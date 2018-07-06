Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать сотруднику IKEA

В IKEA работает без малого 200 000 человек по всему миру, каждые пять секунд там продаётся книжный шкаф «Билли», она ежегодно получает многомиллиардные прибыли, а её каталог распространяется почти так же широко, как и Библия. Есть даже мюзикл об IKEA, потому что почему бы и нет?



Я захотел выяснить, что скрывается за этими цифрами, и поэтому поговорил с Ханной, которая последние восемь лет работала в различных филиалах IKEA по всей Германии. 30-летняя Ханна сказала мне, что, если эта компания будет предоставлять более гибкий график работы, она, возможно, останется там до конца карьеры. Однако она, разумеется, не сможет этого сделать в случае увольнения, так что, прежде чем рассказать, действительно ли покупатели занимаются сексом на демонстрационных кроватях, какой товар IKEA – самый худший и почему магазины IKEA отлично разрушают отношения, я согласился использовать псевдоним «Ханна».

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VICE: Вы знаете, как произносятся шведские названия товаров, или просто читаете наугад?

Ханна: Мы проходим тренинги по продукции, но в основном просто читаем наугад. Раньше у нас продавалась детская кровать с названием, которое по-немецки звучало очень грубо: «Gudvik» звучит похоже на нецензурное «goodfuck», если прочитать его на немецкий манер. Или туалетный ёршик «Вирен», название которого с немецкого переводится как «вирусы». Мы частенько смеёмся и думаем, как компания может так отчаянно держаться за шведские названия.

Занимаются ли покупатели сексом на демонстрационных кроватях?

Да, но байки об этом есть в каждом отделе. Кровати выставляются с кучей перин и одеял, поэтому на них легко сделать своего рода постельную пещеру. Предположительно есть даже люди, которые занимались сексом в платяных шкафах. Парочки также регулярно теряют над собой контроль между рядами большой зоны самообслуживания, прямо перед кассами. К счастью, я ещё ни разу не застукала никого «с поличным». Но я снимаю шляпу перед людьми, занимающимися этим в шкафах – это немалое достижение.

Что из того, что делают покупатели в IKEA, отвратительнее всего?

IKEA не просто так начала накрывать демонстрационные унитазы акриловым стеклом и указывать там путь к ближайшим туалетам для покупателей. Просто этими неработающими унитазами постоянно пользуются дети – и даже взрослые.

Кроме того, я как-то раз видела, как один покупатель проглотил пять хот-догов кряду и выблевал их обратно. Затем он поскользнулся на собственной рвоте и упал в неё, после чего устроил скандал и потребовал от нас компенсации в связи с тем, что IKEA не соблюла чистоту полов. Но мы видели всё это, а ещё у нас была запись видеонаблюдения, так что он ничего не смог доказать.

Можете ли вы подтвердить клише, согласно которому, чтобы разрушить отношения, достаточно одного похода в IKEA?

Да. Если вы состоите в счастливых отношениях, я однозначно не рекомендую вам совместный шопинг в IKEA. Обычно он проходит примерно так. Парочка ещё даже не дошла до первого эскалатора, а мужчина уже сыт по горло, в то время как женщине хочется исследовать всё, а в IKEA всё только усугубляется намеренно провоцируемыми сенсорными перегрузками, поэтому шопинг там почти что опьяняет.

Самая страшная ссора, которую я когда-нибудь видела, случилась, когда одна парочка захотела купить систему шкафов. Чувак уже составил план и хотел уйти, а вот женщине хотелось потратить ещё какое-то время, чтобы определиться с конкретными параметрами. Инструмент для планирования шкафов – самый ужасный, а в тот день он, по своему обыкновению, «упал». В итоге чувак раскидал их распечатки повсюду, сказал: «Да делай уже что хочешь!» – и удалился. Женщина накричала ему вслед и разрыдалась.

Какой товар IKEA, по сути, никуда не годится?

«Лакк» – популярный столик, который стоит всего 5 долларов. Но если на него чуточку грубовато поставить стакан, от него останется вмятина. К нам часто приходят люди, просящие компенсировать стоимость этого столика, а мы, разумеется, делаем это без споров. Но он – просто ДВП и немного полимерной плёнки, так что рассчитывающим на качественный стол, пожалуй, стоит просто тратить немного больше.

Насколько тщательно вы на самом деле контролируете кассы самообслуживания?

