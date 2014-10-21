Дэвид Кэмерон хочет, чтобы британская молодёжь выбирала между нищетой и большими долгами.

Дэвид Кэмерон фото с Flickr

Во время своей недавней медиа презентаций в рамках конференции Консервативной партии премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пытался со всех сил отвлечь внимание от двух новостей: ещё одного случая перехода члена Консервативной партии в ряды Независимой партии и секс-скандала с участием одного из своих министров. Он пытался сосредоточиться на заявлениях, которые могут принести победу на выборах.

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Учитывая, что Кэмерон имеет отношение к трудоустройству главного телефонного взломщика, который отвечал за связи с общественностью, а также снизил налог на прибыль для миллионеров в период беспрецедентного снижения реальной заработной платы, он легко говорил о том, что он собирается делать в ближайшем будущем. Речь ни о чём, ничего конкретного. Будут ли налоговые послабления для школ? А может стоит направить бомбардировщиков Королевских военно-воздушных сил Великобританиина на отстрел барсуков? Этого никто не знал.

В конце концов, он подвёл итог, не такой странный как его речь, но всё же вполне жёсткий. Выступая на Маrr Show, премьер-министр выглядел уставшим. В случае победы Консервативной партии на следующих выборах, молодые люди в возрасте от 18 до 21 года не будут претендовать на льготы по жилью и пособия по безработице. Вместо этого, они будут получать “пособия для молодёжи” – в общей сумме на таком же уровне, как и пособия по безработице. Для того, чтобы продолжать получать это пособие после шести месяцев поиска работы, заявители должны будут или брать курс профессионального обучения, или проходить стажировку. В противном случае им придётся выполнять обязательные “общественные работы”, большинство из которых очень похожи на те работы, которые предусмотрены уже существующими программами общественных работ для безработных. В основном эти работы не требуют высокой квалификации, и поэтому оплачиваются по ставке ниже, чем даже минимальная заработная плата.

Кэмерон говорил о том, что такие меры были частью его более широкого плана по “уничтожению безработицы среди молодёжи”. Он также отметил, что: “Мы не должны предлагать этот выбор [безработицы] молодым людям … мы должны ставить вопрос следующим образом: “вы должны либо зарабатывать, либо учиться”.

На первый взгляд можно подумать, что всё это имеет смысл и, что желания и амбиции по сокращению безработицы среди молодёжи – очень похвальные инициативы. В конце концов, более активное участие молодых людей на предприятиях, в университетах и колледжах даёт возможность не только уменьшить количество людей отсиживающихся дома без дела, но и возможность решить так называемый вопрос “нехватки навыков” – разрыв между теми навыками, которые имеет работник и теми навыками, в которых нуждается британская экономика. Поскольку сам по себе лозунг “уничтожение безработицы” может звучать как риторический обман, получается, что на самом деле такая цель достижима.

Однако, проблема заключается в том, что Кэмерон хочет заставить людей выбирать заработок или обучение, при этом не сделав ни один из этих вариантов хоть немного привлекательным.

За время, когда консерваторы находятся у власти, полная занятость будет достигнута во многом таким же образом, как и коалиция получила “рекордное количество трудоустроенных людей” на протяжении последних нескольких лет, а именно: вынудив безработных молодых людей присоединиться к британской армии “работающих нищих”. Эта армия, в которую входит более половины тех, кто живёт в бедности в Великобритании и число которых выросло на 500 000 в 2013 году, – это те люди, которые выживают на минимальную заработную плату. Как я уже писал на прошлой неделе, это тот же минимальный уровень оплаты труда, который можно назвать “зарплатой нищих”. Если вы старше 21 года и работаете полный рабочий день, тогда ваша зарплата получается на $1.50 в час меньше суммы необходимой для удовлетворения ваших самых основных потребностей, чтобы выжить в Великобритании. Если же вы работаете полный рабочий день и живёте в Лондоне, – это на целых $3,25 в час меньше, чем необходимо для проживания.

