Канадские оружейники увеличили продажи в страны, где происходят нарушения прав человека

Интерактивная карта с указанием стран, с которыми Канада торгует оружием.

Оригинал статьи опубликован на сайте VICE Canada

Хотя Оттаве не нравился свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси, но увеличение с 2012 по 2013 год поставок оружия правительству Мурси на 182,819 процентов не было большой проблемой для канадского правительства.

Это всё является частью того, как в последние годы Канада переориентировала свой военный экспорт, и теперь все больше и больше сделанного в Канаде оружия направляется по миру и попадает в руки некоторых довольно недружественных типов. Падение неустойчивых режимом, таких как режим Мурси, обнажает информацию о том, в какие руки это канадское оружие попадает, и эти руки оказываются совершенно разными.

По данным за 2012 и 2013 года, опубликованным правительством в прошлом месяце, канадские компании нарастили поставки оружия как своим союзникам, таким как НАТО, Великобритания, Италия и Германии, но также и в менее стабильные страны с сомнительной репутацией.

Помимо Мурси значительное количество канадского оружия поставлялось в Саудовскую Аравию, подавляющий демократические свободы Бахрейн и в коммунистический Китай.

Canada, overall, had its best-ever arms-exporting year in 2012, bringing in more than $1 billion. Canada’s total exports slid a bit in 2013, to a still-high $680 million. That figure puts Canada near the list of top ten arms exporters worldwide.

В целом для канадского военного экспорта лучшим годом стал 2012, принёсший доход в размере $1 млрд. Общий объем экспорта Канады немного снизился в 2013 году, но по-прежнему держится на высокой планке в $680 млн. Эта цифра ставит Канаду рядом с десяткой успешнейших экспортеров оружия в мире.

Эти цифры не включают продажи в США, а янки не распространяются на тему экспортного контроля и, следовательно, эти данные не учитываются. По оценкам правительства, поставки в Штаты «занимают более половины всего канадского экспорта товаров и технологий военного назначения, каждый год».

Вообще, Канада всё ещё может похвастаться тем, что она в основном поставляет свои товары миролюбивым современным странам. Если вы посмотрите на клиентов Канады через призму ИРЧП – индекса развития человеческого потенциала, такой себе способ ранжирования государств исходя из различных факторов, включающих также критерий соблюдения прав человека, вы увидите, что 95 процентов всех продаж из Канады идут в страны, рейтинг которых оценивают как «очень высокий» или «высокий». В 2012 году на такие страны приходилось 98 процентов продаж.

С другой стороны, поставки в менее развитые страны резко возросли. Продажи в страны с «низком» рейтингом ИРЧП увеличились в пять раз за год, принеся более $12 млн.

Ливия, Афганистан, Нигерия, Китай и Колумбия – эти страны являются крупными получателями канадского вооружения.

Но это не только танки и пулеметы, которые Канада поставляет войскам во всем мире, это также высокотехнологичное военное снаряжение. Продажи систем прицеливания, оборудования для наведения бомб, а также программного обеспечения увеличились в три раза по сравнению с прошлым годом. Химические вещества, особенно те, которые используются для контроля над толпой, а также военные технологии, стали предложениями с наибольшим спросом в 2013 году.

Не всё экспортируемое из Канады оружия предназначено для военных или спецслужб. В данные об экспортных поставках также включены товары ограниченного использования, такие как винтовки и пистолеты, которые могут находиться либо в частных руках, либо в собственности компаний. Но всё же указанные данные, как правило, касаются товаров военного назначения, а не общего количества всех игрушечных ружей и салютных установок, проданных каждому конкретному гражданскому лицу.

Экспорт осуществляется частными канадскими компаниями, но правительство в Оттаве оценивает каждую такую продажу и может ограничить любую из них, если она не соответствует экспортным требованиям.

«Ключевым фактором в рассмотрении вопроса о каждой такой продаже является способ конечного использования товара. Особое внимание уделяется требованиям к документам о конечном использовании, что делается в целях обеспечения того, чтобы экспортные поставки, предназначенные правомочному конечному пользователю, не переадресовывались другим лицам, которые могли бы угрожать безопасности Канады, ее союзникам или другим странам или людям», – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел в разговоре с VICE.

