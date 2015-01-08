Кьютестеры: ужасающий новый тренд, который поглощает Лондон

Британские СМИ просто обожают всевозможные истории о новых субкультурах: слоан рейнджерс, яппи, нормкор, здоровые готы. Если пять или шесть человек вместе делают что-то определённым образом в определённом месте, а какой-то молоденький журналист делает репортаж для отчёта по своей практике, можете спорить на большие деньги, что скоро везде, на всех канал и во всех газетах будут кричать: «Кто эти люди?», «Что делать, чтобы выглядеть как они?» и «Как Рианна создала новую субкультуру в Лондоне».

Последним в длинном списке трендов и субкультур стал новый тренд «кьютестер». Первым его определил и назвал Ричард Годвин в The Evening Standard совсем недавно. «Определить кьютестеров довольно просто: они молодые, живут в Лондоне, вместо того, чтобы вести разрушительный образ жизни, употребляя наркотики и алкоголь в невероятных количествах, кьютестеры существуют в мире «фестивалей уличной еды, пинг-понг кафе, завтраков в компании друзей, и они постоянные посетители Секретного кино». Любимая одежда кьютестера – свитер с мультяшными героями. Часто у кьютестеров есть татуировки в виде смайликов, они любят носить «ухоженную бороду». Хоть один кьютестер точно найдётся среди ваших знакомых. Если же вы не припоминаете такого в своём окружении, то по-простому кьютестера можно охарактеризовать как безвредного, инфантильного придурка.

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Несмотря на то, что, казалось бы кьютестеров много только в интернете, однако, они существуют и в реальной жизни и их тысячи. Вы легко можете встретить их в любом месте, о которых я говорил выше. На практике их может быть не так легко определить, как может показаться, прочитав эту статью. Отчасти из-за отсутствия чёткого определения их «внешнего вида» (кроме, возможно, бороды характерной формы, учитывая, что сейчас даже футболисты носят такие бороды).

В своей статье, Годвин говорит, что кьютестеры – это ответвление от предыдущего поколения лондонских «хипстеров», более грязных и любящих рисковать. Годвин считает, что новая модификация хипстеров более осторожные, и при этом ещё более инфантильные люди, которые заполняют территории, где крутятся большие деньги. «Хипстеров больше волнует подлинность и глубина отношений, взгляды на мир собеседника. А вот кьютестеры же кажутся более поверхностными и открытыми, они считают, что весело и непринуждённо провести время можно только в том случае, если держать дистанцию. Кьютестеры – это поколение, которое принимает меньше лекарств, меньше пьёт алкоголя, у них меньше секса, чем у их родителей, но они больше внимания уделяют одежде», утверждает Годвин.

На скриншоте из статьи the Evening Standard типичный кьютестер

Эти изменения в обществе абсолютно реальны и мне кажутся очень интересными. Но у меня возникает вопрос не «Кто такой кьютестер?» – на этот вопрос ответ в целом понятен. У меня вопрос: Откуда этот чёртовый кьютестер взялся? Как в одном из самых агрессивных и безжалостных городов мира могло появиться что-то настолько инфантильное и глупое?

Вся концепция возникновения и существования кьютестеров – очень странная, в особенности для человека, кто готов мириться со штрафами и блокировкой машин, которую проводит мэр Лондона Борис Джонсон, только потому, что здесь есть Barbican, а не BroadwayMarket, Westway, а не Whole Foods, CorsicaStudios, а не Champagneand Fromage. Хотя для меня всё это выглядит удручающе, и мне хочется, чтобы Лондон был таким как в видео «It‘s A London Thing» Скотта Гарсия. Толлько не подумайте, что я считаю кьютестеров страшными людьми. Я просто думаю, что именно для таких клиентов, как они, Лондон изменился до неузнаваемости и стал каким, как он есть сейчас.

Было бы легко, если бы кьютестеры тусили только в BuzzFeed, ели бы свои хлопья и ходили на SecretCinema, раздавали бы «бесплатно объятья», и ходили бы на завтраки с буррито от Бориса Джонсона и не разносили бы везде эту эпидемию инфантильности. Ведь Лондон не всегда был таким как сейчас. Для меня лично Лондон был совсем другим, я вырос в совершенно другом Лондоне. Для меня это был город ножевых разборок, ирландских боевых клубов, с бандами хулиганов, игроков из команды CrystalPalaceсо стрижками как в игре StreetsofRange, и клубами как Caesars, который находится в Streatham. Самый близкий человеком мера в то время, вероятнее всего, был криминальный авторитет Терри Адамс, и «Секретное Кино» было местом, куда можно было пойти подрочить на публике и не получить за это по голове.

