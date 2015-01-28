Неужели хорошие деньки для Горы Секса закончились?

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Гора Гунунг Кемукус, которая находится в округе Страген провинции Центральная Ява в Индонезии, известна местным жителям красочным названием Гора Секса. Название горе дали местные жители так, как здесь проводится древний ритуал внебрачного секса между незнакомыми людьми. Но после привлечения нежелательного внимания со стороны международных средств массовой информации, скандал с сексторговлей, и какой-то нагоняй от местного губернатора, ритуал перестали проводить.

Ритуал, который проводится один раз в 35 дней, приезжают посетить паломники, которые хотят привлечь в свою жизнь богатство, удачу и благополучие. Считается, что ритуал даёт наилучшие результаты, если участвовать в нём семь раз подряд. Существует легенда, согласно которой в этих краях жил принц, у которого был роман с мачехой; принц и мачеха бежали из дворца, но их нагнали и убили, как раз в момент полового акта. Похоронили пару на горе. С тех пор считается, что те, кто сможет закончить их половой акт, обеспечит себе жизнь в изобилии. В поисках богатства и благополучия люди ездят в это место ещё с 16 века.

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Традиционно паломники делали своё дело на открытой территории, но сейчас эта территория заставлена ларьками и магазинчиками, в которых продают еду и афродизиаки. В некоторых из них даже организовали бордели. Это место всегда привлекало тех, кто зарабатывает на секс-услугах. Но из-за недавнего разгона проституток в районе Долли Сурабая, который был самым известным районом красных фонарей на протяжении десятилетий, теперь в районе Горы Секса проституток намного больше, чем когда-либо.

Учитывая, что в Индонезии основной религией является ислам, все эти события не остались без внимания западных СМИ.

«Это какой-то парадокс, мне трудно понять смысл происходящего», сказал Патрик Аббауд из Специальной радиослужбы в Австралии (SBS) в интервью о своём недавнем документальном фильме о горе. «Это очень странный исламский ритуал, ведь непонятно, как это возможно среди правоверных мусульман».

Из-за нежелательного внимания прессы губернатор Центральной Явы, Ганьяр Праново, в прошлом месяце запретил проводить древний ритуал. Индонезийским СМИ Праново заявил, что «весь мир знает об этом. Разве это не позор?»

Губернатор Праново не одинок в своём желании прекратить практику ритуала. Индонезийский Совет Улемов (MUI), основной мусульманский орган страны, также считает, что ритуал является аморальным. ПакЧолил Нафис, секретарь комиссии по оценке и исследованиям в MUI, выразил опасение, что обряд будет вести за собой людей по греховному пути. «Правительство должно защищать своих людей», сказал он. «Я надеюсь, что правительство закроет это место раз и навсегда».

Однако, другие утверждают, что эта традиция – не просто повод потусить, это часть культуры, которая исчезает в Индонезии.

«Сексуальный ритуал с надеждой на обретение удачи и счастья в Яве – это нечто большее, чем просто практика, которая не соответствует исламу», сказал VICE профессор Пак Ваван Гунаван, преподаватель Индонезийского Национального исламского университета и координатор индонезийской межконфессиональной сети.

Ритуал на Горе Секса является частью религиозной системы, которая объединяла многие религии страны в единое целое и было отражением верований людей, что духовные силы существуют во всём, в природе и архитектуре, а также во владениях Богини Южного океана. «У нас было равновесие между суфизмом и исламом, буддизмом империи Маджапахит и хинди», сказал Гунаван. «Это равновесие было религией на острове Ява, нашего народа, нашей земли».

Только в начале 19-го века сексуальный ритуал начал вызывать критику, а население Индонезии развивалось и изменилось, и ислам стал доминирующей религией.

«Возрождение ислама, в сочетании с воссозданием только тех традиций, которые приемлемы в современном мире, означает, что многие аспекты сложной истории ислама в Индонезии будут утрачены», сказал профессор Адриан Викерс, который исследует историю культуры Юго-Восточной Азии в Университете Сидней.

Но не все чиновники на современном острове Ява хотят упразднить секс-ритуал. Многие, кто живёт в этом районе, не согласны не столько с древним ритуалом, сколько с современным его исполнением. Управляющий округом Страген Агус Фатчур Рахман, например, заявил, что он не хочет, чтобы закрывали территорию, он предлагает просто запретить там секс-услуги.

«Большая проблема в том, что губернатор Сурабая разогнал проституток в районе Долли», сказал Гунаван. «Проститутки съезжаются теперь в Гунунг Кемукус, чтобы заработать денег, а это не имеет ничего общего с религией и самим ритуалом», сказал Гунаван. «Настоящая проблема заключается в самих людях».

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