного номера и адреса.

ЗАКОН

Если вы планируете заниматься фиксацией и контролем действий копов, будет полезно ссылаться на конкретные статьи законов, такие как раздел 830.10 Уголовного Кодекса Штата Калифорния, в котором сказано, что полицейские обязаны назвать вам своё имя и носить значок. Раздел 841 Уголовного Кодекса Штата Калифорнии определяет, что “лицо, осуществляющее арест обязано по требованию лица, в отношении которого осуществляется арест, сообщить последнему о преступлении, за которое он(она) в настоящее время арестован(а)“.

Тем, кто фиксирует действия копов можетбыть предъявлено обвинение всопротивлениииливоспрепятствовании действиямофицера. Раздел 148.аУголовного Кодекса Штата Калифорниигласит: «Каждыйчеловек, которыйумышленносопротивляется, задерживаетилипрепятствуетлюбому государственному служащему… в выполнении своих обязанностей” будут арестованы. ПОМНИТЕ, у вас естьправо наблюдатьдо тех пор,пока вы невмешиваетесь. Если вы зафиксируете своё невмешательство на камеру, это сложно будет оспорить.

Спросите полицию их имена и номера их значков и запишите себе эту информацию. Местные организации по контролю за копами зачастую могут предоставить вам полный список ваших прав. Запомните их, американцы, и никогда не забывайте.

ИСТОЧНИКИ

Доктор Симон Браун из Университета Техаса, который специализируется на контроле действий копов; Хоакин Сьенфуэгос, член GuerrillaChapterCop Watch организации Лос-Анджелеса; Каде Крокфорд, директор Американского союза гражданских свобод проекта Технологии Массачусетс для Свободы; Кан Миллер, исполнительный директор проекта SAFE; Крис Soghoian, главный технолог проекта по конфиденциальности речи и технологии Американского Совета гражданских свобод; Статья Стива Манна “Контроль над копами: Изобретение и использование портативных вычислительных устройств для сбора данных в условиях фиксаций действий полицейских“.