Но что-то изменилось, и, несомненно, кто-то приложился к этому. Трудно найти виноватого в этом. Предположим, это был какой-то грандиозный социальный проект, но о нём никто ничего не говорил официально. Процесс начался несколько лет назад и продолжается до сих пор, и деньги здесь играют не последнюю роль.

Но если бы мне всё-таки пришлось определить момент, когда именно начались серьёзные изменения, в результате которых кьютестеры стали почти визитной карточкой Лондона, как когда-то Peel Dem Crew, я бы назвал момент, когда Лондон начал продвигать себя заново, как транспортный узел, которым он был когда-то в 19 веке до появления поездов. Я думаю, что эти изменения не связаны с приходом к власти мэра Бориса Джонсона, и тем более не связаны с внезапной любовью лондонцев к хрустящим пончикам с кремом. Я думаю всё началось в тот момент, когда Лондон превратился в какую-то подозрительную предыдущую версию себя, но с меньшим количеством смертей детей-трубочистов и большим количеством рекламы; такой себе гибрид торгового центра Bluewater, Disney World и причудливого мифического города, который никогда и не существовал в реальности.

До этого Лондон представлялся как нереальный, мифический, огромный мегаполис. Руководство города мечтало о том, чтобы воплотить эту мечту в реальность, ничего не получалось, но они пытались снова и снова. Чтобы стать мегаполисом нужен миф о городе, который можно продать как можно большему количеству людей. Если все те, кто хочет жить в городе, уже живут в нём, то необходимо привлечь тех, кто, возможно, менее склонны мириться с проблемы и правилами городской жизни. Необходимо переосмыслить стиль жизни города, нужен ре-брендинг. Необходимо перепаковать Лондон в новую обёртку и создать иллюзию зеленых насаждений Хакни, и срыть его истинный и вездесущий аромат жжёного шашлыка и паров бензина. Руководители города смогли сделать рынок жилья самой горячей темой жизни города. У агентов по недвижимости всё больше и больше комнат, которые сдаются в аренду. Кьютестеры отлично вписываются во всю эту картину. Всё поменялось навсегда, внезапно улицы города заполнили рабочие в спецодежде, технологии теперь называются «tech», и все решили, что Hello Kitty круче, чем Матрица, а пабы на улице SevenSistersтеперь берут по 7 фунтов за яйцо по-шотландски.

Мы не могли знать, что именно произойдёт, но эти изменения повлияли на то, почему люди переезжают сюда. Раньше люди стремились в Лондон, потому что он им казался просто сказочным городом. Это было основой мифа о Лондоне. В Лондоне может быть трудно и неприятно жить, тем более одно время существовала угроза атак со стороны Ирландской Республиканской Армии, но в тоже время здесь проходили вечеринки вSouth Bank, можно было слушать пиратские радиостанции, и происходило много других уникальных вещей, которые нигде больше не найти.

Люди, которых это интересовало, переехали сюда, а те, которых не интересовало, – остались жить на прежнем месте. Большинство тех, кто здесь родились либо жили в этом мире, либо пребывали в параллельном мире Tatler, Tramp, принцессы Дианы, и были полностью оторваны от реальности. И, несмотря на то, что эти два образа жизни имели мало общего на первый взгляд, всё же они существовали в одном месте: в Лондоне. Они жили сексом, модой, наркотиками и музыкой.

А вот кьюстеров такие вещи не интересуют. Их, кажется, вообще мало интересует старый Лондон. Они больше проявляют себя даже не в одежде, а в том, чем они делятся в социальных сетях.

Трейлер к фильму «Долгая Страстная пятница». Ничего общего с кьюстерами, не правда ли?

