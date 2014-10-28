Тайный мир корпоративного шпионажа

Коллажи Марты Парженив

Сложно определить масштаб корпоративного шпионажа. Немцы недавно подсчитали, что каждый год они теряют около 69 миллиардов долларов от экономического шпионажа, но эта цифра, в лучшем случае, просто некая информационная спекуляция.

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Основная проблема с получением точной информации состоит в невозможности представить доказательства, потому что природа шпионской деятельности подразумевает, что любая информация держится в секрете. Сложно отследить передачу данных, когда речь идет о перешёптывании где-то в сауне, или о передаче карты памяти в многоуровневом паркинге. Как с договорным футбольным матчем или со случаем использованием допинга, мы можем всего лишь гадать, пока это не будет подтверждено на 100 процентов и так же неопровержимо, как то, что дважды два равняется четырём.

«[Обеспокоенность корпоративным шпионажем] очень быстро может перерасти в паранойю», говорит Криспин Старрок, руководитель компании White Rock, занимающейся противодействием шпионажу уже более 20 лет. «Британцы имеют привычку сокрушаться по этому поводу. Часто можно услышать: «О, у меня должно быть паранойя». Хотя паранойя не обязательно означает, что вы ошибаетесь».

Криспин был свидетелем как многие параноидальные переживания оказывались абсолютно обоснованными. Костюмы в тонкую полоску могут быть всего лишь маской, а кинжал – всего лишь ножом для вскрытия конвертов, но принцип остается неизменным. «Если я вхожу в вашу переговорную в тёмных очках и с большой камерой, и присаживаюсь… вы, вероятно, захотите проверить, что я там делаю, правда? Но если я в переговорной комнате кладу на стол свой iPhone?»

Современный мир сделал из нас постоянных передатчиков информации. Но не все из нас используют эту особенность для чего-то хорошего, например для ведения живых блогов, или, скажем, чтоб выкладывать своим подписчикам в Instagram сообщения о всех шалостях домашних любимцев. Вместо этого, некоторые люди решают играть в сомнительные игры.

«Проблема в том, что в правилах большинства компаний нет запрета сотрудникам пользоваться какими-либо техническими средствами», объясняет Криспин. «При помощи обычного телефона, вы можете в мгновение передать кому-угодно какую-угодно информацию. Если я устроился к вам уборщиком, я днём хожу с опущенной головой, всё время занят… ну а потом, ночью, когда никого нет, я становлюсь своего рода королём замка, не так ли?»

В сегменте потребительской техники тоже состоялась революция – WiFi, Nokia 3210, и электронно-лучевые трубки мониторов из фантастических объектов превратились в нашу каждодневную реальность, и теперь используются в шпионских технологиях. Единственное, большая часть такого оборудования не продаётся в вашем ближайшем супермаркете бытовой техники, потому вы, вероятно, не знаете о такой технике.

Джереми Маркс работает в Spymaster, магазине для богатых ценителей гаджетов, любящих в свободное время поиграть в агентов 007. Но помимо развлекательного применения, большая часть техники в его магазине также представляет практическую ценность для плохих парней: на сайте магазина предлагается всё, от подслушивающих устройств и камер высокого разрешения, встроенных в оправу очков, до сканеров для документов, размером с обычную линейку, и мини-субмарин.

Однако, учитывая прогресс в электронике, я спрашиваю Джереми действительно ли плохим парням нужны все эти дорогие жучки и шпионские-камеры или сейчас можно обойтись простой установкой специального программного обеспечения на обычном iPhone, что позволило бы вести все записи прямо с него. «Такое программное обеспечение существует» говорит он. «Но это не очень хорошо. Вернее, это очень хорошо, но проблема в том, что компания Apple постоянно обновляет операционную систему своих телефонов, и эти шпионские программы следует постоянно подгонять под изменения операционной системы».

Дэвид Рубенс из компании David Rubens Associates занимается предоставлением консультаций в сфере глобальных рисков. «Игра продолжается», говорит он. «Посмотрите, что предлагает Google Earth, причём, они предлагают это совершенно бесплатно. А теперь спросите себя, что же они могут предложить за деньги? По-моёму, нам следует просто принять тот факт, что за нами следят. Всё, что передает информацию или подключается к чему-либо, может быть взломано и, соответственно, не является безопасным».

В прошлом году, газета Mail on Sunday опубликовала серию расследований о шпионаже в отношении 102 крупнейших компаний, среди которых бухгалтерская фирма Deloitte, страховой гигант AON и банки Credit Suisse и Chase Manhattan. Однин из осуждённых преступников, Даниэль Саммерс, которого газета назвала «бесславным разбойником», умудрялся получать нужную информацию о своих жертвах, в том числе и их телефонные счета и банковские данные, просто беседуя с их сотрудниками по телефону.