IKEA хорошо знает, что подобные кассы – это практически приманка для воров. Кассиры хорошо обучены предотвращению краж: они проводят выборочные проверки, а ещё, конечно, повсюду есть камеры. Если бы вам захотелось украсть что-нибудь и не попасться, лучше всего было бы прибегнуть к какому-то отвлекающему манёвру. Скажем, заговорить со стоящим неподалёку сотрудником магазина, рассматривая товары, а затем незаметно пронести что-то у него под носом. Некоторые покупатели также регулярно пытаются спрятать что-то в других товарах – скажем, в вазоне или под растением. С воришками, которых мы всё же ловим, мы обращаемся очень строго: задерживаем попавшегося и вызываем полицию.

Что будет, если снять ценники с дешёвого товара и переклеить их на дорогой? После этого легче остаться безнаказанным?

Это классика. Нужно по крайней мере проследить за тем, чтобы новый ценник не был меньше того, который вы прикрываете, – иначе это непременно заметит кто-нибудь другой. У дорогих товаров на коробках часто выжжен лазерный ценник, так что поступить так с ними на самом деле нельзя.

Один покупатель наклеил ценник от «Лакка» на плоскую упаковку с товаром «Бесто». Собственно, вещи из линейки «Бесто» могут стоить больше 400 долларов, в то время как самые дорогие товары из линейки «Лакк» стоят долларов по 50. Впрочем, этот покупатель был не Бог весть каким умником: он понёс свою плоскую упаковку на кассу с сотрудником магазина. Кассир раскусил его сразу, и тот покраснел как мак и убежал. Кстати, если не просто что-то красть, а клеить на эти вещи «чужие» ценники, это на самом деле считается не магазинной кражей, а мошенничеством.

Есть ли люди, которые злоупотребляют игровой зоной «Смоленд» как бесплатным детским садиком?

Родители обычно забирают детей максимум с часовым опозданием. Собственно, максимально допустимое время на одного ребёнка там – два часа, а затем мы вызываем родителей, если они не явились. Если речь идёт о магазине IKEA в торговом центре, можно не сомневаться, что родители ребёнка на самом деле не в IKEA. Когда эти родители являются, мы устраиваем им выволочку.

Но оставить ребёнка у нас на весь день на самом деле невозможно: в таком случае сотрудники вызвали бы полицию из соображений безопасности. «Смоленд» предназначен для детей от трёх лет, а родители часто лгут, чтобы оставить там более маленьких детей, но мы спрашиваем у самих детей, сколько им лет. Такие маленькие дети не лгут.

Какие покупатели самые худшие?

Люди, которые просто сердиты и раздражительны от природы: стоит им завестись, как их уже не успокоить. Ещё есть айтишники-банкиры, как я их называю. Они приходят в костюмах и высокомерно себя ведут. Кроме того, они спрашивают у нас, где найти то-то и то-то, называя нам артикул товара. Ну откуда мне знать, о чём вы говорите? У нас более 8000 товаров. А ещё есть покупатели, которые злоупотребляют политикой возврата продукции IKEA. Они требуют новый коврик для столовой, стоит только на нём обнаружиться пятну.

Отвратительнее всего, когда покупатели приходят возвращать жуткие матрацы с кучей пятен от мочи, крови и ещё Бог знает чего. Они ожидают, что мы просто возьмём их голыми руками, без перчаток. Когда их спрашивают, что не так с матрацем, они говорят: «Ой, я не знаю, он просто был неудобный». Лояльная политика возврата продукции IKEA может немного раздражать сотрудников, но тратить время на споры бессмысленно.

Как вы относитесь к тем, кто приходит в IKEA просто поесть?

Я не вижу в этом ничего неправильного. Нельзя сказать, что у нас плохая еда или что-то ещё. А вот действительно забавны, на мой взгляд, пенсионеры, которые стоят по утрам снаружи и скребутся в двери ходунками и тростями. Они мчатся в ресторан, чтобы занять привычные места и позавтракать. Когда мне впервые пришлось открывать двери утром, я не знала, где замок, так что 20 человек начали стучать по стеклу и показывать мне нужное направление.

Вот только ужасно раздражает, когда люди покупают хот-доги передшоппингом. Они стоят, говорят с сотрудником, а повсюду разлетается жареный лук, на пол капает соус, да ещё это ужасное хот-договое дыхание. Мне бы хотелось, чтобы они занимались этим, покончив с шоппингом.

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Эта статья была впервые опубликована на VICE Germany.