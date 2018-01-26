Даже если он не обидел вас лично, это не значит, что он невиновен

В середине ноября 2017 года две женщины обвинили сенатора Миннесоты Эла Франкена в сексуальных домогательствах. Ведущая радиостанции Лианн Твидэн обвинила бывшую звезду SNL, который стал политиком, в том, что он поцеловал её без её согласия, а также в том, что лапал её, пока она спала – предоставив фотографии как доказательство, что подтверждает последнее – а затем 33-летняя женщина Линди Менц, которая теперь живет в Техасе, рассказала, что бывший комик щупал её за зад в тот момент, когда она делала снимки на ярмарке «Minnesota State Fair» в 2010 году, которую мы теперь называем « the George H.W.»

Почти всеобщим признанием, ответ на всё это был такой: «Это ужасно, и Эл Франкен должен быть осужден!». Некоторые люди (включая меня) считают, что демократ должен уйти в отставку. Несмотря на то, что он, похоже, вряд ли это сделает, этическое расследование в Сенате идет полным ходом, и в конечном итоге Франкена осудят, если не выгонят. Но есть одна группа людей, готовых защитить его, а именно бывшие коллеги Франкена из SNL. В конце ноября 36 женщин, которые работали с сенатором во время его деятельности в SNL, опубликовали следующее заявление:

Videos by VICE

Мы считаем своим долгом заступиться за Эл Франкена, с которым мы все с удовольствием работали в течение многих лет на шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (англ. Saturday Night Live, SNL). То, что сделал Эл, было глупо и бестолково, и мы считаем, что для него было целесообразным извиниться перед госпожой Твиден и общественностью. Исходя из нашего опыта, мы знаем Эла как любящего и преданного семейного человека, замечательного комедийного исполнителя и почётного государственного служащего. Вот почему мы стремимся к быстрому и прямому подтверждению, что после многих лет работы с ним мы хотели бы отметить то, что ни одна из нас не испытывала какого-либо неподобающего поведения; и выражаем нашу искреннюю признательность за то, что он относился к каждой из нас с огромным уважением и заботой.

Человеку, который не ведёт себя неуместно с вами, не мешает вести себя ненадлежащим образом с другими женщинами. Это письмо не является ни подтверждением репутации Франкена ни законным опровержением заявлений Твидэн или Менз. Скорее, это является наглядным подтверждением соучастия с целью обеспечения прикрытия кому-то, кто был хорошим человеком в вашем присутствии.



Итак, как следует бывшим коллегам Франкена из SNL реагировать на обвинения в неправомерных действиях сексуального характера? Ну, они вообще не должны были обращаться, иногда лучше промолчать. Это доказала Лина Данэм, что иногда молчание действительно – золото: во время своей недавней пиар-катастрофы, в ходе которой она защищала сценариста сериала «Девчонки» («Girls»), обвиняемого в изнасиловании, который позже после протестов извинился для своей защиты.

Бывшие коллеги Франкена могли бы принять к сведению сообщения от нынешних актеров SNL, которые в субботнем шоу выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Франкена. Касательно фотографии Твиден, где Франкен лапает её, когда она спала, Колин Йост в «Новостях за неделю» заявил: «Знаю, что эта фотография выглядит плохо. Но, помните, «это» тоже плохо».

«И конечно, это было сделано, прежде чем Франкен баллотировался на государственную должность», – продолжил Йост. «Но это было также сделано после того, как он закончил школу. Очень сильно непохоже на: «О, да ладно, он не придумал ничего лучшего. Ему было всего 55».

Если бы 36 бывших коллег Франкена сочли необходимым выступить с более положительным заявлением о поддержке, они могли бы выдать нечто похожее на то, что Сара Сильверман сказала о своём давнем друге и признанном сексуальном маньяке Луи Си Кея. В недавно вышедшем эпизоде своего шоу «Hulu», «Я люблю тебя, Америка», Сильверман сказала (курсив мой):

Один из моих лучших друзей в возрасте старше 25 лет, Луис Си Кей, мастурбировал перед женщинами. Он обладал властью над женщинами в извращённом плане, иногда до такой степени, что они полностью прерывали карьеру комедианта. Я могла бы сформулировать это в форме трогательной истории о нашей дружбе и о том, какой он хороший отец, но это совершенно неуместно, не так ли? Это настоящее пропаривание мозгов, потому что я люблю Луиса, хотя Луис делал эти ужасные вещи. Оба этих заявления правдивы. Поэтому я просто продолжаю спрашивать себя: «Можно ли любить кого-то, кто делал плохие вещи?» Конечно, я поразмышляю над этим позже, потому что единственные люди, которые сейчас имеют значение – это жертвы… Итак, надеюсь, ничего страшного, если я прямо сейчас разозлюсь из-за женщин, которых он обидел, и на среду, которая позволила это. И мне очень грустно, ведь он мой друг.

Есть вероятность, не равняющаяся нулю, что любая женщина, любой человек знает кого-то, кто сексуально оскорбил кого-то другого. (Согласно Национальному Информационному Центру Сексуального Насилия, одна из пяти женщин и один из 71 мужчин были изнасилованы в течение своей жизни). В целом, обидчики могут быть добры к людям, которых они не оскорбили или не насиловали. Как и Франкен, они могут преследовать благородные цели, которые в целом приносят пользу женщинам. У них есть люди, которые их любят. Эти люди могут по-прежнему любить их, несмотря на ужасные вещи, которые они совершили, или, как и Сильверман, они могут испытывать смешанные чувства.



Чем больше мы будем открываться о предполагаемых сексуальных преступниках, тем больше и больше будет людей, которые будут ошеломлены обвинениями против своих друзей и семей. Но это не значит, что они должны выступить и иметь открытую позицию вместе с обвиняемым. Как сказала Сильверман: «Единственные люди, которые имеют значение – это жертвы».

Следите за сообщениями Ивы Пейсер на Twitter.