Это расследование открыло обществу глаза на существование небольших британских фирм, специализирующихся на обеспечении безопасности и управлении рисками, и работающими в небольших офисах. Благодаря широкомасштабному исследованию, Mail on Sunday обнаружила охранную компанию, возглавляемую бывшим офицером ВВС, который нанимал нечистых на руку детективов для выполнения разовых «шпионских» заданий в интересах знаменитостей и всяких состоятельных клиентов; а также железнодорожную компанию, нанявшую шпиона, чтобы тот заполучил банковские выписки её конкурента; и строительную компанию, нанимавшую специалистов, чтобы те осуществляли наблюдение за тремя сотрудниками, подозреваемыми в получении откатов.

«Если компания А желает узнать какие-либо данные о компании Б, это довольно просто», говорит Рубенс. «Вы можете заказать так называемое «исследование рынка», которое включает как законные действия, такие как опросы, аналитику, так и сомнительные приёмы – всякие незаконные дела. И конечно же, такое задание передается на аутсорсинг; всегда должно быть место для манёвров».

Некоторые жертвы могут предать огласке всё дело, если поймут, что их скомпрометировали. Но по словам Криспина, у большинства компаний нет стимула поднимать шумиху вокруг таких дел. «Они не любят этим заниматься, потому что, во-первых, это говорит о проблемах с менеджментом, а во-вторых, такая информация может заставить нервничать собственников бизнеса, что угрожает сбросом акций и уменьшением прибыльности».

Работа тех, с кем призван бороться такой высококлассный специалист как Криспин, стоит дорого и требует больших бюджетов.

«Два миллиона – неплохая сумма», отмечает он, рассказывая мне о гонорарах корпоративных шпионов. «Два миллиона открывают много возможностей. Вы можете держать людей под наблюдением. Вы можете купить программное обеспечение. Но зачастую применяются всё те же старомодные подходы. В конечном счете, все задают вопрос: «Так кто шпионит?» Существует много причин, по которым кто-то начинает сливать информацию. Часто случается, что это вопрос чьего-то эго, но конверт с наличными тоже может многое изменить в поведении человека. Плюс, можно найти основания для шантажа…».

«Когда-то у нас говорили: «У каждого есть что-нибудь, что они не хотели бы увидеть опубликованным в новостях», согласен Криспин. «И восемь из десяти человек, будут вам платить за это. Эта ловушка стара как Самсон и Далила, и эра интернета делает её ещё более надёжной. В последнее время случаются страшные случаи, когда детей по интернету завлекают в какие-либо действа сексуального характера, а потом этим шантажируют».

Когда речь идет о государствах, промышленный шпионаж – это обычное явление. Каждая страна, рассказывает Криспин, устанавливает свои правила сбора коммерческих тайн других государств. «Как смогли китайцы из страны третьего мира стать индустриальным лидером в течение одного поколения? Не без сильной инсайдерской помощи. На самом деле, у них есть чёткое регулирование того, как следует красть коммерческие секреты западного мира».

В 2011 году несколько инженеров американской компании AMSC, работающей в сфере выработки электроэнергии при помощи силы ветра, находились в пустыне Гоби в Китае, где во время ремонта какого-то контроллёра для китайского производителя турбин Sinovel обнаружили, что эта компания использует собственную версию программного обеспечения их компании. Дальнейшие тесты показали, что китайцы каким-то образом смогли сломать исходный код их программного обеспечения. Такие новости не обрадовали американцев, так как две трети всего бизнеса AMSC приходились на свежие заказы от Sinovel. В течение нескольких недель, заказы сошли на нет, и Sinovel стал самостоятельно производить турбинные контроллеры, и AMSC осталась не у дел.

«Ключ, обычно, не в том, чтобы знать, что происходит в этот момент», продолжает Криспин. «То что происходит – это разборка и копирование того, что уже произведено. Люди делали это всегда. Фишка в том, чтобы знать, что находится в разработке. То, что будет. Но и здесь есть достаточное количество слабых звеньев в цепи».

Ваша паранойя обоснована. Такое малоприятное неудобное послание адресуют нам эти парни. «Если вы посмотрите на это с мета-уровня, поведение человека в отношении таких краж совсем не изменилось», размышляет Криспин. «Просто изменились методы; красть и передавать что-либо стало гораздо легче».

Что это за шум в уголке? Это невидимое око, которе оглядывает тебя, чтобы забрать то, что ему понравится, и продолжить своё движение дальше. Почему так происходит? Потому что не все такие правильные, как ты, приятель. Потому что возникла технологическая асимметрия между тем, кто смотрит, и тем, на кого смотрят. Потому что наша одержимость тем чтобы сделать наш мир более всезнающим, открыла дверь преступникам и шпионам, которые хотят втянуть нас в мир Гоббса, где сильный и жестокий можете легко переступить через слабого и хорошего. И пройдет какое-то время, прежде чем мы сможем снова закрыть эту дверь.

Но сейчас, наша ключевая задача даже не в том, чтобы закрыть эту дверь. Наша задача – просто признать, что мы эту дверь открыли.

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