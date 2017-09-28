Дааа, большинство американцев стыдятся Трампа – согласно опросам

Согласно опросу, опубликованному в среду, большинство американских избирателей «стыдятся», что Дональд Трамп является их президентом.



Опрос Квиннипэкского университета, в ходе которого было опрошено 1412 избирателей по всей стране, показал, что 51% американцев стыдятся президента Трампа. Большинство избирателей также заявили, что Трамп не является уравновешенным (67%), не является честным (59%), а также не подходит не для должности президента (56%). А целых 69% американцев отметили, что просто хотят, чтобы он прекратил писать в Twitter.

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Результаты опроса имели сильные гендерные и расовые различия. В то время как в среднем 49% мужчин согласны с мнением, что Трамп подходит на эту должность, то 63% женщин считают, что нет.

50% белокожих избирателей говорят, что Трамп подходит для должности президента, однако 48% говорят, что это не так. Чернокожие избиратели выступили однозначно против Трампа – 94% согласны с тем, что он не способен руководить страной.

Эти цифры не совсем новые. По данным FiveThirtyEight, исторически низкие рейтинги Трампа ныне зависли на чуть меньше 39%, а результаты опроса Pew Research, который проводился в августе, показали, что избиратели считают его «предвзятым», «эгоистичным», а 63% опрошенных заявили, что он довольно паршиво справляется со своими обязанностями.

За последний месяц Трамп мало чего сделал, чтобы загладить поступки. Он начал задираться с миром спорта, объявил о намерениях выдворить из страны 800 тысяч «мечтателей», выдумал африканские страны, полностью провалил оказание экстренной помощи при стихийном бедствии в Пуэрто-Рико, а также доказал, что он понятия не имеет, как ездить на пикапе.

«С его рейтингом, который застыл в середине тридцатых годов, характером и вынесением постановлений, президент Дональд Трамп должен противостоять суровой правде о том, что большинство американских избирателей считают, что он просто не годится на самую высокую должность в мире», – заявил помощник директора Квиннипэкского университета Тим Маллой.

«Отделитель, ответственный за углубляющуюся пропасть расового раздора. Так неизбежно характеризируют избиратели президента Трампа, которые видят, как ухудшается ситуация с межрасовыми отношениями во время его правления. По словам избирателей, президенту нужно срочно выбросить свой телефон и больше никогда не бросать свои остроумные и провокационные реплики в Twitter».