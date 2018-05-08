Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать стюардессе

Теперь, когда ходячий кошмар путешествий в праздники, позади, мы подумали, что нам стоит обратиться к невоспетым героям этого сезона, к скромным стюардессам. Они исправно подливали нам напитков и поправляли нам кресла, пока мы неслись на всех парах к родственникам в гриппозных металлических трубках. Но что же происходит за тоненькой занавеской бортовой кухни, когда все ужины уже поданы?



Мы пообщались с «Бетти», стюардессой, работающей в крупной американской авиалинии. Она пожелала остаться анонимной во избежание увольнения. Она объяснила, что жизнь современной стюардессы далека от блеска и пафоса золотого века авиалиний, хотя в ней до сих пор присутствует немало секса, наркотиков и бухла. Однако ещё важнее то, что она рассказала о том, как бесплатно сесть на лучшее место.

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Настоящее интервью отредактировано из соображений ясности и длины.

VICE: Необходимость отключить мобильный – это просто тема контроля, да? Есть ли ещё какие-то требования или предупреждения?

Бетти: Да никто телефоны не выключает. Даже я свой не выключаю. Все эти требования на самом деле просто для предосторожности. Когда выруливают к воротам, нельзя вставать, хотя летят при этом на скорости три мили в час. Что случится, в самом-то деле?

Полагаю, если это правило придумали, то где-то когда-то непременно что-то случилось. По крайней мере, такое фиговое оправдание нам сообщили во время обучения. Кто-то когда-то действительно пострадал. Ну, то есть, я захожу слишком далеко. Я сама не всегда пристёгиваюсь. Собственно, как-то раз, когда я не пристегнулась, посадка была довольно жёсткая, меня рвануло вперёд, и я ударилась головой, так что тогда я почувствовала себя немного дурой.

Да, но телефон не выключайте. Всем плевать.

Как лучше всего избежать наказания, присоединившись к «клубу десятитысячников»? Вам когда-нибудь предлагал заняться сексом пассажир?

Подождите обслуживания, когда все стюардессы будут в проходе. Все заняты, у всех в это время есть работа, и мне тогда всё равно, что происходит у меня за спиной. В туалете может быть хоть десять человек, а я не буду об этом знать.

На более крупных двухпалубных самолётах есть стюардессы, которые там только и делают, что сидят возле нижнего туалета и следят за тем, чтобы туда не проникали парочки. Но на самолётах поменьше, для более кратких рейсов, стюардессы не наблюдают за вами так, как вы думаете. Мы сидим на телефонах в хвосте вместе с другими или выполняем свою работу. Мы вообще не хотим находиться рядом с туалетом и избегаем этого любой ценой. Если вы собираетесь попробовать заняться в нём сексом, скатертью дорога. Они отвратные и маленькие, но это возможно.

Люди, предлагающие мне секс… пока что я всех отшивала. Это случается не так часто, как можно подумать. За два года, которые я здесь работаю, мне предлагали секс всего три раза. Впрочем, об этом не говорят в лоб. Люди скорее начинают нервничать и заговаривают на эту тему – мол, хи-хи, так сколько раз вам предлагали? «Что вы говорите, когда вам это предлагают? Что бы вы сделали, если бы предложил я?»

Как вы гадите или мстите докучливым пассажирам?

Обычно я большую часть времени просто их игнорирую. Работать на самом деле особо не с чем, так что получается демонстрация силы. Я стараюсь как можно больше самоутверждаться и даю им знать, что я здесь главная, не принося им апельсиновый сок со льдом или принося его со льдом, если сок просили без льда. Разбавляю напитки, всё в таком духе. Всё, что угодно, лишь бы показать им наглядно, но так, чтобы это не было очевидно, потому что я, к несчастью, должна улыбаться и изо всех сил стараться не выглядеть огорчённой, что бы ни случилось.

Какие неприятные вещи пассажиры делают чаще всего и существует ли какой-то профессиональный жаргон или сленг, который обозначает это или ситуации, которые могут из этого вырастать?

Люди в самолётах ведут себя просто ужасно гадко. Они не осознают, что находятся в общественном месте и что вокруг них люди. Туалеты в самолётах – самое отвратительное место на планете. Эти люди ни в коем случае не ведут себя так в обычной жизни, но садятся в самолёт и думают: «Класс, я просто обоссу пол и нагажу прямо на землю».

Кодовых названий или чего-то в этом роде у нас на самом деле нет. Собственно, ситуация почти что противоположная. Мы достаточно откровенны. Порой меня беспокоит то, как откровенно мы говорим о пассажирах, находясь на бортовой кухне, когда их от нас отделяет всего три фута. Некоторые наши стюардессы говорят неприятно громко, и мне приходится выглядывать и удостоверяться в том, что человек, о котором мы говорим, этого не осознаёт.