Всё становится ещё хуже, если вы не достигли 21 года, в таком случае Кэмерон хочет принудить вас к работе. Для молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, минимальная заработная плата составляет $8,30 в час. Если вы младше 18 лет тогда ваша зарплата – $6,16 в час. Это в половину меньше минимума необходимого для проживания в Великобритании сегодня, согласно мнению экспертов. Это означает, что многие из самых бедных британцев, которые входят в 6,7 миллиона “работающих бедных”, будут ещё и самыми молодыми.

С заработком понятно, он – невелик, а как насчет обучения? Кэмерон намерен создать дополнительно три миллиона профессиональных программ обучения за счёт сбережений, которые станут доступны при проведении предлагаемых реформ. Таким образом он хочет успокоить тех молодых людей, которые больше шатаются в статусе безработных и сделать из них квалифицированных рабочих. Но при обучении на этих программах им будут платить даже меньше, чем минимальный размер оплаты труда для 16-летних: $4.44 в час. Конечно, вы можете сказать, что ученики имеют бонус в форме обучения и получения новых навыков, однако, дело в том, что это невозможно сделать в одиночку, без помощи семьи. В противном случае, вы можете выбрать работу, но покупательная способность будет как у безработного.

Те, кто будут проходить эти программы обучения смогут, по крайней мере, заработать некоторые деньги, а не брать взаймы, как это делают обычные студенты колледжей и университетов. Оглядываясь назад, единственной причиной, по которой я пошёл в колледж, было то, что выпускникам средних школ платят очень мало. Идея заключалась в том, что моя учёная степень требовала временных затрат, и через определённое время я мог вернуться с конкретными перспективами. Однако, позже стало понятно, что дивиденды от учёной степени – сумма, которую выпускники заработают в течении своей карьеры по сравнению с теми, кто не имеет степени, – не такая большая, как была раньше. Средняя сумма, которую выпускники могут рассчитывать заработать после окончания университета, снизилась на невероятных 11 процентов в период с 2007 по 2012.

В реальности зарплата молодёжи падает ещё быстрее, чем у всех остальных британцев. Учитывая, что с учётом инфляции реальная зарплата упала на шесть процентов после финансового кризиса, эта цифра падения составляет 12 процентов для тех, кому 20 лет. Более того, затраты на поступление в университет растут очень быстро, так цены не растут ни на что, ну, кроме цен на жильё. Однако, при этом зарплаты падают. В итоге это означает, что для многих, кто учится в колледже и набрал себе десятки тысяч долларов кредитов, выбор в сторону образования становится всё менее разумным. Хотя тем, кто не имеет учёной степени, больше не платят, с другой стороны они и не выплачивают многолетние кредиты.

Молодость часто воспринимается как время беззаботной жизни и наслаждения расцветом своей независимости. Всё чаще получается, однако, что так молодость воспринимается миллионами британских сравнительно богатых пенсионеров, которые пользуются низкими процентными ставками, всё ещё растущими ценами на жильё, и благами государства от всеобщего благосостояния, которые были раньше намного большими, чем сейчас. Но вместо того, чтобы завидовать старикам, может быть, нам лучше научиться жить и взрослеть так как делали это они.

На период с середины 1950-х годов до середины 1960-х годов приходится послевоенный бум – реальные зарплаты в послевоенной Великобритании удвоились и выбор “зарабатывать” или учиться был возможным, так как очень активно рос сектор высшего образования, что в свою очередь увеличивало количество грантов на обучение, предлагаемых студентам рабочего среднего класса. В это же время, в Великобритании был реализован план по “уничтожению безработицы”: безработица не составляла более, чем 2,6 процента в течении 25 лет между 1945 и 1970, такого в истории Великобритании больше никогда не повторялось.

Позже предлагались другие варианты – сокращение бедности путём подъёма заработной платы и государственного финансирования для тех, кто выбирает обучение. Вместо этого правительство требует, чтобы молодые люди делали выбор “зарабатывать или учиться”, при этом не гарантируя доходы, которые бы стоили этих затрат, а также вынуждая тех, кто хочет учиться, жить в кредит, что тоже по сути выбором и не является, так как другого выхода нет.

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