Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать человеку с биполярным расстройством

Эта статья была впервые опубликована на VICE Denmark.

Рашиду Мутику 29 лет, он – бакалавр журналистики, и он живёт с биполярным расстройством. Такой же или подобный диагноз поставили примерно 40 000 датчан и 4 миллионам британцев, но, как это часто бывает с психическими заболеваниями, оно до сих пор окружено множеством отрицательных стереотипов.



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Мы с Мутиком вместе учились в старшей школе, где он показывал себя исключительно хорошо. Я всегда считал его гением; он был одним из самых умных и перспективных людей, которых я знал. Но жизнь у него пока что складывалась не так, как ожидали мы все: из-за биполярки Мутику оказалось трудно удержаться на обычной работе.

Недавно он вернулся из Копенгагена в деревню, чтобы быть поближе к семье. Я поговорил с Мутиком, чтобы узнать, как расстройство повлияло на все аспекты его жизни.

VICE: Что ты почувствовал, когда тебе поставили диагноз?

Рашид Мутик: Я получил его около года назад, и поначалу это было огромным облегчением. За предыдущие годы мне очень часто ставили неправильные диагнозы, поэтому было очень приятно наконец-то узнать, что со мной происходит. Но это чувство поутихло, когда я осознал серьёзность диагноза. При биполярке как будто качается маятник между крайней самокритичностью, неловкостью и внезапным приступом огромной самоуверенности. Я убедил себя, что всегда должен чувствовать себя отлично, уверенно, полным сил, но смириться с тем, что моё маниакальное состояние так же вредно, как и депрессивное, было трудно. Мне нужно было найти равновесие, но это состояние равновесия не приходит ко мне само собой, а мысль о нём немного нагоняет на меня скуку.

Каково это – находиться в маниакальном состоянии?

В начале маниакального состояния я – лучшая версия самого себя. Я всё делаю быстрее, не устаю и не унываю. Я не могу спать, но и не чувствую в этом потребности. Это всё равно что жить в весёлой нарезке кадров из фильмов: думать не надо – человек просто делает, и всё шикарно. Человек очень много говорит и с трудом дожидается ответов. Он – сверхчеловек, он забавен, он – центр внимания, и он наслаждается этим. Если кто-то не уделяет внимания исключительно ему, это не принимается близко к сердцу – просто кажется, что этот человек что-то упускает. Полагаю, это очень похоже на кайф от кокаина.

Photo by Roseann Sabla

Так почему же маниакальное состояние – это так же плохо, как и депрессивное?



Основных причин две. Первая – в том, что если достаточно долго пробыть в маниакальном состоянии, в конце концов происходит то же самое, что и после нескольких дней под кокаином: приходит паранойя, человек выходит из-под контроля. После маниакального эпизода мой мозг просто ломается и начинается депрессия. Во-вторых, в маниакальном состоянии человек делает то, что ему не свойственно. Он от фонаря принимает важные решения насчёт своей жизни, денег и отношений, а это может испортить жизнь.

Как-то раз я проиграл 2400 долларов, и банк закрыл мой счёт. Среди симптомов есть и гиперсексуальность: я в маниакальном состоянии занимался сексом в общественных местах с людьми, которых даже не знал по именам. Это может разрушать отношения, как романтические, так и дружеские, и карьеру. В маниакальном состоянии некоторые люди уходят с работы, потому что не хотят сидеть на привязи, а когда эпизод заканчивается, они глубоко об этом сожалеют.

Как биполярка влияет на твою повседневную жизнь?

Этот диагноз влияет на всё. Я часто не могу спать – как-то раз я не спал двое с половиной суток, а когда я наконец засыпаю, я сплю по 20 часов кряду. Пропадает контроль над собственным телом. В маниакальном состоянии мне приходится напоминать себе поесть, а когда я всё-таки ем, мне приходится напоминать себе, что надо остановиться.

В депрессивном состоянии я толкую всё совершенно иначе. Просто встать утром и пойти на работу – уже испытание. Рефлексы проявляются не особенно хорошо, поэтому водить машину практически невозможно. Я переживал настолько тяжёлую депрессию, что мне было трудно даже порезать буханку хлеба. У меня было так мало сил, что казалось невозможным удержать хлеб и порезать его ножом. При таком самочувствии на душ нет сил – человеку даже не кажется, что он заслуживает чистоты.

