Да, в полиамурных отношениях можно изменять

Со стороны полиамория может показаться романтической и сексуальной вольницей. Но даже если вы находитесь в немоногамных отношениях, измены всё равно вполне возможны. Вот только смысл слова «измена» может быть разным. На самом деле он зависит от конкретного человека, конкретных отношений и ваших договорённостей с теми, с кем вы встречаетесь.

По сути, миф о том, что в отношениях полиамурного толка измен не существует, может откровенно противоречить личной философии людей, практикующих полиаморию.

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«Мысль о том, что измен в полиамурных отношениях не существует, это верх невежества, – заявил VICE 40-летний Бир, практикующий полиаморию. – Главное в полиамории – это любовь, но эта любовь должна иметь прочный фундамент. Наши отношения основываются на честности, общении, доверии и уважении».

Чтобы лучше понять, как люди в полиамурных отношениях определяют свои границы и что является «изменой», мы связались с людьми, практикующими немоногамию в той или иной форме. Здесь, как всегда, важно помнить, что существует широкий диапазон разнообразных стилей отношений и форм нарушения доверия в отношениях. Эти истории основаны на личном опыте людей и не являются универсальными.

Завязывать отношения тайком

«Я была в отношениях с мужчиной, который спустя несколько месяцев после того, как мы начали встречаться, решил снова начать встречаться со своей бывшей. Он не только не сообщил мне, что начал встречаться с ней: она решила, будто их отношения эксклюзивны. Всё вскрылось спустя пару месяцев, и в итоге он решил быть с ней только тогда, когда его поймали с поличным. Это было серьёзным нарушением доверия». — Николь , 32 года

«У меня обычно не больше двух партнёров, чтобы можно было уделять равное количество времени всем. Возможное количество партнёров обычно определяется вместе с главным партнёром / основным партнёром или самостоятельно; если это количество меняют, ни с кем не посоветовавшись, это также показалось бы мне изменой. Мне бы не хотелось, чтобы моя стая/компания распалась из-за того, что всем стало неуютно». — Алекс, 20 лет

«Мне лично спокойнее с партнёрами, которые совершенно не скрывают, с кем встречаются. Мне как бы хочется об этом слышать. Так что у меня неприятные ощущения появляются, когда я ничего не знаю о партнёрах своих партнёров, своих товарищах по любви. Если бы у меня был партнёр, который вступил бы в новые отношения, и эти отношения продвигались вперёд в эмоциональном плане, а он бы мне об этом не сказал, я бы воспринял это как измену». — Хит, 38 лет

«Я была в стабильных отношениях с одним парнем, и в начале отношений мы решили, чем является измена для нас обоих. Мы сошлись на том, что, если один из нас начнёт встречаться с другим человеком и мы не расскажем друг другу об этом, то это считается изменой». — Оливия, 36 лет

«В отношениях, в которых состою я, существуют устоявшиеся правила насчёт привода других людей. Во-первых, когда возникает интерес, мы должны сообщать другим. Во-вторых, мы всё обсуждаем: чувства, границы, кто именно либо проявил к кому-то из нас интерес, либо заинтересовал кого-то из нас. Затем мы все встречаемся на нейтральной территории, обедаем или ужинаем и знакомимся друг с другом. Если происходит какой-то контакт без соблюдения этих правил, то это измена. Если один из нас идёт на свидание с новым человеком и не соблюдает правила, то он нам изменяет». — Бир

Нарушение границ сексуального здоровья

«Я предпочитаю регулярные анализы на ЗППП и предпочитаю предохраняться с партнёрами, с которыми не решила обменяться жидкостями сознательно». — Николь

«Если один человек в отношениях не рассказывает честно о каком-то ЗППП, то конец и доверию, и уважению». — Бир

«Предположим, у меня есть партнёр и мы договариваемся о безбарьерном сексе… Мы договариваемся об этом, предполагая, что будем открыто говорить о своём сексуальном поведении с другими людьми, а если мы пересмотрим отношение к барьерам с кем-то другим, то мы сообщим об этом друг другу. Предположим, тот же партнёр спит с кем-то без барьеров, а затем возвращается ко мне. Итак, теперь этот человек нарушил нашу договорённость… Но лишил ли он меня возможности согласия? Он не лишил меня возможности сексуального согласия и не нарушил границ моего тела, потому что не спал со мной. Если бы он это сделал и мне не сказал, то это для меня уже было бы изменой… Если он мне скажет, то речь идёт о пересмотре нашей договорённости». — Хит

Тайные свидания

«Ложь о свиданиях». — Николь

«Когда мой партнёр начинает встречаться с кем-то новым, но ничего об этом не говорит, я считаю, что это измена. [Один мой бывший] изменил мне, не рассказав о другой женщине, с которой дважды сходил на свидание. Я узнала об этом, потому что он позвонил мне и сказал, что хочет меньше видеться со мной (мы видимся всего раз в неделю) и больше видеться с ней, потому что она знает тусовку в секс-клубах». — Оливия

Недостаток общения

«Если он не счёл нужным сообщить новым потенциальным партнёрам о существовании текущих партнёров». — Николь

«Я в любых своих отношениях предпочитаю открытое и честное общение. Если с общением начинаются проблемы, то компания может распасться. Если возникает проблема с этим общением и честностью, то на мой взгляд, это измена». — Алекс

«Мы должны быть честными друг с другом. Важнее всего то, что мы должны быть честными с самими собой. Прежде чем привести в отношения кого-то ещё, происходит честный разговор между всеми участниками. Мы выражаем свои истинные чувства, открыто и честно. Если нет, мы готовим сценарий для провала». — Бир

«Если кто-то не сообщает какую-то информацию, откровенно лжёт или скрывает какую-то правду, то это нарушение доверия. Мне не нужно знать всё в мельчайших подробностях, но если это достаточно серьёзно, чтобы об этом лгать, то этого, вероятно, не должно быть». — Николь

Эта статья была впервые опубликована на VICE CA.