Назовите, пожалуйста, самую мерзкую штуку в самолётах, о которой мы не слышим, кроме туалетов.

Кофе. Не пейте кофе в самолётах. Это та же питьевая вода, которая проходит по туалетной системе.

Не так давно мы провели анализ своей воды на кишечную палочку, и она его провалила, а затем явились люди из техобслуживания, нажали на парочку кнопок, и она его прошла. Так что избегайте любой горячей воды или чая. Бутилированная вода и лёд, конечно, впорядке.

Как лучше всего пересесть на место классом повыше или добиться у вас каких-то других ништяков и бонусов?

Сначала сядьте в самолёт, потому что сотрудникам аэропорта наплевать. Но оказавшись в самолёте, после того, как дверь закроется, удостоверьтесь в том, что вам есть что дать своим стюардессам. С нами можно договориться. Дайте мне сладкого, и я дам вам чего вы только пожелаете. Почешите мне спинку, и я почешу спинку вам. Мини-бутылочки с алкоголем мы не подсчитываем. Если в бизнес-классе есть свободные места и это не принесёт мне неприятностей или есть свободные места в первом классе, а я, если проведу вас туда, всё равно смогу съесть еду для первого класса, то я вас туда проведу. Это не проблема – вы только хорошо ко мне относитесь.

Правда, это я. Есть стюардессы, которые наслаждаются своей властью, когда говорят «нет». Но если у вас есть что предложить, чтобы договориться, обычно нужно сладкое или подарочные сертификаты Starbucks, у вас всё, в принципе, решено.

Ещё можно солгать и сказать, что вы работаете в этой авиалинии. Если о вас подумают, что вы из своих, вам могут что-нибудь организовать.

Как вы убиваете время в скучной тишине долгих перелётов?

Я очень много играю в игру «кого бы я спасла первым». Например, в случае аварийной посадки. Разумеется, детей высаживать первыми и всё такое. Но там действительно становится скучно. Очень много времени проходит в грёзах, мы очень много пялимся на пассажиров и представляем их в ситуациях, которые бы не возникли ни в коем случае.

Если какой-то пассажир кажется мне привлекательным, я предлагаю ему бесплатные напитки и пытаюсь его напоить и пофлиртовать с ним. Нужно убить четыре или пять часов времени, а этого человека я, скорее всего, больше не увижу. Если он не найдёт меня в интернете, а такое действительно иногда случается.

Догадываетесь ли вы, когда пассажиры под какими-то наркотиками или тайком проносят или употребляют наркотики в самолёте? Бывает так, что вы балуетесь чем-то или выпиваете тайком на работе?

Собственно, у меня был случай, когда один пассажир перед взлётом взялся за свой кокаин. Когда он вытащил маленькую бумажечку – как я решила, с кокаином, – я случайно глянула вниз. То есть я не выставляла палец и не натирала себе дёсны для проверки, но это сделал он, так что я решила, что это не сибирская язва. Но вокруг него были и другие люди, поэтому мне пришлось вызвать капитана, просто чтобы сообщить ему, что происходит, на тот случай, если об этом заговорит ещё кто-то, в сущности, просто чтобы прикрыть себе задницу. Я должна была это сделать. Я сказала об этом капитану, пока мы выруливали, а он возьми да и ответь: «Мы из-за кокса не задерживаемся», – и взлетел.

Но если говорить о другом, то скрыть что ты под таблетками или вмазанный – это проблематично.

И я НИКОГДА не участвую ни в чём подобном и не пью на работе. Но в моих шкафчиках полно миниатюрных бутылочек. Кого из наших ни возьми, если заглянуть к нему в шкафчик или ручную кладь, то там этого добра полно.

Что в этой работе хуже всего? Корпоративная сторона дела – отстой или нет?

Она далеко не такая красивая, как кое-кто делает вид, но это понимают достаточно быстро. На самом деле хуже всего зарплата, особенно вначале. А если для того, чтобы летать со своей компанией, нужно переехать, то можно жить хоть в клоповнике ещё с шестью-семью людьми на двухъярусных кроватях. А очень многим из этих людей лет по 30-40, и они должны так жить, просто чтобы выжить, так что получается довольно грустно.

Руководство – не очень, но оно очень сильно отделено, потому что этих людей видят не каждый день. Так что мы его видим только во время проверки или когда всплывает какой-то вопрос, который ему нужно обсудить, так что оно пользуется не лучшей славой.

Не расскажете пару баек о знаменитостях?

Летел как-то у меня один довольно известный рэпер, который перебрал ещё до того, как мы взлетели. Он не смог даже пристегнуться, отключился и вывалился из кресла, так что мне пришлось его поднять и пристегнуть.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.