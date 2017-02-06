Несмотря на прогрессивных соседей, Гонконг остаётся отсталым в плане прав ЛГБТК

Когда жители Гонконга Янь* и Дженис* заявили своему церковному наставнику, что являются лесбиянками, он пригласил их отмаливать собственную гомосексуальность вместе с пастором. В тихой церкви, зажатой между оживлёнными мегамоллами, пастор, по их словам, тогда сказал им, что их гомосексуальность неправильна и что им нужно попросить Бога их очистить. Потребовав у них денег, он сказал им, что очиститься от гомосексуальности можно лишь через рвоту и обмороки от изнурительных молитв.



Их опыт ярко иллюстрирует сложные отношения бывшей британской колонии со своими гражданами из числа ЛГБТК. В то время как соседний Тайвань делает шаги в сторону легализации гомосексуальных браков, люди в Гонконге придерживаются крайне традиционных взглядов на секс и брак, которые распространяются и на ЛГБТК-сообщество. Гонконг не защищает своё гомосексуальное население с помощью антидискриминационных законов, хотя и развивался как свободная экономика, отдельная от материкового Китая; на Тайвани и в Макао антидискриминационное законодательство просто защищает ЛГБТК-граждан от дискриминации на работе, а в первом случае оно распространяется и на школы.

Videos by VICE

Более того, правительство Гонконга не просто игнорирует меры по поддержке своего гей-сообщества – оно иногда активно работает против него. Некоторые заявляли, что социальные работники города периодически (и неофициально) отправляют молодёжь к психотерапевтам, которые практикуют переходную терапию для гомосексуалов, пытающуюся обращать людей в гетеросексуальность посредством основанных на стыде тактик, которые могут наносить пациентам сильные психологические травмы. А вплоть до прошлого года правительство предоставляло финансирование Post Gay Alliance, организации христиан-фундаменталистов, возглавляемой психиатром по имени Хон Квай-ва. Хотя город финансирует и благие цели, связанные с гомосексуалами, Post Gay Alliance продвигает среди городской молодёжи идеологию «пост-гомосексуализма»; эта практика тесно связана с переходной терапией.

В целом позиция Гонконга в отношении гомосексуальности связана с чрезмерным влиянием христианства и католицизма на город. Хотя всего около 5 процентов граждан Гонконга идентифицируют себя как католики, в связи с чем католицизм является малозначимой религией в регионе, где доминируют буддизм и даосизм, церковь глубоко пустила свои корни. «Её члены владеют массой социальных ресурсов и обладают влиятельным положением в обществе», – заявила Джулия Сунь, известная поборница сексуальных прав, основавшая китайский форум для точных советов о сексе под названием Sticky Rice Love.

Она добавила, что многие из школ города обладают христианским происхождением; по данным Hong Kong’s Yearbook, ежегодного сборника статистических данных, публикуемого правительством, в 2015 году в Гонконге было в два с лишним раза больше христианских школ, чем светских. Христианские школы, как правило, показывают лучшие результаты в регионе на публичных экзаменах, из-за чего их предпочитают родители, но образование, которое получают их дети, глубоко консервативно.

«Местные христианские школы учат учеников, что мастурбация и гомосексуальность – это грехи», – заявил Томми Чжэнь, борец за права ЛГБТК, сотрудничающий с Rainbow Action, единственным общественным центром для гомосексуалов в городе. «Хотя большинство гонконгцев – не христиане, из-за христианского образования они консервативны в сексуальном плане – и из-за этого ситуация гораздо хуже, чем в материковом Китае», – сообщил Чжэнь. Материковый Китай является коммунистическим, и тамошнее правительство не даёт процветать христианским идеалам.

Эти религиозные корни влияют на сложные отношения города с правами гомосексуалов. С одной стороны, в Гонконге есть парады и звёзды, не скрывающие свою ориентацию, а в рамках опроса более 1000 случайно отобранных работающих гонконгцев, проведённого в 2012 году, 50 процентов заявили, что «принимают» ЛГБТК. С другой, в рамках отдельного опроса 611 взрослых в ноябре 2015 года 68 процентов заявили, что согласны с мыслью о том, что общество должно терпеть взгляды, направленные против гомосексуалов.

