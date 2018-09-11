Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать мастеру кунг-фу

Оди – современный мастер кунг-фу. За последние два десятилетия он овладел почти всеми существующими видами оружия ближнего боя и воспитал из множества учеников победителей национальных соревнований по всей Индонезии.

Индонезия недавно завоевала пять медалей, в том числе золотую, по ушу на Азиатских играх, поэтому мы решили, что сейчас самое время обратиться к Оди, чтобы поговорить о прошлом, настоящем и будущем кунг-фу в мире, одержимом смешанными единоборствами.

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VICE: Как давно вы занимаетесь кунг-фу?

Оди: Я преподаю кунг-фу с 1996 года. Также я обучался другим боевым искусствам, например, пенчак-силат и бразильскому джиу-джитсу, но больше всего я изучал кунг-фу.

В чём разница между традиционным кунг-фу и ушу? Правда ли, что кунг-фу в наши дни, по сути, свели к танцам и более цветистым его формам?

На мой взгляд, в ушу красоте отдают приоритет перед функциональностью. В ушу поразительная скорость, но боевого духа в этом искусстве почти нет, потому что движения в нём сосредоточены на форме, а не на содержании. С другой стороны, традиционное кунг-фу сохраняет боевую сторону, придерживаясь надлежащей формы и тренировок. В ушу есть две ветви: таолу, то есть отрепетированные приёмы, и саньда, боевой вид спорта. То есть можно сказать, что саньда – это ответ ушу таолу.

Что в кунг-фу чаще всего понимают неправильно?

Обычные люди думают, будто ушу – это просто «танцы», а кунг-фу состоит из одного-единственного стиля. Кунг-фу – всего лишь зонтичный термин, в нём есть много школ, обучающих разным стилям. Думая о кунг-фу, большинство людей вспоминает Брюса Ли, но кунг-фу похоже не только на то, что делал Брюс Ли.



На YouTube очень много видео, где боксёры и борцы MMA вызывают на бой «мастеров кунг-фу» и выигрывают. Какой стиль кунг-фу, на ваш взгляд, лучше всего подходит для того, чтобы драться на турнире по MMA?

Ну, у каждого стиля есть свои сильные и слабые стороны. Думаю, лучше всего узнать, что в них полезно, и отказаться от того, что у вас не работает. Не ограничивайтесь только одним стилем. Впрочем, полезность стиля точно так же в конечном итоге зависит от человека. Если дерётся эксперт, который тренировался годами, то его кунг-фу может быть смертоносным, но если дерётся человек, который начал тренироваться только вчера, то он, конечно, будет знать это искусство только, так сказать, «снаружи».

На мой взгляд, проще и легче всего изучить такое кунг-фу, как вин-чунь. Его легче всего применять, легче всего изучить, и там приходится запоминать не так много приёмов. В этих приёмах не слишком много бесполезных движений, а стойки, по крайней мере, на мой взгляд, применимы [к реальной жизни]. Может, кто-то другой и не согласится, но это мой личный опыт.

Какова самая невероятная вещь, которую вы видели в исполнении мастера кунг-фу?

Гм-м-м, чаще всего люди видят, как разбивают твёрдые предметы… железные прутья, цемент и глыбы льда – это всё вполне стандартно. Но самое безумное, что я видел, – это навык «железная рубашка». Люди направляют энергию ци в определённые части своего тела, чтобы выдерживать удары голыми руками или оружием. Этим навыком мастерски овладел и мой учитель.



А как насчёт менее известных навыков, которыми может… гм-м… мастерски овладеть мастер кунг-фу? Того, что обычному человеку покажется невероятным?

Да, в принципе, то, о чём я сказал. Если говорить о чём-то вроде левитации или прыжков на очень большую высоту, то я бы сказал, что такое точно бывает только в телевизоре. Будь у нас такие знания, наши спортсмены уже выигрывали бы медали по прыжкам в длину и высоту на Олимпиаде.

Как вы определяете ци? Как её вырабатывать?

Я считаю, что ци – это разновидность энергии в человеческом организме. Она существует либо в пассивном, либо в активном состоянии, и её можно вырабаывать определёнными методами – например, с помощью дыхания или медитации. Этому нужно учиться под руководством учителя, это не тот навык, который можно спокойно изучить самому. Без надлежащего руководства у человека во время тренировки может лопнуть артерия или оторваться нерв.

Не можете рассказать мне о навыке «железные яйца»? Как можно получить удар ногой в пах и сохранить способность иметь детей?

О, да! На самом деле это навык, с помощью которого можно направлять свою ци в тестикулы так, чтобы они стали достаточно крепкими, чтобы тянуть машину. Но это уже из репертуара Шаолиня: монахи очень упорно тренируются и поэтому могут тащить машину членом.

Мы знаем, что такие люди, как Ип Ман (учитель Брюса Ли), умели это делать, и у него были дети, поэтому я сказал бы, что это особенно не вредит шансам на размножение.

Так как это работает? Не нужно ли сначала выполнять какие-то конкретные упражнения?

Есть вариант, в котором тестикулы втягивают в мошоночную полость с помощью цигун. Я, вообще-то, никогда не тренировался это делать, но слышал, что с помощью этого навыка вбирают яйца в живот.

Можно ли по-настоящему что-то поджигать или левитировать с помощью цигун

Слушай, по-моему, это что-то из области сверхъестественного. То есть для нормальных людей это было бы невозможно без помощи каких-то особенных «сущностей».

Как выглядит ваш обычный день тренировок?

Моё расписание тренировок поделено между отработкой техники и физической подготовкой. Физические тренировки помогают технике. Они включают бег, отжимания, приседания и общие тренировки, с помощью которых создаётся сильное тело. В технике также нужно отдавать приоритет форме и применению: зачем сильная физическая подготовка, когда техника ни к чёрту, или хорошая техника при плохой физической подготовке?

Как выглядит будущее традиционного кунг-фу?

Традиционное кунг-фу должно идти в ногу со временем. Мы, тренеры, не можем слишком сильно погрязать в традиции. Вспомните смартфоны: каждый год выходят более продвинутые модели, на фоне которых предыдущие устаревают. Если мы заставим себя пользоваться старыми моделями или технологиями, то отстанем от жизни. Так что важнее всего здесь продолжать сохранять традицию, в то же время впитывая элементы современности.

Данное интервью отредактировано из соображений длины и ясности.

Эта статья была впервые опубликована на VICE Indonesia.