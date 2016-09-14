Ходить на свидания, когда нет денег – отстой

Иллюстрации Джулии Дикенс

Одно из самых интересных и в то же время расстраивающих явлений, когда вам чуть больше 20-ти (и твою мать, иногда больше 30-ти), и вы идёте на свидания с дыркой в кармане. Ходите ли вы в школу, переживаете ли тяжёлые времена или вам попросту не везёт, маневрировать на арене свиданий в десять раз тяжелее, когда у вас мало налички. Большинство людей моей возрастной группы разрываются между оплатой за обучение, арендой или счетами по кредитной карте, и при этом зарабатывают намного меньше, чем наши родители.

Так как большую часть своей жизни я бывала на мели по-разному, деньги и проблемы с ними связанные всегда были центром моей реальности, и это отразилось на том, как я воспринимаю свидания. Мы можем этого не осознавать, но кроме борьбы за финансы для вечерних свиданий, деньги и серьёзные отношения связаны намного больше, чем мы думаем. Не так-то просто сказать свиданиям «нет» до лучших времён, когда вы сможете свести концы с концами, но те, кто зарабатывает меньше, не особо стремятся завязывать долгосрочные отношения.

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Случайные знакомства в состоянии постоянного безденежья, это, по меньшей мере, упражнения в креативности. Развлекаться обычно дорого, а давление желания впечатлить другого человека всегда присутствует, хотим мы этого или нет. Одно дело – избегать дорогостоящих мясных ресторанов или мест с изысканной кухней в пользу более приемлемых мест, но просить деньги на бензин у того, кого вы пригласили на свидание, другое. Поэтому начинаешь чувствовать бережливость по отношению к деньгам, которой, на самом деле нет. Музеи с бесплатным входом, дешёвая, но интересная еда, Групоны – всё это может сойти для первых нескольких свиданий, но всё гораздо сложнее, когда дело доходит до «узнать-поближе».

Я думаю о тех временах, когда была на мели более обычного, работая внеурочные смены за оплату, на несколько центов превышающую минимальную ставку. Будучи женщиной, мне легче в плане свиданий: шансов, что меня пригласят куда-то, больше, чем если я буду оплачивать свои удовольствия сама. Мне не нравилась мысль, что придётся выйти из дома с тем, что моя ямайская мама называет «деньгами на всякий случай» – немного налички на случай, если всё пойдёт не так. Я пыталась быть открытой к свиданиям в целом, но меня останавливали не только деньги, но и эмоциональная нестабильность от того, что в жизни всё хреново.

В самые худшие времена, помню, как я ходила на многочисленные первые свидания, но не более того. Они меня немного отвлекали от того, какой хреновой была моя жизнь, но до меня начало доходить, что всё в ней повторяется. Комбинация разных мелочей была частью того, что ничего не менялось, в особенности в том, что касалось ненадёжности по отношению к себе, дерьмовый выбор, который я делала в прошлых отношениях, и растущий список тех, кто разрывал отношения. Но ничего не могло поколебать моё чувство нестабильности, отсутствия комфорта или неудовлетворения своей жизнью. И то, что я не зарабатывала достаточного количества денег, было огромной составляющей этого.

Сложно иметь необходимый для настоящего общения уровень открытости, когда ты постоянно думаешь о том, как оплатить аренду в этом месяце. Или в следующем. Смена рабочих мест, которые были одинаково пустыми и низкооплачиваемыми, также погружают тебя в жалкое состояние, которое так длительно могут выносить только другие люди. Не так давно я встретилась с бывшей коллегой по работе, с которой несколько работ проработала на адской работе. Она ушла из компании после меня, и устроилась на более оплачиваемую работу по своей специальности. «С тех пор, как я ушла оттуда, мой парень говорит, я стала вести себя с ним лучше», – рассказала она мне. «Ощущение, что твоё пребывание там делало тебя жалкой для всех».

Наличие партнёра может улучшить любую ужасную ситуацию, но я не могла выбросить из головы мысль, что я должна заниматься чем-то более «полезным», чем раздумывать об отношениях. В школе и после неё, будучи по шею в долгосрочных и краткосрочных долгах(Дьявол сам придумал дни, когда нужно оплачивать долги), я была уверена, что я плохо экипировалась для стабильности и искренности, которые, как мне казалось, должны были присутствовать в отношениях. Как я могла говорить о недалёком будущем с другим человеком, когда моё собственное будущее касалось лишь одного – как в час зарабатывать немного больше? Как скоро мне рассказывать о том, что привело меня к сегодняшней ситуации?

Ощущение стагнации в финансах не даёт почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы перевести отношения на более серьёзный уровень – беспокоиться об эмоциональном состоянии двух людей, когда ты едва справляешься с одним, довольно сложно. А принимая во внимание, что проблемы с деньгами – это самая распространенная причина разводов, это также корень большинства сор, хотя мы в этом и не признаемся. В прошлых отношениях самая большая трещина случилась из-за того, что я заняла своему тогдашнему парню деньги на экстренную стоматологическую помощь. Понятно, что если разборки случаются из-за нескольких сотен долларов, то всё будет ещё хуже, когда речь пойдёт о больших тратах, например, в связи с недвижимостью, машинами, счетами на детей.

Я также не обращала внимания на собственное финансовое состояние и начинала думать о состоянии тех людей, с которыми встречалась. Я считаю, что идеалисты любят притворяться, будто доход потенциального партнёра не имеет значения, будете вы встречаться или нет, но это не всегда реалистично. Не могу припомнить большей катастрофы, чем та, когда двое финансово неответственных людей маются дурью, в то время как их накрыло дерьмовыми кредитными балами и требованиями о выселении в одно и то же время, и они не способны обеспечить себе поддержку, и чтобы они продолжали ладить. Где-то ближе к середине моих двадцатых годов, то есть в возрасте когда-ты-покупаешь-дом (то, что большинству представителей поколения Y делать не придётся), казалось несправедливым объединить мою шаткую финансовую историю с чьей-то ещё, особенно, если у другого человека она была лучше.

Став старше, я поняла кое-что новое: неопределённость в моей жизни стала причиной моего беспокойства. Сильного. Жить с тревогой – это то ещё чувство, когда дело доходит до построения значимых отношений с другими людьми, но пребывание в состоянии постоянного беспокойства в сочетании с очень настоящим внешним давлением звонков от коллекторов и работников кредитных служб для студентов не позволяет больше ни о чём думать.

Я не говорю, что невозможно построить значимые отношения, несмотря на эти недостатки; люди это постоянно это делают. Иногда трудности можно определить как моменты, которые сближают пары, но для многих может казаться, что любовь далека от того, чего мы заслуживаем или с чем можем справиться, когда мы на мели. И не существует списка для дешёвого свидания или купона на него.

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