Один из примеров того, как проявляются эти взгляды, можно найти в практике Хон Квай-ва. В 2011 году Управление социального обеспечения города пригласило Хона пообщаться с зарегистрированными социальными работниками города, что, по мнению многих, было равнозначно фактической поддержке этой терапевтической практике «после гомосексуальности» со стороны Управления социального обеспечения. Приглашение вызвало международный скандал, в том числе протест в Нью-Йорке. Хона наняла Глория Ли, тогдашняя заведующая обучением в управлении; пресс-секретарь не дала ей возможности ответить на запросы. С 2011 года правительство и дальше финансировало Post Gay Alliance Хона и, судя по всему, отправлять молодёжь к тем, кто занимается переходной терапией.

Хон отрицает, что вообще практиковал переходную терапию, и заявил, что последние 30 лет практикует терапию «после гомосексуальности», психотерапевтический подход, «целями которого являются улучшение самовосприятия, уничтожение чувства вины и стыда из-за сексуальной ориентации [клиента], а также получение эмоционального удовлетворения от других отношений – с родственниками, друзьями, гетеросексуальных или духовных отношений для того, чтобы испытать радость и покой в жизни», – заявил мне Хон.

Организации Хона проявляли осторожность, избегая употребления термина «переходная терапия» в описании своей деятельности. New Creation Association, ещё одна организация, возглавляемая Хоном, заявила на своём вебсайте, что может помогать людям «отказываться от гомосексуального образа жизни» с помощью психотерапии. Хон отрицает, что основной целью терапии «после гомосексуальности» является воздержание от гомосексуальных практик. «Этот подход слишком негативен и неэффективен. Сексуальное воздержание с тем же полом – лишь естественное последствие положительных изменений в других сферах жизни [клиента]», – заявил он.

Хотя Хон и не слишком подробно рассказал о том, что происходит во время сеанса терапии «после гомосексуальности», он сказал, что пользуется терапевтическим приёмом, известным как исследование текучести сексуального влечения в психотерапии, или SAFE-T. Считается, что это возрождение переходной терапии для гомосексуалов, утверждающее, что сексуальная ориентация подлежит изменению, хотя и с более мягким названием, чем «переходная терапия».

«Мы уже довольно давно заметили [практику Хона], – заявил Чжэнь, сторонник Rainbow Action. – Но в 2011 году она попала в международные новости, потому что Гонконг, возможно, стал первым государством в мире, сделавшим заказ на переходную терапию.

Хотя Хон и отрицал, что вообще практикует переходную терапию для гомосексуалов, Йео Вай-вай, поборница прав сексуальных меньшинств из Женской коалиции Гонконга, заявила, что пять лет назад работала с молодым человеком, который отправился к Хону по направлению от своего государственного социального работника. Хон прописал молодому человеку антидепрессанты для лечения гомосексуальности, заявила Йео. «Он вообще не почувствовал себя «обращённым», – сказала Йео, – но в течение всей терапии чувствовал себя всё более и более несчастным».

В ответ на вопрос о том, отправляет ли до сих пор Управление социального обеспечения свою молодёжь к специалистам по переходной терапии и что оно делает в поддержку ЛГБТК-молодёжи в кризисных ситуациях, представитель Отдела информации и связей с общественностью управления написал, что «знания с нескольких точек зрения крайне необходимы социальным работникам для дачи профессиональной, комплексной и самостоятельной оценки вверенных им ситуаций». Он не заявил и не стал отрицать, что управление отправляет молодёжь на переходную терапию, а также не дал комментариев насчёт того, будет ли управление публично осуждать эту практику. Что касается Хона, то представитель просто написал, что «доктор Хон Квай-ва был однажды приглашён в 2011 году для лекции, которая должна была обеспечить наших социальных работников информацией, дающей им возможность лучше понять сексуальную идентичность и сексуальное влечение среди молодёжи, а также навыки работы с ней».

В отличие от целого ряда американских медицинских организаций и администрации Обамы, самому правительству Гонконга ещё только предстоит официально осудить переходную терапию, а представитель правительства отказался комментировать причину этого. Тайваньские чиновники опубликовали в этом месяце план запрета на переходную терапию (впрочем, Макао также не осуждал эту практику). Председатель Совета регистрации социальных работников, Лунь Чжи-вай, заявил, что не может комментировать этот вопрос; Совет регистрации является официальным органом лицензирования социальных работников в городе.

Хотя переходная терапия не особенно распространена в обществе материкового Китая, в том случае, если она практикуется, она скрывается от общественности. Врач из материкового Китая, открыто практиковавший эту терапию, вызвал протесты в 2014 году и предстал перед судом по историческому делу.

*Имена скрыты с целью защиты личностей информаторов.

Следите за сообщениями Джастина Хейфеца на Twitter.