Чтобы понять масштаб и скорость этих изменений, надо посмотреть на то, насколько существенно изменились вещи, которые нас вдохновляли. В фильме «Долгая Страстная Пятница» 1980 года, одном из лучших фильмов о Лондоне, герой Боба Хоскинса яппи гангстер Гарольд Шандс строит город. Он хочет заработать деньги на постройке модерновых квартир в Доклендс, на продаже стерео систем Bang&Olufsen, а также костюмов от Valentino, и его невозможно остановить. Он мог бы быть гангстером, но он нашёл именно то, что было интересно в то время. Это, конечно, было для избранных, но это было частью жизни города, хотя и было доступно только для избранных, а не бедняков. Этим людям нравились «HighRise»Балларда и красивые дома на Собачьем острове в Лондоне. Кем бы эти люди не были, они были совершенно далеки от кьютестеров.

Такой образ городской жизни берёт своё начало во времена экономического спада и существенно развился во времена бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, когда слово «недвижимость» превратилось из чего-то рьяно желаемого, во что-то, что дурно пахнет, вплоть до начала 2000-х годов, когда начали активно отстраивать район Доклендс.

Но потом случились ряд скандалов вокруг отраслей, которые держали Лондон на плаву: Сити, рынки, пабы, семейные предприятия, и после этого люди стали выбирать не между работой банкиром или агентом по недвижимости, а становились баристами или специалистами по развитию социальных медиа. И с этим демографическая ситуация в Лондоне изменилась. Ведь чтобы быть мясником или банкиром у вас должен быть определённый характер. Вы должны быть в состоянии справиться с большим количеством крови; вы должны уметь торговаться, может быть даже стать вором-карманником, или даже ублюдком.

Ведь для работы в кафе и написания весёлых твитов в социальных сетях нужны абсолютно другие люди. Нельзя быть плохим человеком, и, конечно же, нельзя быть хуже банкиров. Такой человек, скорее всего, не переехал бы в Лондон много лет назад. Вот откуда всё идёт. Именно такие утончённые эстеты из графств стали теми, кого начали привлекать, чтобы наполнить Лондон. Гарольд Шандс уже не в почёте.

Всё просто, кьютестер – это тот, кто пытается вести приятный и беззаботный образ жизни в жёстком и злобном городе

Кьютестеры не интересуются попойками в барах или вечеринками с кокаином. Они мягче, провинциальнее, в итоге вся культура и жизнь города стала подстраиваться под них. Они хотят воссоздать в городе мир, из которого они переехали, а те, кто любит деньги, строители и предприниматели, готовы перестроить полностью старый Лондон под их желания.

Вот почему теперь, чтобы процветать бары должны выглядеть как описано в книге «Ветер в ивах», подавать вкусное пиво, хотя большинство из нас знают, что пиво не должно быть вкусным, а в барах висят вывески о том, как сладко и приятно бывает просто посидеть в компании друзей. И всё это для того, чтобы привлечь клиентов, которые готовы потратить за раз 80 фунтов, именно тех фунтов, которые раньше платились наркоторговцам или уходили на покупку пиратских дисков. У кьютестеров есть свободное время, деньги и одержимость поиском новых мест и рассказами о них в социальных сетях.

Это также объясняет, почему кинотеатры теперь должны обеспечивать ещё что-то, кроме тёмной комнаты и устаревшего попкорна. Всё по той же причине банки должны казаться «дружественными», в Гакни полно фермеров, которые по выходным обдирают людей, в Брикстоне полно магазинов с шампанским и дорогими сырами, а в Брик Лэйн много кафе, где продают каши со злаками и всякими «вкусняшками».

Всё просто, кьютестер – это тот, кто пытается вести приятный образ жизни в жёстком и злобном городе. И завидовать тут нечему, несмотря на то, что в последнее время всё как будь-токрутиться вокруг них, ведь у них есть деньги. Если убрать естественную суровость из Лондона, он всё равно не станет домом для тех, кто любит The Joiners. Скорее, людям больше будет нравиться Zadig & Voltaire или эта дурацкая Madam Jojo, чем паб для крутых парней.

Города должны меняться, и способность Лондона делать это впечатляет. Но, мне кажется, что всё это зашло в тупик. Ведь, в конце концов, Лондон – это город, а не деревня. И попытки сделать из него приятный городок сельского типа представляется не самой лучшей идеей. Да, сейчас риск нападения на людей существенно ниже, но получается, что мы продолжаем платить деньги, а ублажают тех, кто носит заячьи ушки и стриженные бороды, а с реальными и крутыми парнями уже никто не считается.

@thugclive

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