Стоит отметить, что в связи с тем, что закупки, как правило, осуществляются в соответствии с многолетними контрактами, годовые показатели могут быть либо завышенными, если вся стоимость контракта указана в соответствующем году, либо заниженными, если один контракт растягивается на несколько лет.

Классификации экспортируемых товаров, в лучшем случае, расплывчата. Данные по экспорту разбиваются на категории, например «электронное оборудование, космические аппараты военного назначения и компоненты, не подлегающие другому регулированию» или «энергетические материалы и связанные с ними вещества». Часто к классификации оружия применяются загадочные номерные обозначения, такие как 2-11 и 2-12, и в таком случае оказывается практически невозможным точно определить из чего фактически состоит экспорт.

Кроме того, правительство публикует эти данные все лишь один раз в два года. Таким образом, вам придется ждать 2016 года, чтобы узнать как канадские военные нарастили экспорт, однако, учитывая, что Оттава предпринимает попытки избавится от барьеров в поставках оружия пол дюжине других государств, стоит ожидать довольно высокий рост показателей экспорта.

Реактивный двигатель фирмы Pratt&Whitney. Фото с сайта Wikimedia Commons

Ближний Восток

Всем известные диктаторы-ваххабиты выбились на первые места в списке импортёров канадского вооружения.

Саудовская Аравия в 2013 году отдала $153 млн за канадские товары военного назначения, что демонстрирует заметное снижение закупок по сравнению с 2012 годом, когда они оплатили счета на сумму более $422 млн для улучшения своих итак более чем достаточно финансируемых вооруженных сил.

Большую часть этого экспорта составили танки. Канадское подразделение американского производителя вооружений General Dynamics получила контракт на $13 млрд, по которому для королевской семьи соберут легкие броневики.

Часть этих денег пойдет размещающейся в Ватерлоо компании Aeryon Labs, специалисты которой разработали понравившийся саудитам мини-беспилотник с функцией видеонаблюдения .

Афганистан также нашёл $8 млн в задних карманах на то, чтобы купить запасные части для своих ВВС. Из расплывчатых классификации, указанных в докладе правительства, Канада, похоже, продает Кабулу технологии наблюдения и визуализации для самолётов. Афганистану может пригодится это оборудование – не так давно США передала властям Афганистана флот снятых с использования грузовых самолетов стоимостью $486 млн .

Саудовская Аравия и Афганистан вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией закупают запасные части у компании Pratt&Whitney, специализирующейся на производстве авиационных двигателях.

Далее следует Египет, куда Канада поставила в 2013 году оружия на более чем $7 млн. Судя по всему, большая часть этих поставок касается радарного и инфракрасного оборудования. В последние годы Канада передала в вооружённые силы Египта авиационного оборудования на миллионы долларов.

Учитывая, что Оттава имеет значительное влияние над тем кто продает и что продают, факт поставки оружия режиму Мурси кажется довольно удивительным, учитывая что его правительство Братьев-мусульман часто высмеивали в канадском правительстве.

Между тем, Оттава также утвердила сделку стоимостью $5 млн на поставку бомб и ракет в Израиль. Расположенная в Квебеке компания Alphacasting скорее всего является поставщиком в этой сделке с Израилем .

Наконец, в 2013 году Канада заключила договор на поставку военных транспортных машин в Ливию. Хотя поставка была заблокирована в связи с закатом безумного режима Муаммара Каддафи, после свержения диктатора и благодаря началу операции НАТО, Канада возобновила экспорт машин.

Сейчас, повстанцы уже свергли то правительство, с которым сотрудничала Канада. Но ещё более усложняя положение дел, командир ливийской армии, Халифа Хафтар, к тому же возможно связанный с ЦРУ и которому, по всей видимости, достаётся часть канадского экспорта, начал свою собственную кампанию направленную против исламистских повстанцев и объявил правительство нелегитимным. Не так давно новый парламент подтвердил его полномочия и теперь он вполне может рассчитывать на своё становления в качестве нового лидера Ливии.

Броневик Stryker – десантная боевая машина производства компании General Dynamics. Фото с Wikimedia Commons

Северная Америка

Опубликованные в прошлом месяце данные не касаются многомиллиардной торговли вооружениями между Канадой и Соединенными Штатами – такие данные публикуются в других отчётах. Однако эти данные упоминают, что и так незначительный экспорт из Оттавы в Мехико, продолжил прозябать.