Как биполярка влияет на твои отношения с другими людьми?



Поддерживать близкие отношения трудно, потому что человек не отдаёт то, чего от него ожидают, при общении. В депрессии мне кажется, что люди любят меня зря: может быть очень трудно просто встретиться со знакомым человеком на улице и поздороваться с ним. И это– если вам вообще удастся выйти на улицу. В депрессивном состоянии не имеет значения, насколько сильно ваш друг хочет, чтобы вы пришли на вечеринку: выйти из дома вы неспособны, как бы вы ни старались. Речь идёт о низком уровне энергии и очень высокой тревожности.

А со свиданиями как?

В маниакальном или депрессивном состоянии партнёр может принять ваше психическое состояние на свой счёт, подумав, что он что-то сделал не так. Из-за непостоянства вашего настроения он может начать нервничать рядом с вами. Мне говорили: «Я никогда не знаю, чего от тебя ожидать». Логично: я тоже не знаю, чего от меня ожидать. Разумеется, когда человек начинает отгораживаться от внешнего мира, его близкие раздражаются, злятся и печалятся, но это ещё и значит увеличение его изоляции, а она ухудшает самочувствие.

Каким образом заболевание повлияло на твою карьеру?

Выключателя на мне нет, поэтому я не могу определять, сколько энергии мне расходовать. Очень многие люди с биполярным расстройством невероятно творческие и умелые, но они могут работать только в непрерывном творческом потоке, который не заканчивается в шесть вечера, а не управляя своим рабочим временем, человек выгорит. На обычном рабочем месте от человека ожидают постоянства, что он будет каждый день вставать в одно и то же время и выполнять одинаковый объём работы. Я не думаю, что люди должны делать это каждый день – для таких ощущений психическое расстройство не обязательно, – но с биполярным расстройством это кажется тяжелее. Я никогда не смогу ходить на работу, на которой регулярно или всегда требуется одинаковая производительность, но я могу представить себя на нормальной работе в будущем, хотя это и будет трудно.

Rachid and a colleague on location in the Philippines during the filming of a documentary in 2014. Photo: Gabriel Lorenzo Pagcaliwagan

Боишься ли ты, что у твоих детей может быть биполярное расстройство?



О, да, конечно. Оно может быть наследственным, поэтому я очень много думаю о том, стоит ли мне производить на свет детей. Мне очень много раз казалось, что на свете не стоит жить. Люди не выбирают сами, родиться им или нет, поэтому я всегда думаю, может ли у меня быть предлог дать жизнь человеку, которому, как и мне, когда-нибудь опротивеет собственное существование.

Каковы самые худшие предрассудки, с которыми ты сталкиваешься?

В целом люди, как правило, относятся ко мне с неплохим пониманием. Но самое худшее – когда вам говорят, что из депрессии можно просто взять и выйти, как будто для этого достаточно взять себя в руки. Думаю, эту мысль так или иначе усвоил каждый человек в депрессии. Хоть я и прожил с этим много лет, я до сих пор иногда задумываюсь, не является ли моя депрессия банальной ленью.

Такой настрой очень сильно проявляется и в медиа: «эксперты» рассказывают, что у них была депрессия, но затем они начали качаться и читать мотивационные цитаты, а затем всё рассосалось. Если проблема решилась таким образом, то они на самом деле не страдали от депрессии. Согласно другому стереотипу именно против людей с биполярным расстройством, им нельзя доверять, якобы они – лгуны и манипуляторы. Человек с биполяркой однозначно не является безупречно надёжным, но это уже другое.

Можно ли вылечиться от биполярного расстройства?

Это хроническое заболевание, так что этому не бывать. Это один из важнейших уроков, которые я должен усвоить: это не прекращается никогда, это не исчезнет. Если подумать, что вы это преодолели, и начать игнорировать симптомы, появляется риск впасть в глубокую депрессию или тяжёлое маниакальное состояние. Меня до сих пор преследует мысль о невыносимости жизни, но я иду на поправку. Я настроен оптимистично, но самое жуткое в биполярке – это то, что можно находиться на верном пути, но, стоит только оступиться один раз, как тотчас же вернёшься к началу. В этом плане она похожа на наркоманию или алкоголизм.