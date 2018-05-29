Действительно ли «Звёздные войны: Эпизод I – Скрытая угроза» – отстой?

Если «Пробуждению Силы» 2015 года, фильму забавному, но неидеальному, пошло на пользу то, что он появился после этих ненавистных приквелов, то «Пробуждение Силы» невероятно пострадало из-за того, что стало первым фильмом по «Звёздным войнам», выпущенным после эпохальной оригинальной трилогии Джорджа Лукаса.



Эти три изначальных фильма («Звёздные войны» 1977 года, «Империя наносит ответный удар» 1980 года и «Возвращение джедая» 1983 года) изменили кинематограф и легли в основу квазирелигии для бесчисленных заядлых фанатов. Поэтому в 1999 году (когда Лукас ознакомил публику со своим долгожданным первым приквелом) ожидания были высоки, а «Угроза» откровенно до них не дотягивала. Критики отреагировали по-разному, но фанаты, взвинченные многообещающими трейлерами и, возможно, слишком уверенные в том, что Лукас никак не может пасть ниже эвоков, были взбешены.

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С тех пор отрицательное мнение о «Скрытой угрозе» стало нормой. Она настолько разочаровала множество людей в те времена, когда осквернение памяти о классических фильмах ненужными приквелами ещё не было повсеместной голливудской практикой (более того, сама концепция «приквела» была популяризирована именно эпизодами I-III), что этот фильм и два его сиквела стали символом предательства в кинематографе. В наши дни неоднозначность редко встречается в спорах о «Призрачной угрозе». Приквелы многим показались равнозначными атаке на некий институт, а «Призрачная угроза» была незабываемым и непростительным первым штурмом.

Неудивительно, что жуткая репутация «Угрозы» наводит на мысли о чём-то более вопиющем, чем на самом деле. Эпизод I точно не является самым худшим приквелом всех времён и народов, когда на свете есть «Люди Иск: Начало. Росомаха», такое же безразмерное и непослушное, как грива Логана в этом фильме, или трилогия «Хоббит», один из самых циничных разводов на деньги в истории кинематографа. Также «Угроза» не может быть, как утверждают некоторые, просто одним из самых худших фильмов. Есть плохие фильмы, которые забавно проваливаются во всех отношениях, например, «Комната», или плохие фильмы, созданные с высокой технической подготовкой и при этом практически не смотрибельные, вроде фильмов Майкла Бэя о трансформерах. «Скрытая угроза» не вписывается ни в одну из этих категорий.

Разумеется, с точки зрения сценария «Угроза» – это чёрт те что и сбоку бантик: рыцари-джедаи Квай-Гон Джинн (Лиам Нисон) и Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) находят пацанёнка-вундеркинда, возможно, являющегося Избранным, Энакина Скайуокера (Джейк Ллойд), посреди межгалактической стычки из-за торгового спора. Но это чёрт те что, выполненное с серьёзностью и поразительным мастерством. Более того, эпизод I– это шедевр дизайна. Такую детализацию проработки мира кинематографист мог бы обеспечить лишь за счёт бездонного бюджета, и Лукас поступает мудро, не заваливая «Угрозу» спецэффектами, как последующие приквелы, вместо этого дополняя реальные декорации, модели и миниатюры компьютерной графикой.

Это значит, что миры в «Угрозе», в отличие от миров засорённых спецэффектами с бесконечным хромакеем эпизодов II и III, показывают себя поразительно хорошо: Набу – зелёная Венеция будущего, дворцы которой населены роскошно одетой аристократией; подводный мир гунганов, улей с огромными освещёнными шарами и верновскими подлодками; Татуин, рай для иссушённых жуликов, в котором происходит сцена с гонками на подах в «Угрозе», одно из немногих простых удовольствий в жёстких декорациях за всю приквельную трилогию; а также Корусант, оживлённый мегаполис размером с планету, являющийся сияющей столицей вселенной. Эти миры – образ «Звёздных войн», которых мы ещё никогда не видели, взгляд на далёкую-далёкую галактику Лукаса до того, как она превратилась в остатки былого величия, показанные в оригинальной трилогии.

Перемены в эстетике, от подержанного будущего до чего-то более утопичного, это попытка Лукаса избежать распространённой ловушки для приквелов/сиквелов: вместо того, чтобы спокойно повторять за оригиналами, чем грешит сборник хитов «Пробуждение Силы», со «Скрытой угрозой» он, к добру или к худу, прокладывает другую дорогу. Да, есть мидихлориане, но Лукас также превращает несколько неуклюжую дуэль на световых мечах прошлого в дикий балет, вводит устрашающего злодея нового типа в лице культового рогатого гада Дарта Мола, делает апокалиптический саундтрек (один из лучших за всю франшизу за авторством Джона Уильямса), а вместо задиристых ковбоев и негодяев в главных ролях показывает толпу галактических политиков и космических самураев.

Когда его перестали сдерживать так, как раньше (до превращения в неприкосновенного короля блокбастеров у Лукаса были соавторы, предложившие изменения, которые оказались крайне важными для успеха его фильмов), он начал ни в чём себе не отказывать. Несмотря на все свои недостатки, «Угроза» – это не «Звёздные войны» прошлого, и это великолепно: Лукас превратил свой непринуждённый космический вестерн в космическую оперу, одновременно серьёзную, забавную, скучную, головокружительную, неловкую и проникновенную.

Вот только ни что из этого не оправдывает Джа-Джа, чтоб его, Бинкса, местное собрание откровенно расистских карикатур на чужеземцев, и то, что «Угроза» полна упоротых диалогов, написанных человеком, который как будто ни разу в жизни не встречался с другим человеком, и зачитанных талантливыми, в общем-то, актёрами словно под дулом пистолета. За исключением Иана Макдермида, который уверенно играет интригана сенатора Палпатина так, как будто это история егоприхода к власти, а не Энакина, актёры фильма, от Натали Портман до копирующего Алека Гиннесса Юэна Макгрегора, поголовно деревянные. «Угроза» прекрасна, но очень часто пуста, а её персонажи – скучающие туристы, путешествующие по чьему-то слишком живому воображению.

Но, опять-таки, можно с таким же успехом сказать то же самое о вышедшем в этом году «Валериане», великолепном провале Люка Бессона и очередной большой роскошной фантастической мешанине. Ни «Скрытая угроза», ни «Валериан» не испытывает такого недостатка во вдохновении и периодических острых моментах, чтобы действительно стать худшими из худших. В конечном итоге это просто ничем не примечательные провалы. Единственное различие между ними в том, что с одним из них были связаны огромные, возможно, невыполнимые ожидания.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.