В 2013 году продажи Канады в Мексику составили около $900,000 и в основном состояли из разведывательного оборудования и наземных транспортных средств. Указанная цифра немного уменьшилась по сравнению с предыдущим годом, но в целом соответствует динамике последних нескольких лет.

Мексиканская армия как раз находится в самом разгаре кровопролитной войны с наркокартелями, контролирующими огромные территории страны. Полиция, с другой стороны, была причастна к массовым убийствам студентов , поддерживающих антиправительственные протесты.

Между тем, страны карибского бассейна пока что приобрели канадского оборудования всего лишь на несколько сотен тысяч долларов.

ИстрибительCF-18 Hornet в Колд-Лейк, штат Альберта. Фото Wikimedia Commons

Южная Америка

Хотя Канада никогда не поставляла большого объёма военных грузов в Южную Америку, четыре страны этого региона готовятся стать важными клиентами канадской оборонной промышленности.

Колумбия, находящаяся в задней части этого списка стран, в прошлом году приобрела оружия на почти $800,000, в то время как Голландские Антильские острова потратили на эти нужды $1,5 млн. Обе страны уступили Чили, которая потратила $3,5 млн. Колумбийцы в основном приобретали самолеты и запчасти, тогда как последние два государства закупали только оборудование для проведения разведки и визуализации.

Далее следует экономический локомотив Южной Америки – Бразилия.

Хотя обычно Канада поставляет большой объём оружия в Бразилию, в последние годы в этом направлении наметилась тенденция к снижению. Данные говорят о том, что продажи в страну составил около $275,000 в прошлом году, тогда как ранее речь шла о диапазоне в $1-2 миллиона.

Но это может измениться. Канада намеривается включить Бразилию (как и Индию, Кувейт, Перу и Южную Корею) в список стран, куда оружие может поставляться с минимальными разрешительными процедурами . Колумбия уже внесена в этот список.

Гаубицы M777. Фото с Wikimedia Commons

Европа

Очевидно, что благодаря НАТО, поставки канадской военной техники в Европу находится на достаточно высоком уровне.

Речь идёт о таких объёмах поставок: $85 млн в Австрию, $11 млн в Бельгию, $5 млн в Данию, $1 млн в Финляндию, $46 млн в Германию, $14 млн в Швейцарию, $50 млн в Италию, $12 млн в Люксембург, $28 млн во Францию, $14 млн в Нидерланды, $5 млн в Норвегию, $6 млн в Испанию, $9 млн в Швецию, и более чем $100 млн в Соединенное Королевство.

Для тех либеральных европейских стран, которые не являются членами НАТО, а именно постсоветских стран, существует Вассенаарской соглашение, в соответствии с которым осуществляется торговля оружием.

В среднем, Канада каждый год отправляет военных грузов в Европу где-то на $ 200-400 млн.

Бросается в глаза отсутствие в списке крупных покупателей канадских оружейных систем Украины. Учитывая, что данные о продажах приводятся за 2013 год, а Виктор Янукович, свергнутый союзник Путина, оставался у власти до февраля 2014 года, нет ничего удивительного, что данные не отображают всплеск поставок в эту страну. Учитывая участие Канады в операции «Гарантия», имеющей целью увеличение военной мощи Украины перед лицом российской агрессии , изменения будут видны как только будут опубликованы цифры за 2014 год.

Тем не менее, данные за прошлый год говорят, что Канада таки поставила в Украину винтовок и автоматического оружия на почти $300,000. Остаётся надеется, что это оружие не попало представителям полицейского государства Виктора Януковича, но каких либо данных подтверждающих, либо опровергающих это, нету.

Другим интересным потребителем канадского оружейного комплекса была Россия. В 2013 году Канада отправила в Россию винтовок на общую сумму в $400,000. И хотя раз за разом Канада поддерживает санкции направленные против режима Путина, Оттава до сих пор не наложила эмбарго на поставки оружия.

В свою очередь Европа ввела формальный запрет, да так, что заморозила большой французский контракт на поставку больших десантных кораблей .

