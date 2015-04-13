Может ли марихуана помочь избавиться от алкоголизма и наркозависимости

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Марихуана сейчас на подъёме. Кажется, что все мои друзья-любители провести выходные в баре, поменяли бокал пива на косяк. И хотя возрождение курения травки началось на западном побережье, оно очень быстро распространяется на восточном побережье. Нью-Джерси уже принял медицинскую программу марихуаны, за ним Нью-Йорк выпустил правила употребления, которые начнут действовать со следующего года. С ростом популярности травки, многие люди задаются вопросом, увидим ли мы равнозначное сокращение употребления алкоголя и тяжелых наркотиков.

Исследование, опубликованное осенью прошлого года в JAMA Internal Medicine, показало, что в штатах, где марихуана узаконена, наблюдалось снижение количества смертей от передозировки наркотиками на 25 процентов. Будучи убежденным сторонником альтернативных методов реабилитации, я была готова провести собственное расследование. Интернет изобилует блогами и форумами о тех, на кого марихуана оказывает благотворное воздействие как альтернатива алкоголю, или о тех, кто превозносит медицинский каннабис в процессе их реабилитации от тяжелых наркотиков и алкоголизма. Несмотря на то, что легализация становится мейнстримом, предрассудки остаются, и фраза: “я чист с тех пор как начал курить марихуану”, застаёт многих людей врасплох.

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Я захотела узнать больше об использовании марихуаны в процессе реабилитации, для этого я поговорила с Амандой Рейман, доктором наук и автором исследования 2009 года “Каннабис в качестве заменителя алкоголя и наркотиков“, она также заведует политикой легализации марихуаны в Альянсе по наркополитике. После завершения стажировки в Национальном институте здравоохранения, Рейман продолжает свои исследования на тему эффективности марихуаны в качестве замены для тяжелых наркотиков и алкоголя.

VICE: Что вы обнаружили в ходе своего исследования о замене алкоголя и других наркотиков каннабисом?

Аманда Рейман: Я начала своё исследование среди пациентов употребляющих медицинский каннабис. Из опыта мне стало известно, что пациенты используют каннабис, в первую очередь потому, что они не хотят употреблять определенные отпускаемые по рецепту лекарства; они искали лекарство, у которого было бы меньше побочных эффектов. Мы также обнаружили, что существуют группы людей, употребляющие каннабис, потому что они имели опыт злоупотребления другими веществами, такими как алкоголь или опиаты. Я провела большое исследование в Беркли среди 350 пациентов. Вопрос звучал так: “Вы предпочитаете использовать каннабис как альтернативу чему-то другому?” Мы обнаружили, что около 75 процентов опрошенных употребляли каннабис в качестве замены отпускаемых по рецепту лекарств, около половины из них сказали, что они использовали коноплю в качестве заменителя алкоголя, и около 20 процентов сказали, что они использовали марихуану как альтернативу запрещенным веществам. Мы повторили такое же исследование среди 400 пациентов в Канаде, и результаты были те же. Потом ещё в третий раз мы провели исследование в Канаде среди 1000 пациентов, и обнаружили одно и то же.

И как такая альтернатива работает?

Мы начали смотреть на механизмы. Я провела одно небольшое исследование несколько лет назад в Сан-Франциско, где у нас было восемь человек, употребляющие метамфетамин. Они хотели перейти на более лёгкие наркотики. Они использовали [марихуану], чтобы соскочить с употребления метамфетамина. И мы попытались выяснить, что же такое есть в каннабисе, что помогало им перестать злоупотреблять метамфетамин. Действительно интересным было то, что когда мы спросили участников: “Как каннабис помогает вам не употреблять метамфетамин?” – в значительной степени они все ответили то же самое, что в попытке контролировать употребление метамфетамина они стали более внимательны. Ранее, когда у них появлялось желание принять метамфетамин, то они так и поступали без лишних раздумий. Каннабис дал им осознанность. Они смогли замедлиться и действительно подумать о то, что они делали, и что их тело говорило им. Они были в состоянии подумать о том, действительно ли они хотят принять метамфетамин, или просто покурить травку и идти спать.

В этом есть смысл.

Очевидно, дело в том, что [каннабис] действует как психоактивная замена. Вы хотите словить кайф от вещества А, но вместо этого вы ловите кайф от вещества Б. Это довольно упрощенный способ объяснить это. Когда вы копнёте немного глубже, то вы увидите, что в каннабисе есть особые свойства, которые могут помочь в отвыкании от других веществ. Наркотическая абсистенция от таких препаратов, как опиаты и алкоголь включает в себя тошноту, тремор, проблемы со сном, а каннабис действительно хорошо устраняет все эти синдромы.

Таким образом, для кого-то, кто пытается избавиться от нарко- или алкозависимости, доступ к каннабису на самом деле может уменьшить вероятность рецидива, потому что симптомы абстиненции не будут столь сильными. Одна из причин рецидива – тяжелая абсистенция. Так что, если они могут использовать каннабис, чтобы помочь с симптомами абстиненции, то возвращение к более тяжелому веществу будет менее вероятным, поскольку оно создаёт им столько проблем.

Когда я говорю людям, что я против алкоголя, но за марихуану, некоторые скажут, что я просто заменяю одну зависимость другой. Что вы скажете на это?

Мы говорим об очень конкретных рамках реабилитации, а именно – реабилитации, основанной на абсистенции. То есть мы говорим лишь об одном качестве марихуаны. Существуют другие моменты, связанные с снижением вреда марихуаны. Обычно люди говорят в таком случае: “Смотри, если твоя жизнь идёт как надо, у тебя нет проблем с законом, работой и семьей, и ты счастлив – то это самое главное”. Цель лечения путём замены веществ не обязательно сводится к абсистенции, но также и к тому, чтобы минимизировать негативное влияние наркотиков в жизни наркозависимого.

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