В то же время пресс-секретарь правительства Канады сообщил, что Канада и так ни каким образом не помогает российским вооружённым силам.

«Канада не осуществляет поставок вооружений в Российскую Федерацию. Любая заявка на экспорт в Россию передается на рассмотрение», – прояснил пресс-секретарь для VICE. «Ничего из того, что может принести хоть какую либо пользу российским военным, пропущено не будет».

Большинство военных спецсредств, представляющих собою химические вещества и средства контроля толпы, продаваемые Канадой, отправились в довольно либеральные европейские государства – Австрию, Францию, Германию и другие.

Микро дрон Scout компании Aeryon Labs’. Фото с Wikimedia Commons

Африка

Южная Африка и Нигерия – те немногие стран Африки, которые могут похвастаться приобретением канадских вооружений. Первая страна приобрело его на $4,5 млн в 2013 году, в то время как вторая – на более $3,5 млн.

Не вызывает удивления, что за период с 2010 по 2013 год Южная Африка потратила на канадское оружие порядка $45 млн долларов, поскольку страна уже более десяти лет пытается модернизировать свои войска ввиду угрозы повторяющихся региональных конфликтов.

Большая часть закупок Южной Африки пришлась на наземные транспортные средства и запасные части к самолетам.

Нигерия, с другой стороны, является крупнейшей экономикой Африки и её самой густо населенной страной, а также крупнейшим добытчиком нефти, и источником поставок военнослужащих и военной техники для миротворческих миссий. Ее президент, однако, был обвинен слабой реакции на факт похищения ребенка повстанцами Боко Харам. Быстрая и хорошо финансируемая мусульманами салафитами милиция захватила города на севере Нигерии, и сумела взять под контроль нигерийский военную базу.

Остаётся надеяться, что на захваченной базе эти террористы не обнаружат проданные Нигерии в 2013 году бронированных машин, которых было поставлено на сумму в $4,5 млн.

Если Мухаммад Бухари выиграет предстоящие в феврале нигерийские выборы, он, вероятно найдет хорошее применение этому оружию. Бухари был военным диктатором в стране на протяжении нескольких лет в 80-е годы, и в значительной степени строит свою кампанию на идее, что нынешний президент Гудлак Джонатан неспособен побороть мятеж исламистов.

Двигатели Pratt & Whitney на бизнесджете Falcon 2000S. Фото с Wikimedia Commons

Азия

Некоторые любят приговаривать: держи своих друзей рядом, и продай своим врагам военно-учебное оборудование на $990,000.

По-видимому, как раз этой поговорке Оттава следует в своих отношениях с Китаем.

Хотя ранее Канада почти не продавала какой-либо военной техники стране с самыми большими вооружёнными силами в мире, всё изменилось в 2013 году, когда Канада, как раз после обвинения коммунистов в том, что они ведут кибервойну против Канады, подписала соглашение о партнерстве в военной сфере.

По этой причине стоит ожидать скачка в данных о поставках в 2014 году. На данный момент, мы имеем всего лишь миллион долларов, заплаченных за системы тренингов и симуляций, а также $300,000 за винтовках.

Региональных добродетель, Южная Корея, также производит закупки в Канаде. Власти более дружелюбной из Корей приобрели реактивных двигателей, космических аппаратов и кораблей, или, по крайней мере, запасных частей к ним, на 13 миллиона долларов. Это делает Республику Корею десятой по величине импорта канадского оружия страной.

Каждая из стран таких стран как Япония, Сингапур, Филиппины, Индонезия и Тайвань тратят свыше миллиона долларов в год на канадские товары военного назначения.

Еще одним государством в «особой» категории является Таиланд – в целом стабильная страна, вовлёкшаяся в беспорядки в 2013 году, когда к заполонившим столицу протестантам было применено оружие. Теперь, у власти находятся военные, в расположении которых находится канадское оружия стоимостью миллионы долларов.

В 2013 году экспорт в Таиланд превысил $10 млн, в основном поставлялась военная авиация. В предыдущие годы, Канада передала в Таиланд «химические и биологические отравляющие вещества, средства борьбы с беспорядками, радиоактивные материалы, а также связанное с ними оборудование, комплектующие и материалы» на сотни тысяч долларов.

